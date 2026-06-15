La Giornata Parlamentare. L’agenda settimanale di Camera e Senato

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’ Assemblea della Camera si riunirà nell’arco di questa settimana per l’esame del decreto-legge sui rimpatri volontari assistiti, il DL sui prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali e delibererà sull’insindacabilità nell’ambito di un procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi. Discuterà sulla relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di Flavio Tosi, sulle mozioni sul settore dei giochi pubblici, sulla revisione integrale del Patto di stabilità e crescita e gli investimenti europei e nazionali in armamenti, sulla riduzione del costo dell’energia e politiche a sostegno della crescita e sulla prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall’innalzamento delle temperature e per il contrasto al cambiamento climatico. Si confronterà sulla pdl per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata, sul ddl sulla valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario e sul DL sul piano casa.

Martedì alle ore 11.00 svolgerà le interpellanze e le interrogazioni e mercoledì alle ore 15.00 le interrogazioni a risposta immediata (question time).

Per quanto riguarda le Commissioni , la Affari Costituzionali esaminerà il ddl sulla legge elettorale.

La Giustizia svolgerà audizioni sullo schema di DM per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista ed esaminerà il ddl e la pdl per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e lo schema di Dlgs sulla conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l’esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali. Con la Finanze discuterà sullo schema di Dlgs sulla riforma delle sanzioni previste dal TUF e svolgerà audizioni sulle pdl e sul ddl sulle circoscrizioni giudiziarie

La Affari Esteri con la Difesa e con la Affari Esteri e Difesa del Senato ascolterà il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Luciano Portolano, nell’ambito dell’esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2026, adottata il 14 maggio 2026 nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2025, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2026, deliberata dal Consiglio dei ministri il 14 maggio 2026. Proseguirà l’indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni ed esaminerà il ddl sugli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) e la proposta di risoluzione sul sostegno alla popolazione di Cuba. Infine, proseguirà l’indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell’Artico.

La Difesa discuterà sulla proposta nomina dell’ammiraglio di squadra (ris.) Giuseppe De Giorgi a presidente della Lega navale italiana e sulla proposta nomina del generale di divisione dell’Arma dei carabinieri Paolo Aceto a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.

La Bilancio esaminerà lo schema di Dlgs sulla coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell’utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica e lo schema di Dlgs sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno. Con la Politiche dell’Ue della Camera e con la Politiche dell’Ue e la Bilancio del Senato ascolterà la presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, nell’ambito dell’esame congiunto delle proposte della Commissione europea relative al Quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea per il periodo 2028-2034.

La Finanze inizierà l’esame del DL sul prezzo dei carburanti.

La Cultura esaminerà la proposta di nomina del Presidente, dell’Ad e del CdA di Sport e Salute S.p.A. e con la Cultura del Senato ascolterà Marco Mezzaroma, Diego Nepi Molineris, Rita Di Quinzio, Fabio Caiazzo e Maria Spena nell’ambito dell’esame delle proposte di nomina rispettivamente a presidente, ad amministratore delegato e a componenti del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa. Discuterà sul ddl sulla revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario, sul ddl sul monumento nazionale di Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture e delibererà un’indagine conoscitiva sulle sfide educative e culturali e sull’impatto delle nuove tecnologie nella scuola. Infine, riprenderà l’esame delle pdl sul cinema.

La Ambiente discuterà sulla pdl sui consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue, sulle proposte di risoluzioni sulla finanza di progetto e sul DL sul piano casa.

La Trasporti svolgerà audizioni sul ddl sulla governance portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale e discuterà sul documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci.

La Attività Produttive con la Industria del Senato ascolterà l’Amministratore delegato del gruppo Stellantis, Antonio Filosa, sulla produzione automobilistica del gruppo in Italia e proseguirà l’esame dello schema di Dlgs sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, del ddl sulla riforma delle amministrazioni straordinarie e del ddl sulla tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici.

La Lavoro svolgerà audizioni sulle pdl sul supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

La Affari Sociali esaminerà lo schema di DM per l’adozione di un programma pluriennale di screening su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l’individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia e il ddl sull’istituzione della Giornata nazionale della meraviglia. Discuterà sul ddl sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e sul ddl sul servizio civile universale.

La Agricoltura proseguirà l’esame del ddl sull’agricoltura.

Al Senato

L’ Assemblea del Senato tornerà a riunirsi martedì alle ore 16.30 per esaminare i ddl sui proventi derivanti dalla vendita di prodotti e il ddl sull’adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi. Discuterà sul ddl sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio, sul ddl per lo sviluppo della carriera dirigenziale e la valutazione della performance del personale delle pubbliche amministrazioni e sul decreto-legge sul salario giusto.

Giovedì, come di consueto, alle 10.00 svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni , la Affari Costituzionali svolgerà audizioni sugli schemi di intese preliminari per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riferiti alle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, proseguirà l’esame del ddl sui LEP e del ddl sulla tutela delle vittime di reato. Discuterà sul ddl sul riconoscimento dell’inno nazionale, sul ddl sulle guardie giurate e sui ddl sui diritti delle persone con disabilità. Infine, svolgerà audizioni sul ddl sulla polizia locale.

La Giustizia con la Sanità svolgerà audizioni e discuterà sul ddl sul fine vita. Svolgerà audizioni e inizierà l’esame del ddl sulla riforma dell’ordinamento forense e proseguirà l’esame del ddl sulla riforma degli ordinamenti professionali, il ddl sull’allontanamento del minore, dello schema di DM sul mantenimento del titolo di avvocato specialista, del ddl sull’allontanamento del minore e del ddl per il gratuito patrocinio in favore delle famiglie vittime di femminicidio. Dibatterà sul ddl sulla libertà dell’imputato durante l’udienza, sul ddl sulle professioni pedagogiche ed educative, su cui svolgerà anche audizioni, e sul ddl sui detenuti sottoposti a regime speciale in aree insulari. Svolgerà audizioni sui ddl sulla violenza sessuale e si confronterà sullo schema di Dlgs sulla conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e con la Finanze esaminerà lo schema di Dlgs sulla riforma delle sanzioni previste dal TUF.

La Affari Esteri e Difesa ascolterà i rappresentanti dell’Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà Internazionale (AOI), di LINK 2007 e del Coordinamento Italiano delle ONG internazionali (CINI) nell’ambito della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2025, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2026.

La Politiche dell’Ue esaminerà la relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2026 e per il 2025 e dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Bilancio si confronterà sullo schema di Dlgs sui tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, sullo schema di Dlgs sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno e sullo schema di Dlgs sulla coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell’utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica.

La Finanze discuterà sul ddl sull’imposta di registro e di altri tributi indiretti e sul ddl sul conto corrente.

La Cultura svolgerà audizioni e discuterà sulle proposte di nomina del Presidente, dell’Ad e del CdA di Sport e Salute S.p.A.. Esaminerà il ddl sulle banche dati per le opere audiovisive e per i fonogrammi, i ddl per la promozione della formazione del personale docente in materia di educazione al rispetto e alle relazioni e il ddl sulla Vespa Piaggio. Discuterà sullo schema di DM per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno 2026 e sul ddl sulla riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale. Si Confronterà sul ddl sulla valorizzazione delle abbazie e degli insediamenti benedettini medievali, sui ddl sull’inclusione degli studenti universitari con DSA e sui ddl sui corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione nelle scuole secondarie.

La Ambiente esaminerà il ddl sulla proroga del termine per la riforma della circolazione stradale e i ddl sulle isole minori. Dibatterà sul documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci e sullo schema di Dlgs sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno. Si confronterà sui ddl sulla tutela dei minori nella dimensione digitale, sul ddl sull’efficientamento dell’illuminazione pubblica e degli edifici pubblici e sui ddl sulla giornata riciclo della carta. Discuterà sulla proposta di risoluzione sui contratti fiume e sui ddl sulla riforma della RAI.

La Industria svolgerà audizioni ed esaminerà lo schema di Dlgs sul settore florovivaistico e l’affare assegnato sulle aree di crisi industriale complessa in Italia. Infine, proseguirà l’esame del ddl sulle reti delle città madri del made in Italy, del ddl sul registro nazionale dei pizzaioli, del ddl sullo spreco alimentare e del ddl sull’attività di acconciatore ed estetista.

La Affari Sociali esaminerà il ddl per il potenziamento della medicina di genere del SSN, il ddl sulla delega farmaceutica, il ddl sul potenziamento dell’assistenza sanitaria e i ddl sull’inserimento lavorativo di persone con il disturbo dello spettro autistico. Dibatterà sui ddl sulla salute mentale, sui ddl sulla sostituzione mitocondriale e sui ddl sull’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia. Si confronterà sul ddl sul registro dei dispositivi medici e sul ddl sulla tutela delle vittime dell’amianto.

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