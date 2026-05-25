La Giornata Parlamentare. L’agenda settimanale di Camera e Senato

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera nell’arco di questa settimana esaminerà la pdl per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata, il ddl sull’energia nucleare sostenibile e il ddl per la riforma dell’ordinamento forense. A seguire, si confronterà sula pdl sulla programmazione dell’edilizia residenziale pubblica, sul ddl sulle terapie digitali e sulla pdl per la tutela delle vittime di reato. Si confronterà sulla pdl sulla pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento, sulla relazione della XIV Commissione sul Programma di lavoro della Commissione per il 2026 e sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2026 e sulla mozione per la revisione integrale del Patto di stabilità e crescita e gli investimenti europei e nazionali in armamenti e sulla mozione per la riduzione del costo dell’energia e politiche a sostegno della crescita. Discuterà sulla pdl per la prevenzione e la lotta contro il virus dell’immunodeficienza umana (HIV), l’AIDS, il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni a trasmissione sessuale e sulla pdl sulla proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell’interno.

Come di consueto, mercoledì alle ore 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata( question time) e giovedì alle ore 15.00 le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà audizioni ed esaminerà le pdl sulla riforma della legge elettorale. Con la Affari Costituzionali del Senato ascolterà i presidenti di regione Liguria, Lombardia, Veneto e Piemonte sullo schema di intesa preliminare su tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Dibatterà sul ddl per la proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell’interno e infine, svolgerà audizioni sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

La Affari Esteri proseguirà l’indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell’Artico e con la Difesa esaminerà lo schema di DM sulla cessione di piastre balistiche a favore del Comando Operazioni Speciali nigerino. Svolgerà un incontro informale con la Vice Ministra degli Affari Esteri della Repubblica Ellenica, Alexandra Papadopoulou e svolgerà audizioni sulla situazione dei diritti umani in Tunisia.

La Difesa discuterà sullo schema di DM sui contributi ad associazioni combattentistiche e d’arma, sulla proposta nomina dell’ammiraglio di squadra (ris.) Giuseppe De Giorgi a presidente della Lega navale italiana e sulla proposta nomina del generale di divisione dell’Arma dei carabinieri Paolo Aceto a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.

La Bilancio esaminerà lo schema di DM sulle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, lo schema di Dlgs sulla revisione del sistema degli incentivi e lo schema di Dlgs sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno. Con la Bilancio del Senato ascolterà la sottosegretaria di Stato per l’economia e le finanze, Lucia Albano, in merito alla relazione sul bilancio di genere, riferita all’esercizio finanziario 2024.

La Cultura esaminerà il ddl sulle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario e con la Lavoro discuterà sulle pdl sul profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità. Si confronterà sulle pdl sul museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio e ascolterà i rappresentanti della RAI sui temi relativi al valore culturale, storico e artistico del Teatro delle Vittorie e di altri edifici interessati dal piano immobiliare della RAI. Dibatterà sulla risoluzione per l’esclusione dalla verifica dell’adempimento fiscale ai fini del pagamento dei contributi erogati dal Ministero della Cultura e per la relativa impignorabilità e sul ddl per il monumento nazionale di Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture.

La Ambiente svolgerà audizioni e discuterà sul DL sul piano casa ed esaminerà il ddl sull’area marina protetta “Isola di Capri”. Discuterà sulla risoluzione sulla disciplina della finanza di progetto a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa al diritto di prelazione del promotore e ascolterà il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Guido Castelli, sulle tematiche riguardanti la ricostruzione nei predetti territori.

La Trasporti discuterà sulla proposta di nomina del dottor Mirco Carloni a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale, sulla pdl sull’introduzione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso e di utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici tra i requisiti per il conseguimento della patente di guida e sulla pdl sulla modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore in circolazione. Infine, esaminerà la pdl sull’accertamento dei requisiti per la guida di veicoli da parte di coloro che hanno superato l’ottantesimo anno di età e la pdl sull’identificazione e circolazione dei velocipedi e di sicurezza dei ciclisti.

La Attività Produttive esaminerà lo schema di Dlgs sulla revisione del sistema degli incentivi, lo schema di Dlgs sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno e la pdl sulla valorizzazione delle attività commerciali nei centri storici. Con la Lavoro svolgerà audizioni sulle ricadute produttive e occupazionali del piano di ristrutturazione annunciato dal gruppo Electrolux. Infine, svolgerà audizoni sulla crisi aziendale del gruppo Natuzzi S.p.A., sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica e sull’impatto dell’ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori produttivi.

La Lavoro esaminerà il DL sul salario giusto. La Affari Sociali esaminerà il ddl sulla responsabilità dei professionisti sanitari.

La Agricoltura svolgerà audizioni sulle pdl sugli equidi e il loro riconoscimento come animali di affezione ed esaminerà il ddl e la pdl sulla produzione e vendita del pane.

Al Senato

L’Assemblea del Senato questa settimana non si riunirà e tornerà a riunirsi mercoledì 3 giugno alle 16.30.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il DL sui rimpatri volontari assistiti, i ddl sui diritti delle persone con disabilità e i ddl sulle guardie giurate. Dibatterà sul ddl sul personale delle pubbliche amministrazioni, sul ddl sulla protezione civile e sui ddl sull’ordinamento della polizia locale.

La Giustizia con la Sanità riprenderà l’esame dei ddl sulla morte medicalmente assistita, svolgerà audizioni sui ddl beni confiscati alla criminalità organizzata e sul ddl sull’allontamento del minore. Esaminerà il ddl sulla detenzione domiciliare dei tossicodipendenti e alcoldipendenti, il ddl sulla riforma degli ordinamenti professionali e i ddl sui CTU. Dibatterà sui sui ddl sulla crisi da sovraindebitamento, sul ddl per il gratuito patrocinio in favore delle famiglie vittime di femminicidio, sul ddl sulla libertà dell’imputato durante l’udienza e sul ddl sulle professioni pedagogiche ed educative. Si confronterà sul ddl sui detenuti sottoposti a regime speciale in aree insulari e con la Finanze esaminerà lo schema di Dlgs sulla riforma delle sanzioni previste dal TUF e lo schema di Dlgs sulla prevenzione del finanziamento del terrorismo.

La Affari Esteri e Difesa si confronterà sul ddl sull’accordo UE-Costa d’Avorio di partenariato economico interinale, sul ddl sull’accordo Italia-Kuwait per la cooperazione nel settore della difesa e sul ddl Italia-Egitto per la proroga del Memorandum d’intesa per la cooperazione nel settore della difesa. Dibatterà sullo schema di DM sui contributi ad associazioni combattentistiche e d’arma, sullo schema di DM su un satellite geostazionario avanzato per telecomunicazioni e sullo schema di DM sulla cessione di piastre balistiche a favore del Comando Operazioni Speciali nigerino. Infine, esaminerà il documento sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2026 e il documento sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2025, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2026.

La Politiche dell’Ue svolgerà audizioni sulla proposta di regolamento Ue sull’accelerazione capacità industriale e decarbonizzazione in settori strategici e sulla proposta di regolamento Ue sulle reti digitali. Esaminerà la relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2026 e per il 2025 e dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Bilancio si confronterà sullo schema di Dlgs sui tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale e sullo schema di Dlgs per l’istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Infine, esaminerà lo schema di Dlgs sulla revisione del sistema degli incentivi, lo schema di Dlgs sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno.

La Finanze esaminerà il DL sui carburanti e i ddl sul conto corrente.

La Cultura svolgerà audizioni e dibatterà sui ddl sull’educazione sessuale nelle scuole, esaminerà il ddl sui teatri italiani e il ddl sulle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles. Discuterà sui ddl sull’insequestrabilità delle opere d’arte straniere in prestito temporaneo, sul ddl sul monumento nazionale ai Caduti di Marcinelle a Manoppello e sui ddl sui corsi di primo soccorso nelle scuole. Infine, si confronterà sui ddl sulla valorizzazione delle abbazie e degli insediamenti benedettini medievali, sul ddl sulla Vespa Piaggio e sui ddl per la valorizzazione del sistema AFAM.

La Ambiente ascolterà il Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ed esaminerà i ddl sulla riforma della RAI. Dibatterà sul ddl sulla proroga del termine per la riforma della circolazione stradale e sulla nomina del presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale e sullo schema di Dlgs sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno. Discuterà sul documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci, sulla proposta di risoluzione per rafforzare lo strumento dei contratti fiume e con la Industria discuterà sui ddl per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Infine, svolgerà audizioni sul ddl sulle isole minori.

La Industria svolgerà audizioni ed esaminerà l’affare assegnato sulle aree di crisi industriale complessa in Italia e lo schema di Dlgs sulla revisione del sistema degli incentivi. Infine, proseguirà l’esame del ddl sulle reti delle città madri del made in Italy, del ddl sul registro nazionale dei pizzaioli, del ddl sullo spreco alimentare e del ddl sull’attività di acconciatore ed estetista.

La Affari Sociali esaminerà il ddl per il potenziamento della medicina di genere del SSN, il ddl sulla delega farmaceutica, il ddl sul potenziamento dell’assistenza sanitaria e i ddl sull’inserimento lavorativo di persone con il disturbo dello spettro autistico. Dibatterà sui ddl sulla salute mentale, sui ddl sulla sostituzione mitocondriale e sui ddl sull’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia. Si confronterà sullo schema di Dlgs sull’istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e sul ddl sul registro dei dispositivi medici.

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