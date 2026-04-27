La Giornata Parlamentare. L’agenda settimanale di Camera e Senato

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera nell’arco di questa settimana esaminerà il ddl sulla valorizzazione della risorsa mare, le pdl sulla programmazione dell’edilizia residenziale pubblica, i ddl sull’ordinamento della polizia locale e il ddl costituzionale su Roma Capitale. A seguire, discuterà sul ddl sull’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione Induista italiana, il ddl sull’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia e il ddl sull’’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. Infine, esaminerà il Documento di finanza pubblica 2026.

Come di consueto, martedì alle ore 11.00 svolgerà le interpellanze e le interrogazioni e mercoledì alle ore 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata (question time).

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà audizioni sulle pdl sulla riforma della legge elettorale e con la Affari Sociali discuterà sullo schema di Dlgs per l’istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Esaminerà il ddl sulla proroga dei termini per l’esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell’interno, le pdl sul contrasto dell’antisemitismo e la pdl sull’elezione dei candidati delle liste di minoranza linguistica collegate, per la regione Valle d’Aosta.

La Giustizia con la Finanze esaminerà lo schema di Dlgs sulla prevenzione del riciclaggio o finanziamento del terrorismo, dibatterà sulla pdl sulla protezione dei minori in contesti di criminalità organizzata e sul ddl per la riforma dell’ordinamento forense. Infine, esaminerà le pdl sulla pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento e sul ddl e la pdl sul legittimo impedimento del difensore.

La Affari Esteri dibatterà sul ddl sull’accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, sul ddl sugli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell’Organizzazione marittima internazionale e con la Difesa proseguirà l’esame dello schema di DM sulla cessione della nave Garibaldi all’Indonesia a titolo gratuito. Proseguirà l’indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche dell’Artico ascoltando, tra gli altri, il Sottosegretario di Stato per la Difesa, Isabella Rauti. Con la Politiche dell’Ue ascolterà la Vice Prima Ministra per l’integrazione europea della Repubblica di Moldova, Cristina Gherasimov, sulla politica di allargamento Ue nel 2025. Infine, esaminerà la pdl sull’accordo economico e commerciale tra il Canada e l’Unione europea e i suoi Stati membri.

La Difesa esaminerà la risoluzione sul potenziamento dell’Operazione “Strade Sicure” e dei presìdi nei luoghi sensibili.

La Bilancio con la Bilancio del Senato svolgerà audizioni sul Documento di finanza pubblica 2026 ascoltando, tra gli altri, il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti. Infine, esaminerà il Dfp 2026, lo schema di Dlgs sulla repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, lo schema di Dlgs sull’istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e lo schema di Dlgs sulla revisione del sistema degli incentivi.

La Finanze inizierà la discussione sul DL sui prezzi dei carburanti ed esaminerà il ddl sulla cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare.

La Cultura con la Affari Sociali svolgerà audizioni sul ddl sul profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità e ascolterà l’amministratore delegato di Cinecittà spa, Manuela Cacciamani, sull’attività svolta e sugli indirizzi del suo mandato. Sempre con la Affari Sociali dibatterà sulla pdl sull’istituzione di spazi adibiti all’allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura, sulla pdl sulla denominazione degli anni del corso di studi del liceo classico e svolgerà audizioni sulla risoluzione sull’inserimento delle arti culinarie e dell’ospitalità tra le discipline artistiche tutelate e riconosciute nell’ambito del sistema Afam. Infine, svolgerà audizioni sulla crisi e le prospettive del calcio italiano.

La Ambiente svolgerà audizioni sulla pdl sui consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue, esaminerà e svolgerà audizioni sulla nomina dell’ingegnere Marco Bessi a presidente del Consorzio dell’Oglio e ascolterà Matteo Arcenni, nell’ambito dell’esame della proposta di nomina a presidente dell’Ente parco nazionale dell’Arcipelago toscano. Ascolterà i rappresentanti di Anas S.p.A. sulle tematiche riguardanti gli investimenti e la manutenzione sulla rete stradale nazionale, riprenderà l’esame delle pdl e del ddl sul riordino della disciplina edilizia e con la Attività Produttive discuterà sulla decadenza dell’ingegnere Luca Desiata dall’incarico di componente della Consulta dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e sul ddl sul nucleare sostenibile.

La Trasporti esaminerà e svolgerà audizioni sul documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci e dibatterà sullo schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031. Infine, discuterà sullo schema di DPR sulla modifica dei limiti territoriali della circoscrizione dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale nel porto di Catania.

La Attività Produttive con la Industria del Senato svolgerà audizioni sullo schema di Dlgs sulla revisione del sistema degli incentivi, proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia e dell’indagine conoscitiva sull’impatto dell’ora legale permanente sul territorio nazionale ed esaminerà lo schema di Dlgs sulle norme per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno. Infine, discuterà sulla pdl per l’istituzione delle zone di commercio nei centri storici, sulla pdl e il ddl sulla riforma delle amministrazioni straordinarie e proseguirà l’indagine conoscitiva sul settore tessile.

La Lavoro incontrerà una delegazione della Commissione lavoro e affari sociali del Bundestag e dibatterà sulla pdl sulla valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro e svolgerà audizioni sulle pdl sul supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

La Affari Sociali svolgerà audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’attuazione dei LEA nelle regioni e sulla pdl sul Registro nazionale degli orfani per crimini domestici. Discuterà sulla risoluzione sui requisiti qualitativi standardizzati per l’immissione in commercio dei sistemi di monitoraggio continuo della glicemia (CGM) e svolgerà audizioni sul ddl per la salute e la sicurezza nelle piscine.

La Agricoltura svolgerà audizioni sulle pdl sugli equidi e il loro riconoscimento come animali di affezione.

La Politiche dell’Ue esaminerà lo schema di Dlgs sul riciclaggio o finanziamento del terrorismo e con la Politiche dell’Ue del Senato incontrerà il Ministro Aggiunto per l’Europa presso il Ministero Federale degli Affari Esteri della Repubblica Federale di Germania, Gunther Krichbaum.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per la discussione del decreto-legge sui commissari straordinari e le concessioni e sui ddl sulla vendita del pane. A seguire dibatterà sul ddl sullo sviluppo della carriera dirigenziale e la valutazione delle performance del personale delle pubbliche amministrazioni, sul ddl sulla detenzione domiciliare detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti e sul ddl sulla cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle. Esaminerà il ddl sul consenso informato in ambito scoltastico, il ddl sulla promozione della salute nelle scuole, il ddl sulla riduzione delle spreco alimentare e il Dfp 2026.

Infine, giovedì alle ore 10.00 svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà audizioni ed esaminerà il ddl sulla valutazione delle performance del personale delle pubbliche amministrazioni. Dibatterà sul ddl sulla medaglia al merito dei donatori di sangue, sul ddl sulla reintroduzione festività del 2 novembre e sul ddl sulla protezione civile. Infine, si confronterà sul ddl sulla determinazione dei LEP.

La Giustizia svolgerà audizioni sul ddl sull’allontanamento del minore e nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto dell’IA nel settore della giustizia. Esaminerà lo schema di Dlgs sulla repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e i ddl sul reato di manipolazione psicologica e mentale. Si confronterà sui ddl sulla riforma degli ordinamenti professionali, sul ddl sulle indagini informatiche e sul ddl sui furti d’auto. Discuterà sui ddl sui CTU, sui ddl sulla crisi da sovraindebitamento e sui ddl sul reato di apologia della criminalità organizzata. Proseguirà l’esame del ddl sui detenuti sottoposti a regime speciale in aree insulari, del ddl sulla detenzione domiciliare dei tossicodipendenti e alcoldipendenti e del ddl sulla giornata nazionale persone scomparse. Dibatterà sul ddl sulle professioni pedagogiche ed educative, sul ddl sul gratuito patrocinio per i genitori delle vittime di femminicidio e sul ddl sulla libertà personale dell’imputato durante le udienze. Con la Finanze esaminerà lo schema di Dlgs sulla riforma delle sanzioni previste dal TUF e lo schema di Dlgs sulla prevenzione del finanziamento del terrorismo. Infine, svolgerà audizioni sui ddl sui beni confiscati alla criminalità organizzata e sul ddl sulla disciplina del condominio.

La Affari Esteri e Difesa si confronterà sul ddl sull’accordo Italia-Emirati Arabi Uniti per la cooperazione nel settore della difesa e sul ddl sull’accordo UE-Costa d’Avorio di partenariato economico interinale. Infine, con la Politiche dell’Ue ascolterà la Vice Primo Ministro per l’integrazione europea della Repubblica di Moldova, Cristina Gherasimov, sugli ulteriori sviluppi delle prospettive di adesione della Moldova all’Unione europea.

La Politiche dell’Ue esaminerà la relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2026 e per il 2025 e dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. Con la Industria e la Sanitàdel Senato e con la Affari Sociali, l’Agricoltura e la Politiche dell’Ue della Camera ascolterà il Commissario europeo per la salute e il benessere degli animali, Olivér Várhelyi, sulle tematiche di sua competenza.

La Bilancio si confronterà sullo schema di Dlgs sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, sullo schema di Dlgs sui tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale e sullo schema di Dlgs per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Infine, esaminerà lo schema di Dlgs sulla revisione del sistema degli incentivi e inizierà la discussione sul DFP 2026 e sullo schema di Dlgs sulle imposte sui redditi.

La Finanze esaminerà lo schema di Dlgs sulle imposte sui redditi, il DL fiscale e il DL carburanti-bis.

La Cultura riprenderà l’esame del ddl sui teatri italiani e del ddl sul valore culturale della Vespa Piaggio. Con la Sanità si confronterà sul ddl sulla promozione della salute nelle scuole e sulla giornata sulla prevenzione e la promozione della salute e dei corretti stili di vita. Dibatterà sul ddl sulla miniera di Montecatini Val di Cecina, sui ddl sulla valorizzazione dell’architettura e sui ddl sulle opere d’arte straniere in prestito temporaneo.

La Ambiente proseguirà l’esame sul DL sui commissari straordinari e sulle concessioni e sulla proposta di decadenza dell’ingegnere Luca Desiata dall’incarico di componente della Consulta dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Discuterà sulla nomina del Presidente del Consorzio dell’Oglio, sul ddl sulle isole minori e infine, con l’Industria dibatterà sui ddl per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

La Industria svolgerà audizioni e proseguirà l’esame dell’affare assegnato sulle aree di crisi industriale complessa in Italia e inizierà l’esame del ddl sui proventi derivanti dalla vendita di prodotti. Discuterà sullo schema di Dlgs sulla revisione del sistema degli incentivi, sul ddl per l’introduzione della rete delle Città madri del made in Italy, sul ddl sul registro nazionale dei pizzaioli professionisti, sui ddl per la riduzione dello spreco alimentare e sul ddl sull’attività di acconciatore ed estetista.

La Affari Sociali svolgerà audizioni sul ddl sulla farmaceutica e sul ddl sul potenziamento dell’assistenza sanitaria. Esaminerà il ddl per il potenziamento della medicina di genere del SSN e i ddl sull’inserimento lavorativo di persone con il disturbo dello spettro autistico. Dibatterà sui ddl sulla salute mentale, sui ddl sulla sostituzione mitocondriale e sui ddl sull’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia. Si confronterà sullo schema di Dlgs sull’istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e incontrerà una delegazione della Commissione Lavoro e Affari Sociali del Bundestag tedesco.

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