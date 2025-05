La Giornata Parlamentare. L’agenda settimanale delle attività di Camera e Senato

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà il decreto-legge in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario. Sul provvedimento il Governo sembra intenzionato a porre la questione di fiducia. A seguire dibatterà sulla proposta di legge per l’acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell’integrità fisica del soggetto interessato, nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, sulla pdl di ratifica dell’accordo tra Italia e Moldova in materia di sicurezza sociale, sulla ratifica dell’accordo tra Italia e India sulla cooperazione nel settore della difesa, sulla ratifica dell’accordo tra Italia ed Egitto sul trasporto internazionale di merci e sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone (body shaming).

Mercoledì alle ore 9,30 ascolterà l’informativa urgente del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani sulla situazione della Striscia di Gaza. Venerdì avvierà la discussione generale della Legge di delegazione europea 2024, della pdl per l’istituzione della Giornata della ristorazione e del decreto-legge Pnrr. Come di consueto martedì alle 11.00 svolgerà le interpellanze e interrogazioni e mercoledì alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata (question time).

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il decreto-legge per l’organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice e la pdl per l’istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. La Giustizia svolgerà delle audizioni sulla pdl sul sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali, la pdl sulle disposizioni delle spoglie mortali delle vittime di omicidio e la pdl in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso.

La Affari Esteri ascolterà l’Ambasciatore della Repubblica di Finlandia in Italia Matti Lassila sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell’Artico, esaminerà la risoluzione sul progetto di creazione di un “Museo dell’italianità” a Buenos Aires, la risoluzione sulle iniziative per porre rimedio alla crisi umanitaria in Congo, la proposta di ratifica accordo di Città del Capo del 2012 sull’attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, la proposta di ratifica dell’accordo tra Italia e Macedonia in materia di sicurezza sociale e proseguirà le audizioni sulle prospettive geopolitiche e geoeconomiche dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i Paesi del Mercosur.

La Difesa ascolterà il Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS) Generale B. Raffaele Covetti sulla sicurezza nazionale e le nuove sfide per la difesa, e si confronterà sulla pdl per l’istituzione della decorazione d’onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Dibatterà, poi, su diverse nomine a presidente delle Commissioni periferiche di difesa.

La Cultura svolgerà diverse audizioni e dibatterà sul decreto-legge in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026. Si confronterà sulla proposta di nomina di Umberto Lago a presidente della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche e sulla nomina di alcuni componenti della medesima Commissione. Dibatterà sulla pdl per il cambio della denominazione dell’archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale.

La Ambiente, assieme alla Trasporti, esaminerà il decreto-legge per garantire la continuità nella realizzazione d’infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Pnrr. Ascolterà i rappresentanti della Fondazione Ambientalista Marevivo sul tema del censimento della biodiversità marina e i rappresentanti di Confcommercio sulle tematiche concernenti i regimi di responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti nel settore tessile.

La Trasporti, con la Attività Produttive, esaminerà il ddl di delega al Governo in materia di intelligenza artificiale. Dibatterà sulle proposte di nomine di diverse Autorità portuali e dell’avvocato Stefano Arcifa a presidente dell’Aero Club d’Italia. La Affari Sociali svolgerà delle audizioni sul ddl, già approvato dal Senato, per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria. Dibatterà sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo, sullo schema di decreto legislativo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo; svolgerà delle audizioni sui Centri di onconfertilità ed esaminerà la pdl sulle terapie digitali.

La Agricoltura svolgerà delle audizioni sull’attività di trattamento dei fanghi di depurazione da acque reflue per il loro utilizzo in agricoltura come fertilizzanti, proseguirà il ciclo di audizioni sulle prospettive del settore vitivinicolo. La Politiche dell’Ue, assieme alla Esteri e Politiche dell’Ue del Senato, ascolterà il Commissario europeo per la difesa e lo spazio Andrius Kubiliussulle tematiche di sua competenza. A seguire ascolterà la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna sul patto per l’industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per l’esame del ddl per la revisione dello statuto del Friuli-Venezia Giulia, del ddl sulla Croce Rossa italiana, sul ddl per il riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo e il ddl sui reati contro gli animali. Come di consueto giovedì svolgerà le interrogazioni e alle 15.00le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali dibatterà sul ddl relativo all’ordinamento giurisdizionale e alla Corte disciplinare, sul ddl sul conflitto d’interesse in Commissione antimafia, sul ddl semplificazioni attività economiche e sul ddl sull’elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

La Giustizia proseguirà il ciclo di audizioni e si confronterà sul ddl per il contrasto alla violenza sulle donne. A seguire, dibatterà sul decreto-legge per il differimento del termine in materia di responsabilità erariale, sul ddl sul procedimento sommario per la realizzazione del credito, sui ddl in materia di attribuzione del cognome ai figli, sul ddl per la determinazione del valore dell’immobile espropriato, sul ddl in materia di oralità e contraddittorio nel giudizio penale di appello, sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Pier Paolo Pasolini, sul ddl in materia di responsabilità dei revisori legali, sul ddl in materia di successioni, sul ddl sull’Albo dei grafologi e sul ddl sul processo telematico.

La Affari Esteri ascolterà il Direttore generale del Tesoro Riccardo Barbieri Hermitte sul ddl per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo, dibatterà sulla risoluzione sul supporto alla popolazione colpita dalla guerra civile in Sudan e sul ddl di ratifica del trattato tra Italia e Santa Sede Accordo sull’assistenza spirituale alle Forze armate. La Politiche dell’Ue esaminerà, poi, l’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Finanze esaminerà la risoluzione sull’assoggettamento al pagamento IMU degli immobili del terzo settore adibiti a strutture socioassistenziali, il ddl per il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle, il ddl sull’assegno sostitutivo accompagnatore militare e il ddl sulle Start-up innovative a vocazione sociale.

La Cultura, con la Sanità, svolgerà delle audizioni sul ddl per la formazione dei medici specialistici. Esaminerà le proposte di nomina del presidente e dei componenti della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, il ddl in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive e, con l’Ambiente, dibatterà sul ddl di delega al Governo per la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica.

La Ambiente svolgerà delle audizioni sul ddl per la sicurezza delle attività subacquee. Dibatterà su diverse proposte di nomine di Autorità portuali, sul ddl sulla legge quadro in materia di interporti e sui ddl per la riforma della RAI. La Industria svolgerà delle audizioni sull’Atto Ue per il sostegno del settore dei prodotti vitivinicoli e vitivinicoli aromatizzati; esaminerà il ddl, già approvato dalla Camera, sulla space economy, i ddl sulla produzione e vendita del pane, il ddl sui tartufi, i ddl per la valorizzazione della transumanza. i ddl per la riduzione dello spreco alimentare.

La Affari Sociali dibatterà e svolgerà delle audizioni sul ddl sulla medicina di genere. Esaminerà il ddl sui fondi di solidarietà bilaterali, i ddi sulla prevenzione e cura dell’obesità, il ddl sui permessi per lavoratori affetti da malattia oncologica, invalidante e cronica, il ddl sulla sicurezza del lavoro e tutela vittime amianto e tumori professionali, i ddl per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, i ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, il ddl sulla retribuzione dei lavoratori, i ddl sulla salute mentale, i ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico, i ddl relativi ai disturbi del comportamento alimentare e il ddl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Dibatterà sullo schema di decreto legislativo per la prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, il dlgs sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

