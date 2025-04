La Giornata Parlamentare. L’agenda settimanale delle attività di Camera e Senato

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi oggi alle 15.00 per la discussione della proposta di legge sull’acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell’integrità fisica del soggetto interessato, nonché per l’istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse e le mozioni sulle iniziative per fronteggiare la crisi del settore della moda. Venerdì alle 9.30 svolgerà le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni nella giornata di oggi e per tutto il resto della settimana non terranno seduta.

Al Senato

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea del Senato non si riunirà. L’Aula di Palazzo Madama è riconvocata per martedì alle 16.30 per la discussione sul decreto-legge relativo alle disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni il cosiddetto decreto Pa.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà delle audizioni ed esaminerà il ddl di modifica allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; con la Affari Sociali dibatterà sul decreto Pa. A seguire si confronterà sul ddl relativo all’ordinamento giurisdizionale e alla Corte disciplinare, sul ddl d’istituzione della Giornata in memoria delle vittime degli stupri di guerra 1943-44, sul decreto per la gestione delle esequie del Santo Padre, il ddl per la semplificazione delle attività economiche e il decreto cittadinanza.

La Giustizia proseguirà il ciclo di audizioni sul ddl per il contrasto alla violenza sulle donne e sul ddl in materia di oralità e contraddittorio nel giudizio penale di appello. A seguire, dibatterà sui ddl relativi ai reati contro gli animali, sul ddl in materia di successioni, sui ddl in materia di attribuzione del cognome ai figli, sul ddl sulla responsabilità degli avvocati, sul ddl in materia di oralità e contraddittorio nel giudizio penale di appello, sul ddl sull’Albo dei grafologi, sul ddl per il processo telematico e sui ddl relativi ai consulenti tecnici d’ufficio.

La Affari Esteri, con la Politiche dell’Ue, ascolterà il Presidente della Commissione speciale sullo scudo europeo per la democrazia del Parlamento europeo Nathalie Loiseau sull’affare assegnato sulle ingerenze straniere nei processi democratici degli Stati membri dell’Unione europea e nei Paesi candidati. Esaminerà lo schema di dm di approvazione del programma pluriennale per la progressiva implementazione di suite operative “Multi-Missione Multi-Sensore” (MMMS) su piattaforma condivisa Gulfstream G550 “Green” base JAMMS. Dibatterà su diverse proposte di nomine al Ministero della Difesa e su diverse ratifiche di trattati internazionali e convenzioni.

Mercoledì, la Politiche dell’Ue ascolterà il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti sull’atto Ue relativo al Programma di lavoro della Commissione per il 2025. Esaminerà, poi, l’atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Finanze esaminerà lo schema di decreto legislativo su adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie e il ddl per il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle.

La Cultura, con l’Ambiente, proseguirà il ciclo di audizioni sul ddl di delega al Governo per la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica. Dibatterà sul decreto Pnrr e sullo schema di d.lgs sulle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. La Industria svolgerà delle audizioni sul ddl per la valorizzazione della transumanza e alcune sui ddl in materia di tartufi.

La Affari Sociali esaminerà il dlgs sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, il ddl sui permessi per lavoratori affetti da malattia oncologica, invalidante e cronica, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl sulla sicurezza del lavoro e tutela vittime amianto e tumori professionali, i ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, i ddl sul salario minimo, il ddl per la partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese, il ddl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, i ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico e i ddl relativi ai disturbi del comportamento alimentare.

