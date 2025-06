La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi domani alle 11.00 per esaminare il decreto-legge sull’organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per I‘inizio del ministero del nuovo Pontefice, la mozione sul rapporto della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) in merito al fenomeno della profilazione razziale da parte delle forze dell’ordine in Italia, la Legge di delegazione europea 2024, la mozione in materia di pianificazione delle infrastrutture di trasporto, la ratifica dell’accordo tra Italia e Moldova in materia di sicurezza sociale, la ratifica dell’accordo tra Italia e India sulla cooperazione nel settore della difesa, la ratifica dell’accordo tra Italia ed Egitto sul trasporto internazionale di merci e la ratifica dell’accordo Italia-Repubblica di Costa Rica di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

Come di consueto, mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata (question time). Giovedì alle 10.00 ascolterà le comunicazioni del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone sulla sicurezza sul lavoro. Infine, venerdì alle 9.30 terrà le interpellanze urgenti.

Questa settimana le Commissioni voteranno per il rinnovo dei componenti e dei rispettivi ruoli. Le votazioni si terranno martedì alle 14.00 per le Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Affari Esteri, Difesa, Bilancio e Tesoro, Finanze e Cultura. Dalle 15.00 sarà la volta delle Commissioni Ambiente, Trasporti, Attività produttive, Lavoro, Affari sociali, Agricoltura e Politiche UE.

Per quanto riguarda le attività ordinarie, la Affari Costituzionali esaminerà le pdl per la disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi e ascolterà Francesco Rocca, presidente della regione Lazio, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge per l’istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica.

L’Esteri ascolterà i rappresentanti delle associazioni Memorial, Centro per le Libertà Civili e Vjasna, sul tema della liberazione delle persone incarcerate o deportate dall’inizio del conflitto russo-ucraino. Proseguirà le audizioni sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell’Artico, esaminerà la risoluzione sul progetto di creazione di un “Museo dell’italianità” a Buenos Aires e la risoluzione sulle iniziative per porre rimedio alla crisi umanitaria in Congo. Dibatterà sulla ratifica dell’Accordo tra Italia e Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale e sulla pdl per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero.

La Finanze si confronterà sulla delega al Governo per la riforma fiscale e sulla risoluzione sulla modalità di emissione dello scontrino fiscale in caso di transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici. La Cultura terrà delle audizioni sulla pdl in materia di tutela del diritto d’autore relativo alle fotografie. Esaminerà la pdl per l’istituzione della Giornata nazionale del formatore e dibatterà su diversi schemi di decreto ministeriale per la rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024 per diverse regioni.

La Ambiente, assieme alla Trasporti, proseguiranno il ciclo di audizioni e l’esame del decreto-legge per garantire la continuità nella realizzazione d’infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione d’indifferibili adempimenti connessi al Pnrr il cui termine per la presentazione degli emendamenti scadrà mercoledì alle 18.00.

La Trasporti ascolterà Francesco Rizzo sulla proposta di una sua nomina a presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto e Davide Gariglio sulla proposta di una sua nomina a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale. Con la Attività produttive dibatterà sugli emendamenti al ddl sull’intelligenza artificiale. La Attività Produttive esaminerà gli atti Ue sul settore automobilistico. La Lavoro si confronterà sulla pdl in materia di assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei riguardi dei familiari coadiuvanti dell’imprenditore.

La Affari Sociali dibatterà sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia, sulla pdl per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l’assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti e svolgerà delle audizioni sul ddl per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitari. Dibatterà sulla pdl per il finanziamento, l’organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale e di delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all’assistenza sanitaria complementare e sulla pdl in materia di terapie digitali. La Politiche dell’Ue svolgerà delle audizioni sugli Atti Ue sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno nell’Unione è irregolare.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per ascoltare le comunicazioni del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone sulla sicurezza sul lavoro. Da mercoledì esaminerà il ddl costituzionale sull’ordinamento giurisdizionale e Corte disciplinare, il decreto-legge Irpef e il decreto-legge alluvioni e Campi Flegrei. Come di consueto giovedì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni questa settimana saranno tutte impegnate esclusivamente nel rinnovo dei componenti e dei rispettivi ruoli.

