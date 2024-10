La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera dibatterà sulle questioni pregiudiziali riferiteal decreto-legge sull’ingresso in Italia di lavoratori stranieri, per la tutela e assistenza alle vittime di caporalato, e per la gestione dei flussi migratori e la protezione internazionale. A seguire, esaminerà il ddl sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, la proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall’anno 2019, la proposta di legge costituzionale di modifica allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, la pdl per l’abrogazione di Atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946, le mozionisull’attuazione dell’autonomia differenziata con particolare riguardo alla prioritaria definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, la proposta di Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità e la pdl per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. Come di consueto domani alle 11.00 terrà le interpellanze e interrogazioni e mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali svolgerà delle audizioni sul decreto sull’ingresso in Italia di lavoratori stranieri, per la tutela e assistenza alle vittime di caporalato, per la gestione dei flussi migratori e la protezione internazionale ed esaminerà la pdl sulla Fondazione dell’Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma. La Giustizia, con la Finanze, dibatterà decreto per l’attuazione di obblighi derivanti da Atti dell’Ue e sulle procedure d’infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano e sullo schema decreto legislativo sui controlli sul denaro contante. Si confronterà sullo schema di Dlgs per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, sulla pdl di modifica della disciplina della Magistratura onoraria del contingente a esaurimento e sulla proposta di nomina di Riccardo Turrini Vita a presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

La Esteri si confronterà su diverse proposte di ratifica di trattati internazionali tre qui quello sulla Convenzione per l’istituzione dell’organizzazione governativa internazionale GCAP, proseguirà le audizioni relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’Indo-pacifico, esaminerà la risoluzione sulla correttezza del processo elettorale e sul rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani in Tunisia, e ascolterà i rappresentanti di Transparency International Georgia sulla situazione locale. Infine, ascolterà una delegazione di attivisti israeliani e palestinesi sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

La Difesa esaminerà le pdl per la concessione della medaglia d’oro al valor militare alla memoria dei caduti italiani di Nassiriya, la pdl per la concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare al personale della Polizia di Stato, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma Sistema anti-droni per unità navali della Marina militare e lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica. Proseguirà le audizioni sulla difesa cibernetica e dibatterà sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale Rotary Wìng Mission Training Center (RWMTC) e sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale Capacità di sorveglianza marittima nazionale – segmento terrestre (rete radar costiera – RRC).

La Finanze esaminerà lo schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi e la pdl per la proroga dell’applicazione dell’imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione. La Cultura proseguirà il ciclo di audizioni sulla situazione attuale e le prospettive future dell’editoria, si confronterà sulla risoluzione per includere gli edifici di fondazione del Comune di Latina quali sito del patrimonio mondiale Unesco, sulla pdl in favore delle società sportive aventi sede nelle regioni Sicilia e Sardegna, sulle pdl per la partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo e, in sede di comitato ristretto, sulle pdl per l’Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado.

La Ambiente ascolterà il dottor Lorenzo Viviani nell’ambito dell’esame della proposta di nomina a presidente dell’Ente parco nazionale delle Cinque Terre e, con la Attività Produttive, proseguirà l’esame sulla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 il cui termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto la settimana scorsa. La Trasporti dibatterà sulla pdl per la cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo e sullo schema di dpcm per il conferimento di incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti infrastrutture ferroviarie. La Attività Produttive esaminerà la pdl per l’istituzione della Giornata della ristorazione.

La Lavoro esaminerà le pdl per favorire la riduzione dell’orario di lavoro e le pdl per la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Con la Affari Sociali, dibatterà sulla risoluzione sulle iniziative in materia di assegno unico universale volte ad adempiere a quanto stabilito dalla Commissione Ue per superare la procedura d’infrazione contro l’Italia.

La Affari Sociali, con la Agricoltura, ascolterà il Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA) Giovanni Filippini in merito alle nuove emergenze relative alla diffusione della malattia. Esaminerà le risoluzioni per l’elaborazione di un Piano nazionale per le malattie cardio-cerebrovascolari, le pdl per la prevenzione e la cura dell’obesità, proseguirà il ciclo di audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva per il riordino delle professioni sanitarie e dibatterà, in sede di comitato ristretto, sulle pdl per il riconoscimento e il sostegno dell’attività di assistenza e di cura svolta dal caregiver familiare. L’Agricoltura proseguirà le audizioni sulle risoluzioni sulle problematiche del settore olivicolo. La Politiche dell’Ue ascolterà Paolo Gargini, presidente dell’International Roadmap for devices and systems (IRDS), nell’ambito dell’esame degli Atti comunitari sulla politica di ciberdifesa dell’UE.

Al Senato

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea del Senato esaminerà il ddl per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane, il ddl per l’istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane e si confronterà sulla relazione intermedia sull’attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro. Come di consueto giovedì mattina svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali, con la Giustizia, svolgerà delle audizioni e si confronterà sul ddl sicurezza. Esaminerà il ddl sulla tutela delle vittime di reati, il ddl sulla sicurezza sussidiaria e il ddl per la semplificazione normativa.

La Giustizia ascolterà Riccardo Turrini Vita nell’ambito della proposta di nomina del Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, esaminerà lo schema di dlgs per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, il decreto per il contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario e il ddl sulla sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci. Con la Affari Sociali, svolgerà delle audizioni sui ddl sulla morte volontaria medicalmente assistita, mentre; con la Finanze, dibatterà sullo schema di Dlgs relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione.

La Esteri e Difesa dibatterà sul ddl per l’istituzione della Giornata degli internati italiani, sul ddl per il riconoscimento del sommergibile Scirè quale sacrario militare subacqueo su alcune ratifiche di trattati internazionali e alcune proposte di acquisizione di sistemi d’arma. Con la Politiche dell’Ue, ascolterà l’Ambasciatore della Repubblica Federativa del Brasile Renato Mosca de Souz, in merito ai rapporti tra l’Ue, l’Italia e il Brasile, con particolare riferimento all’Accordo UE-Mercosur. La Politiche dell’Ue si confronterà sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2024 e la legge di delegazione europea 2024 e sulle disposizioni relative alla data di applicazione e sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Finanze si conforterà sulla risoluzione sul contributo alla finanza pubblica da parte degli Enti locali, sulla risoluzione sul funzionamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e sulla risoluzione sul contributo di Regioni ed Enti locali alla finanza pubblica. Esaminerà lo schema di decreto legislativo per la revisione del regime impositivo dei redditi, il ddl sull’aggregazione bancaria cooperativa, il ddl per il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel Comune di Caorle, il ddl sul demanio marittimo al comune di Praia a Mare, il ddl per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio, il ddl sull’assegno sostitutivo all’accompagnatore militare e sul ddl relativo alla zona franca extradoganale della Valle di Susa. La Cultura ascolterà i rappresentanti di Save the Children e dell’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI) sul ddl relativo al fondo per il sostegno e la comunità educante e svolgerà delle audizioni sull’affare assegnato per la programmazione dei circuiti teatrali.

La Ambiente e Lavori Pubblici ascolterà Lorenzo Viviani nell’ambito della proposta di nomina del Presidente dell’Ente parco nazionale delle Cinque Terre, dibatterà sullo schema di DPCM per il conferimento di incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti infrastrutture ferroviarie, sulla proposta di nomina del presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare sui ddl si riforma della RAI, sulla proposta di legge quadro in materia di interporti, sul ddl relativo alle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, sul ddl sul vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, sul ddl di riforma del Codice della strada e sullo schema di dlgs in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Con la Affari Sociali, proseguirà le audizioni sull’intelligenza artificiale. La Affari Sociali svolgerà delle audizioni sul ddl sulle prestazioni sanitarie, esaminerà il ddl per l’assistenza sanitaria alle persone senza dimora, il ddl per il potenziamento dei controlli sanitari per Giubileo 2025 e il ddl in materia di lavoro.

