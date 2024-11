La Giornata Parlamentare. L’agenda dei lavori settimanali di Camera e Senato

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà la proposta di ratifica della Convenzione sull’istituzione dell’organizzazione governativa internazionale GCAP, la mozione per la cura e l’assistenza dei pazienti colpiti da sclerosi multipla e patologie correlate, la mozione per il sostegno e lo sviluppo delle aree interne e la pdl per l’abrogazione di Atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946. A seguire, si confronterà sul decreto-legge, già approvato dal Senato, per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, sociosanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza. Come di consueto martedì alle 11.00 terrà le interpellanze e interrogazioni, mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata e venerdì alle 9.30 le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali si confronterà sulle pdl materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare, sul decreto sull’ingresso in Italia di lavoratori stranieri, per la tutela e assistenza alle vittime di caporalato, per la gestione dei flussi migratori e la protezione internazionale e, con la Giustizia, sulle pdl relative alle funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. La Giustizia dibatterà sul decreto per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, sociosanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni, sulle pdl sui reati contro gli animali e le pdl per l’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari

La Esteri ascolterà Laura Cozzi, direttrice per la sostenibilità, la tecnologia e le prospettive dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE), sui risvolti geopolitici connessi all’approvvigionamento delle cosiddette terre rare, si confronterà sulla risoluzione sulla correttezza del processo elettorale e sul rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani in Tunisia, sulla risoluzione per il riconoscimento dell’apartheid di genere come crimine contro l’umanità, si diverse proposte di ratifica di trattati internazionali e, con la Politiche dell’Ue, ascolterà i rappresentanti dell’Istituto Affari internazionali (IAI) sull’Atto Ue sulle riforme e sulle revisioni strategiche pre-allargamento. Proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’Indo-pacifico e ascolterà Sandra Oudkirk, direttore aggiunto del Centro europeo George C. Marshall per gli studi sulla sicurezza.

La Difesa esaminerà lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma relativo all’acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata contro minacce Rocket, Artillery and Mortar per le unità di artiglieria controaerei dell’Esercito, lo schema di Dm di approvazione del programma denominato Addestramento sintetico simulato – Capacità integrata di training distribuito della MM (TDMM), e lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dello strumento militare terrestre. Delibererà l’avvio di una indagine conoscitiva sulle tecnologie quantistiche nel settore della difesa e della sicurezza e ascolterà i rappresentanti di NTT DATA Italia sulla difesa cibernetica.

La Bilancio proseguirà l’esame sulla legge di bilancio il cui termine per la presentazione degli emendamenti scadrà oggi alle 16.00. Secondo quanto previsto venerdì alle 11.00 sono previste le comunicazioni sulle ammissibilità degli emendamenti, alle 15.00 scadrà il termine per la presentazione degli eventuali ricorsi. Sabato alle 10.00 saranno comunicati gli esiti dei ricorsi e lunedì 18 novembre i gruppi parlamentari dovranno segnalare gli emendamenti prioritari.

La Finanze dibatterà sullo schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi. La Cultura ascolterà il presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) Giacomo Lasorella sulla situazione attuale e le prospettive future dell’editoria. Con la Lavoro, dibatterà sul decreto in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sulla pdl per la promozione della parità tra i sessi nell’apprendimento, nella formazione e nel lavoro nelle discipline matematiche e tecnico-scientifiche.

La Ambiente esaminerà la pdl sui piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e sugli interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana. Con la Agricoltura, ascolterà il Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) Enrico Caterino e, con la Attività Produttive, riprenderà il confronto sulla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 e sullo schema di decreto legislativo in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La Trasporti esaminerà sulla pdl per la cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, sugli Atti Ue sui diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali e sull’applicazione dei diritti dei passeggeri nell’Unione.

La Attività Produttive ascolterà Antonio Carcaterra, Direttore del dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale della Sapienza, Matteo Landoni, Ricercatore in storia economica presso il dipartimento di economia e management dell’università degli studi di Brescia, Marco Lovera, Direttore del dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali (DAER) del politecnico di Milano, Roberto Battiston, Ordinario di fisica sperimentale presso l’università degli studi di Trento, e rappresentanti dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) nell’ambito dell’esame del disegno di legge in materia di economia dello spazio. Esaminerà la pdl sull’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nel settore del commercio elettronico.

La Affari Sociali ascolterà i rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (FOFI) e della Federazione nazionale Ordine fisioterapisti (FNOFI) nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie. La Agricoltura dibatterà sul ddl per la determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua nonché in materia di terreni agricoli.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi oggi alle 16.30 per dibattere sul ddl sulle misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà, con la Giustizia, il ddl sicurezza. A seguire dibatterà sul ddl per la semplificazione normativa. La Giustizia, con la Affari Sociali, svolgerà delle audizioni sui ddl sulla morte volontaria medicalmente assistita ed esaminerà il ddl sulle molestie nei luoghi di lavoro. Si confronterà sul ddl sulla sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci, sul ddl in materia di spoglie mortali delle vittime di omicidio, sui ddl in materia di successioni, sui ddl sulle norme per l’attribuzione del cognome ai figli sul ddl relativo all’autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere. Svolgerà, poi, delle audizioni sullo schema di decreto legislativo sulla mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.

La Esteri e Difesa ascolterà il responsabile del programma Difesa dell’Istituto Affari Internazionali (IAI), Alessandro Marrone, sul Global Combat Air Programme. Dibatterà sul ddl per il riconoscimento del relitto del Regio sommergibile Scirè quale sacrario militare subacqueo, su diverse ratifiche di trattati internazionali e su diverse proposte di acquisizione di sistemi d’arma. La Politiche dell’Ue si confronterà e svolgerà diverse audizioni sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2024 e la legge di delegazione europea 2024. Dibatterà, poi, sulle disposizioni relative alla data di applicazione e sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Ue.

La Bilancio esaminerà gli emendamenti al decreto fiscale. La Finanze esaminerà lo schema di decreto legislativo per la revisione del regime impositivo dei redditi; a seguire si confronterà risoluzione sul contributo dei Comuni per il risanamento della finanza pubblica e sulla risoluzione sul funzionamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. La Cultura svolgerà delle audizioni sullo stato di attuazione della riforma dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); dibatterà sui ddl sugli alunni con alto potenziale cognitivo, sul ddl per il fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, sul ddl per la promozione e tutela della danza, sul ddl per il rispetto e la tutela delle tradizioni religiose italiane e sul ddl per la dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ). Svolgerà delle audizioni sul ddl per la valorizzazione e promozione della ricerca.

La Ambiente e Lavori Pubblici dibatterà sullo schema di dlgs in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sul decreto per la tutela ambientale, sul ddl relativo ai manufatti e macchine per la pesca tradizionale e, con la Sanità, sul ddl sull’intelligenza artificiale. La Industria dibatterà sui ddl contro lo spreco alimentare ed esaminerà i ddl sul registro nazionale dei pizzaioli professionisti.

La Affari Sociali esaminerà il ddl sulle prestazioni sanitarie, il ddl sulla sicurezza lavoro e tutela vittime amianto e tumori professionali, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, i ddl per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, il ddl sul salario minimo, i ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, i ddl sui disturbi del comportamento alimentare, i ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico, il ddl in materia di lavoro, il ddl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale e il ddl sui disturbi dello spettro autistico.

