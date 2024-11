In settimana la Camera dibatterà sulla dichiarazione d'urgenza della pdl per l’istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo, la vigilanza e il controllo dell'attuazione. Domani alle 16.30 il Senato si riunirà per dibattere sul decreto per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera dibatterà sulla dichiarazione d’urgenza della pdl per l’istituzione di una Commissione parlamentare per l’indirizzo, la vigilanza e il controllo dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari. Esaminerà i disegni di legge di ratifica degli accordi tra Italia e Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo dell’Ucraina, l’accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, l’accordo tra Italia e Cina per eliminare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni, la proposta diLegge quadro in materia di ricostruzione post-calamità e le mozioni in materia di politiche per il clima e impegni per la 29a Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (Cop29). Come di consueto martedì alle 11.00 terrà le interpellanze e interrogazioni, mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata e venerdì alle 9.30 leinterpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali si confronterà sulle pdl materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare, sul decreto sull’ingresso in Italia di lavoratori stranieri, per la tutela e assistenza alle vittime di caporalato, per la gestione dei flussi migratori e la protezione internazionale e, con la Giustizia, sulle pdl relative alle funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. La Giustizia dibatterà sullo schema di decreto legislativo sulla mediazione civile e commerciale e la negoziazione assistita e sulla pdl sulla durata delle operazioni di intercettazione.

La Esteri esaminerà diverse ratifiche di trattatati internazionali e sulla risoluzione sul riconoscimento dell’apartheid di genere come crimine contro l’umanità. La Difesa esaminerà le pdl per la concessione della medaglia d’oro al valor militare alla memoria dei caduti italiani di Nassiriya, ascolterà i rappresentanti di IBM Italia sulla difesa cibernetica e ascolterà il Presidente della Commissione Difesa del Nationalrat austriaco Volker Reifenberger sulle tematiche relative alle Forze militari della riserva.

La Bilancio, assieme alla rispettiva del Senato, terrà il consueto ciclo di audizioni sulla legge di bilancio. Oggi alle 9.00 ascolterà i rappresentanti di: Legambiente, Wwf, Ecco, Sbilanciamoci, Associazione nazionale forense, Movimento forense, Caritas, Fondazione Migrantes, Federazione italiana per il superamento dell’handicap (Fish), Federazione nazionale associazioni nazionali delle persone con disabilità, Fondazione Airc, Forum nazionale del Terzo settore, Forum nazionale delle associazioni familiari, Alleanza contro la povertà in Italia, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), Fondazione Gimbe, Federazione veterinari medici e dirigenti sanitari (Fvm), Sindacato italiano veterinari di medicina pubblica (SIVEMP), Anaao Assomed e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi).

Dalle 14.00 ascolterà Confindustria dispositivi medici, Aiop, Assopetroli-Assoenergia e Unione energie per la mobilità (Unem), Conflavoro-PMI, Confimi Industria, Ance, Confedilizia, Confcommercio-Imprese per l’Italia, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Confassociazioni, Alleanza delle Cooperative italiane, Confapi, Confprofessioni, Confagricoltura, Cia-Agricoltori italiani, Coldiretti, Copagri,Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Rete professioni tecniche, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal, Confsal, Confindustria, Associazione nazionale docenti Afam (Anda), Feder Fiduciarie e ItaliaFintech, Codirp, Associazione nazionale consulenti del lavoro (Ancl), Compagnia delle opere e Associazione per la difesa degli utenti dei servizi bancari e finanziari (Adusbef).

Domani dalle 8.30 ascolterà il presidente dell’INPS, i rappresentanti di Anci, Upi, Conferenza delle regioni e delle province autonome, Cnel, Istat, della Corte dei conti, della Banca d’Italia e il presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari. Mercoledì alle 14.30 sarà la volta dei rappresentanti di Ania, Mediocredito Centrale e della Conferenza dei rettori delle Università italiane (Crui). Infine, giovedì alle 14.00 ascolterà il Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. A seguire proseguirà l’esame della manovra di bilancio il cui termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle 14.00 di lunedì 18 novembre. (Segui la legge di bilancio sulla pagina dedicata di Nomos)

La Cultura ascolterà il presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) Giacomo Lasorella sulla situazione attuale e le prospettive future dell’editoria, esaminerà le pdl sulle società sportive aventi sede nelle regioni Sicilia e Sardegna e, con la Lavoro, svolgerà delle audizioni sul decreto in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Giovedì alle 14.00 proseguirà l’audizione del Ministro della cultura Alessandro Giuli sulle linee programmatiche del suo dicastero. La Ambiente, con la Attività Produttive, ascolterà Andrew Holland, Amministratore delegato di FIA – Fusion industry association, sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione. Dibatterà sulla pdl sui piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e sugli interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana.

La Trasporti ascolterà l’amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia Luigi Corradi e l’amministratore delegato e direttore generale di Italo Gianbattista La Rocca sullo stato e le criticità del servizio e della rete ferroviari. Si confronterà sulla proposta di delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati. La Attività Produttive esaminerà la pdl sull’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nel settore del commercio elettronico e di delega al Governo in materia di disciplina delle funzioni di vigilanza e il ddl sull’economia dello spazio. La Agricoltura proseguirà le audizioni sull’emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa nella regione Puglia.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per dibattere sul decreto per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria, e sul decreto per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Successivamente, esaminerà il ddl sull’assistenza sanitaria a persone senza dimora. Come di consueto giovedì mattina svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà, con la Giustizia, il ddl sicurezza. La Giustizia, con la Affari Sociali, svolgerà delle audizioni sui ddl sulla morte volontaria medicalmente assistita ed esaminerà il ddl sulle molestie nei luoghi di lavoro. Si confronterà sul ddl sulla sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci, sul ddl in materia di spoglie mortali delle vittime di omicidio, sulla proposta d’indagine conoscitiva in materia di misure cautelari alternative alla custodia cautelare in carcere, sul ddl relativo alla rappresentazione nelle successioni, sul ddl per la devoluzione dell’eredità ai Comuni e sui ddl sulle norme per l’attribuzione del cognome ai figli. Infine, svolgerà delle audizioni sul ddl per l’introduzione nel Codice penale del reato di violenza sessuale contro le donne nel corso di un conflitto armato come strumento di guerra.

La Esteri e Difesa dibatterà sul ddl per il riconoscimento del relitto del Regio sommergibile Scirè quale sacrario militare subacqueo, sulla ratifica della Convenzione che istituisce l’Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, sull’accordo tra Italia e Costa d’Avorio in materia di migrazione e sicurezza, e sul ddl relativo alla libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. A seguire dibatterà su alcune proposte di acquisizione di sistemi d’arma. La Politiche dell’Ue si confronterà sul decreto salva infrazioni, sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2024 e la legge di delegazione europea 2024, e sulle disposizioni relative alla data di applicazione e sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Bilancio esaminerà il decreto fiscale, provvedimento il cui termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle 10.00 di mercoledì. La Finanze ascolterà i rappresentanti dell’Agenzia delle entrate e di Assonime sullo schema di decreto legislativo per la revisione del regime impositivo dei redditi. A seguire si confronterà sul provvedimento e sulla proposta di risoluzione sul contributo dei Comuni per il risanamento della finanza pubblica. La Culturasvolgerà delle audizioni sullo stato di attuazione della riforma dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Dibatterà sui ddl sugli alunni con alto potenziale cognitivo, sul ddl per l’istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale e sul ddl per il fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

La Ambiente e Lavori Pubblici proseguirà le audizioni e dibatterà sul decreto per la tutela ambientale, riprenderà il confronto sul ddl per la rigenerazione urbana, sul ddl sul vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e sullo schema di dlgs in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La Industria svolgerà delle audizioni e dibatterà sui ddl contro lo spreco alimentare ed esaminerà i ddl sul registro nazionale dei pizzaioli professionisti.

La Affari Sociali esaminerà il ddl sulle prestazioni sanitarie, il ddl in materia di lavoro, il ddl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, i ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico,

i ddl sui disturbi del comportamento alimentare, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl sulla sicurezza lavoro e tutela vittime amianto e tumori professionali, il ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, il ddl sul salario minimo, i ddl per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante; infine svolgerà delle audizioni sui ddl per la tutela della salute mentale.

