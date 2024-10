La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera svolgerà la discussione generale sulla pdl per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell’orario di lavoro e sulla proposta di legge per la proroga dell’applicazionedell’imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine d’interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione. A partire da domani esaminerà il decreto-legge per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Ue e sulle procedure d’infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Come di consueto mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata. A seguire, il Parlamento in seduta comune voterà per l’elezione di un giudice della Corte Costituzionale

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali si confronterà sul decreto sull’ingresso in Italia di lavoratori stranieri, per la tutela e assistenza alle vittime di caporalato, per la gestione dei flussi migratori e la protezione internazionale. La Giustizia, con la Finanze, dibatterà sul decreto per l’attuazione di obblighi derivanti da Atti dell’Ue e sulle procedure d’infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Si confronterà sulla pdl di modifica della disciplina della Magistratura onoraria del contingente a esaurimento e svolgerà delle audizioni sullo schema di decreto legislativo sulla mediazione civile e commerciale e la negoziazione assistita. La Esteri ascolterà i rappresentanti di Amnesty International Italia sulla campagna internazionale per promuovere, in sede ONU, limitazioni all’uso dei sistemi d’arma automatizzati ed esaminerà le risoluzioni sugli esiti delle elezioni presidenziali del 28 luglio 2024 e sulla tutela dello Stato di diritto in Venezuela.

La Difesa esaminerà lo schema di decreto ministeriale relativo all’approvvigionamento di sistemi d’arma di tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell’Esercito italiano, sullo schema di Dm relativo all’approvvigionamento di sistemi d’arma e relativi missili guidati con capacità loitering, lo schema di Dm di approvazione del programma pluriennale relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell’Esercito italiano mediante l’acquisizione di razzi guidati per sistema d’arma lanciarazzi Multiple Launch Rocket System (MLRS), lo schema di Dm relativo al completamento dell’acquisizione di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per obici da 155 mm dell’Esercito italiano e lo schema di dm sul programma pluriennale denominato Rinnovamento della componente corazzata (nuovo Main Battle Tank e piattaforme derivate) dello strumento militare terrestre. Ascolterà il Direttore del Dipartimento di malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità Anna Teresa Palamara sulla sicurezza nazionale.

La Bilancio esprimerà il parere al Presidente della Camera per la verifica del contenuto sulla legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. La Finanze esaminerà lo schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi e la pdl per la proroga dell’applicazione dell’imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione. La Cultura, con la Lavoro, dibatterà sugli Atti Ue relativi al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini. A seguire, esaminerà lo schema di decreto ministeriale per la rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020 su alcune regioni.

La Ambiente ascolterà i rappresentanti di FIT-CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporto aereo e ANPAC sulle tematiche concernenti l’appalto per la gestione della flotta di aerei impiegati nell’attività antincendio, svolgerà delle audizioni sulle tematiche riguardanti i lavori per il traforo del Gran Sasso e gli interventi per la messa in sicurezza del suo sistema idrico. Con la Attività Produttive, si confronterà sulla proposta di nomina del professor Ezio Mesini a presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare. La Trasporti ascolterà il presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) Nicola Zaccheo sulle principali linee di attività dell’Autorità medesima e i rappresentanti dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) sulla sicurezza del sistema ferroviario. Successivamente, dibatterà sullo schema di dpcm per il conferimento d’incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti infrastrutture ferroviarie.

La Attività Produttive, con la rispettiva del Senato, ascolterà i rappresentanti delle organizzazioni sindacali sulla produzione automobilistica del gruppo Stellantis in Italia. Esaminerà il ddl sull’economia dello spazio. La Affari Sociali ascolterà i rappresentanti del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (CNOP), della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi (FNOB) e della Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (FNCF) nell’ambito dell’indagine conoscitiva per il riordino delle professioni sanitarie, e i rappresentanti dell’Associazione italiana di sanità digitale e telemedicina (AISDET) e della Federazione delle Associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti (FADOI) nell’ambito dell’esame della pdl sulle terapie digitali. L’Agricoltura proseguirà le audizioni sulle risoluzioni sulle problematiche del settore olivicolo. La Politiche dell’Ue proseguirà le audizioni sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2024.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per dibattere su alcuni documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Da mercoledì esaminerà il ddl per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane, il ddl per l’istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane e la relazione intermedia sull’attività svolta dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro. Come di consueto giovedì mattina svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il ddl per la semplificazione normativa e, con la Giustizia, confronterà sul ddl sicurezza. Svolgerà alcune audizioni sul ddl per la semplificazione delle attività economiche. La Giustizia, con la Affari Sociali, svolgerà delle audizioni sui ddl sulla morte volontaria medicalmente assistita. Esaminerà il decreto per il contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario, il ddl sulla sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci e i ddl sulle norme per l’attribuzione del cognome ai figli.

La Esteri e Difesa dibatterà sul ddl per il riconoscimento del relitto del Regio sommergibile Scirè quale sacrario militare subacqueo, sulla ratifica della Convenzione che istituisce l’Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, sull’accordo tra Italia e Costa d’Avorio in materia di migrazione e sicurezza, e sul ddl relativo alla libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. A seguire dibatterà su alcune proposte di acquisizione di sistemi d’arma. La Politiche dell’Ue si confronterà sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2024 e la legge di delegazione europea 2024, e sulle disposizioni relative alla data di applicazione e sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Bilancio esaminerà il decreto fiscale, provvedimento su cui mercoledì alle 9.00 ascolterà il viceministro dell’Economia e delle Finanze. La Finanze si confronterà e svolgerà alcune audizioni sullo schema di decreto legislativo per la revisione del regime impositivo dei redditi. La Culturaesaminerà lo schema di decreto ministeriale per la rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020 in alcune Regioni. Dibatterà sui ddl sugli alunni con alto potenziale cognitivo, sull’affare assegnato sulle prospettive di riforma del calcio italiano, sul ddl per l’istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale, sul ddl per il fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante e sul ddl per l’attuazione dell’articolo 33 della Costituzione in materia di attività sportiva.

La Ambiente e Lavori Pubblici con la Affari Sociali, proseguirà le audizioni sull’intelligenza artificiale. Dibatterà sul decreto per la tutela ambientale, sulla proposta di legge quadro in materia di interporti, sul ddl per la protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, sul ddl relativo al vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, sullo schema di DPCM per il conferimento d’incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti infrastrutture ferroviarie e sullo schema di dlgs in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L’Industria svolgerà delle audizioni e dibatterà sui ddl contro lo spreco alimentare ed esaminerà i ddl sul registro nazionale dei pizzaioli professionisti.

La Affari Sociali esaminerà il ddl sulle prestazioni sanitarie, il ddl in materia di lavoro, il ddl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, il ddl sul salario minimo, i ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico, i ddl sui disturbi del comportamento alimentare, sul ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, sul ddl sulla sicurezza lavoro e tutela vittime amianto e tumori professionali, i ddl per la tutela delle persone affette da epilessia e i ddl per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz