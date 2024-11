La Giornata Parlamentare. L’agenda dei lavori di Camera e Senato

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi oggi alle 9.00 per la discussione generale sulla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 e dalle 12.00 per la preannunciata apposizione della questione di fiducia sul decreto-legge in materia d’ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale. Mercoledì riprenderà l’esame del concorrenza e avvierà il confronto sulle mozioni sulle iniziative in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Come di consueto alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata. Giovedì alle 9.00, è convocato il Parlamento in seduta comune per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale e per l’elezione di tre giudici della Corte costituzionale. Venerdì alle 9.30 discuterà sul disegno di legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e d’istituzione della Corte disciplinare, e sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale “Enzo Tortora” in memoria delle vittime degli errori giudiziari.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali si confronterà sul ddl in materia di ordinamento giurisdizionale e d’istituzione della Corte disciplinare. La Giustizia svolgerà delle audizioni e si confronterà sulla pdl sulla durata delle operazioni d’intercettazione. Esaminerà le pdl per l’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari e, con la Finanze, terrà delle audizioni sull’Atto Ue per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Infine, dibatterà sulla pdl per le modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente a esaurimento.

La Esteri esaminerà la risoluzione sul riconoscimento dell’apartheid di genere come crimine contro l’umanità, ascolterà i rappresentanti della Comunità Bahá’í d’Italia e incontrerà informalmente i membri del Comitato di presidenza del CGIE. Con la Politiche dell’Ue ascolterà i rappresentanti del Centro studi di politica internazionale (CeSPI) sugli Atti Ue sulle riforme e sulle revisioni strategiche pre-allargamento. La Difesa esaminerà la risoluzione sull’accesso nei gruppi sportivi delle Forze armate di soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1 che siano idonei all’esercizio delle attività sportive agonistiche. Ascolterà i rappresentanti di Elt Elettronica Group sulla difesa cibernetica.

Dopo che la settimana scorsa è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti segnalati e successivamente per l’indicazione dei super segnalati, questa settimana la Bilancio non esaminerà la legge di bilancio così da consentire alle forze politiche di confrontarsi in vista dell’inizio della discussione delle proposte di modifica previsto per la settimana prossima. (Segui la legge di bilancio sulla pagina dedicata di Nomos). La Finanze, con la Affari sociali, dibatterà sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). A seguire, ascolterà i rappresentanti dell’Associazione Favor Debitoris e della Consulta nazionale antiusura Giovanni Paolo II Onlus sull’andamento, sulla gestione e sul recupero dei crediti deteriorati.

La Cultura, con la Lavoro, dibatterà sul decreto in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Esaminerà la pdl sulla disciplina dell’elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell’Ordine dei giornalisti e lo schema del decreto d’istituzione e di rifinanziamento dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali per l’anno 2024. La Ambiente dibatterà e svolgerà delle audizioni sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici.

La Trasporti, con la Attività Produttive, ascolterà i rappresentanti di Adiconsum, Altroconsumo e Unione nazionale consumatori, nell’ambito dell’esame delle pdl in materia di organizzazione e funzionamento dei call center e per la protezione dei consumatori. Esaminerà e svolgerà delle audizioni sulle pdl sulla disciplina dei centri di elaborazione dati. La Attività Produttive domani alle 11.00 ascolterà i rappresentanti di Leonardo, Telespazio, Sitael, dell’Associazione delle imprese per le attività spaziali (Aipas), del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) sul ddl in materia di economia dello spazio. Sul medesimo provvedimento mercoledì alle 14.00 ascolterà i rappresentanti dell’Associazione per i servizi, le applicazioni e le tecnologie Ict per lo spazio (Asas), dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e di Lma.

La Affari Sociali proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie. Esaminerà lo schema di decreto legislativo sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull’imballaggio dei medicinali per uso umano, la pdl relativo alle terapie digitali, la pdl per l’istituzione della figura professionale dell’autista soccorritore, la pdl per l’istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia e la risoluzione per potenziare l’assistenza alle persone con allergie respiratorie. La Agricoltura proseguirà le audizioni sull’emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa nella regione Puglia.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per dibattere sul ddl per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia. A seguire dibatterà sul decreto fiscale e sul ddl per l’introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche. Come di consueto giovedì mattina svolgerà le interrogazioni mentre alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà delle audizioni sul ddl per la tutela delle vittime di reati e alcune nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche di incontri. Esaminerà, con la Giustizia, il ddl sicurezza.

La Giustizia, con la Affari Sociali, proseguirà le audizioni sui ddl in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Svolgerà delle audizioni sul ddl sulle spoglie mortali delle vittime di omicidio, sui ddl in materia di successioni e sul ddl relativo al processo telematico. Esaminerà il ddl in materia di spoglie mortali delle vittime di omicidio, il ddl sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale, il ddl sull’autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere, il ddl sulla responsabilità per dolo o colpa grave nell’esercizio della professione forense e il ddl sul procedimento sommario per l’effettiva realizzazione del credito. Con la Finanze, si confronterà sullo schema di decreto legislativo sui controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e sullo schema di decreto legislativo per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

La Esteri e Difesa, domani alle 8.30, ascolterà il Capo di Stato maggiore della Difesa gen. Luciano Portolano sul Documento programmatico per la Difesa per il triennio 2024-2026. A seguire, incontrerà una delegazione del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE), dibatterà sul ddl per il riconoscimento del relitto del Regio sommergibile Scirè quale sacrario militare subacqueo, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori dal territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, e la relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei.

La Politiche dell’Ue svolgerà diverse audizioni e si confronterà sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2024 e la legge di delegazione europea 2024. Dibatterà, poi, sulle disposizioni relative alla data di applicazione e sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Ue. La Bilancio esaminerà gli emendamenti al decreto fiscale. La Finanze si confronterà sulle risoluzioni sul contributo dei Comuni per il risanamento della finanza pubblica e sulla risoluzione sul funzionamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Con al Affari Sociali dibatterà sullo schema di DPCM per la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

La Cultura esaminerà e proseguirà le audizioni sul ddl per la valorizzazione e promozione della ricerca, si confronterà sui ddl sugli alunni con alto potenziale cognitivo, sul ddl sulle attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori e sul ddl relativo al contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori. Ascolterà i rappresentanti dell’Unione italiana sport per tutti (UISP) e del Comitato italiano scienze motorie (CISM) sul ddl per l’attuazione dell’articolo 33 della Costituzione in materia di attività sportiva.

La Ambiente e Lavori Pubblici svolgerà delle audizioni e dibatterà sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici, si confronterà sugli emendamenti sul decreto per la tutela ambientale, e, con la Sanità, sul ddl sull’intelligenza artificiale. La Industria dibatterà sull’affare assegnato sull’artigianato di alta gamma, sui ddl contro lo spreco alimentare ed esaminerà i ddl sul registro nazionale dei pizzaioli professionisti.

La Affari Sociali, domani alle 14.00 ascolterà il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Esaminerà il ddl in materia di lavoro, il ddl sulle prestazioni sanitarie, il ddl sulla sicurezza lavoro e tutela vittime amianto e tumori professionali, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, i ddl per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, il ddl sul salario minimo, i ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, il ddl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, i ddl sui disturbi del comportamento alimentare, i ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico, e il ddl sui disturbi dello spettro autistico.

