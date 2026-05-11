La Giornata Parlamentare. La settimana di Camera e Senato

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera nell’arco di questa settimana esaminerà il decreto-legge sui prezzi dei carburanti, il ddl per la riforma dell’ordinamento forense e il ddl sulle terapie digitali. A seguire, si confronterà sul ddl costituzionale sulla tutela delle vittime di reato e sulla pdl sulla pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Dibatterà sul DL sul salario giusto, sulla mozione sul rilancio della strategia nazionale delle aree interne, sul ddl sulla riforma dell’ordinamento della polizia locale e sulla pdl sulla programmazione dell’edilizia residenziale pubblica.

Come di consueto, martedì alle ore 11.00 svolgerà le interpellanze e le interrogazioni, mercoledì alle ore 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata (question time) e venerdì alle 9.30 le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà audizioni sulle pdl sulla riforma della legge elettorale e discuterà sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e alcune regioni per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e sulla pdl sul riconoscimento della professione di avvocato.

La Giustizia con la Finanze svolgerà audizioni ed esaminerà lo schema di Dlgs sul riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Discuterà sullo schema di Dlgs sulla repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, sulla pdl sulla protezione dei minori in contesti di criminalità organizzata e con la Finanze sullo schema di Dlgs sulla riforma delle sanzioni previste dal TUF.

La Affari Esteri con la Difesa e con la Affari Esteri e Difesa del Senato ascolterà il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Esaminerà lo schema di DM per l’attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici e le risoluzioni sul rafforzamento dei servizi del Consolato di Manchester e sul potenziamento dei servizi per il rilascio della CIE. Dibatterà sul ddl sull’accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania sulla cooperazione strategica in diversi settori e proseguirà l’indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell’Artico. Infine, ascolterà Kevin Roberts, presidente di Heritage Foundation.

La Difesa discuterà la proposta di nomina dell’amm. sq. (ris.) Giuseppe De Giorgi a presidente della Lega navale italiana e la proposta di nomina del gen. d. dell’Arma dei carabinieri Paolo Aceto a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.

La Bilancio esaminerà lo schema di Dlgs sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno e lo schema di Dlgs sul TUIR.

La Finanze esaminerà la pdl sulle erogazioni a sostegno di iniziative formative promosse dagli istituti tecnici superiori e lo schema di Dlgs sul TUIR.

La Cultura discuterà sulla proposta di risoluzione sulle arti culinarie e ascolterà i rappresentanti della Lega Pro sulla crisi e le prospettive del calcio italiano. Svolgerà audizioni ed esaminerà le pdl sull’istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio. Infine, svolgerà audizioni sulla pdl sull’insegnamento dell’educazione musicale negli asili nido.

La Ambiente svolgerà audizioni e discuterà sulla nomina del dottor Giuseppe Colucci a presidente dell’Ente parco nazionale dell’Alta Murgia. Con la Attività Produttive esaminerà il ddl sul nucleare sostenibile e inizierà l’esame del DL sul piano casa.

La Trasporti svolgerà audizioni sulla proposta di regolamento Ue omnibus digitale.

La Attività Produttive svolgerà audizioni sulla crisi aziendale della Ceramica mediterranea S.p.A. e sulla crisi aziendale del gruppo Natuzzi S.p.A.. Esaminerà la pdl sulla valorizzazione delle attività commerciali nei centri storici e il ddl sulla riforma delle amministrazioni straordinarie.

La Lavoro esaminerà la pdl sul reinserimento lavorativo di lavoratori disoccupati ultracinquantenni.

La Affari Sociali esaminerà il ddl sulla responsabilità dei professionisti sanitari, il ddl sul servizio civile universale, la pdl sui medici di medicina generale e la pdl sul Registro nazionale degli orfani per crimini domestici.

La Agricoltura deliberà una proroga del termine per la conclusione dell’indagine conoscitiva sulle prospettive del settore vitivinicolo e svolgerà audizioni sulle pdl sugli equidi e il loro riconoscimento come animali di affezione.

La Politiche dell’Ue esaminerà lo schema di Dlgs sulla repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime .

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per la discussione del decreto-legge fiscale, del ddl costituzionale su Roma Capitale e del ddl costituzionale sulle modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. A seguire, esaminerà il ddl per il potenziamento della medicina di genere nel SSN e il ddl sulle reti di città madri del made in Italy.

Mercoledì alle ore 16.30 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata al Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, mentre giovedì alle 10.00 svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il ddl sul personale delle pubbliche amministrazioni e il ddl sull’intesa con l’Unione Buddhista italiana. Dibatterà sul ddl sulla reintroduzione festività del 2 novembre e sul ddl sulla protezione civile. Si confronterà sugli affari assegnati relativi a diversi schemi d’intesa preliminare per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riferiti a diverse regioni e sul DL sui rimpatri volontari. Infine, dibatterà sul ddl per la regolazione dei rapporti tra la Diocesi ortodossa romena d’Italia e sul ddl sui diritti delle persone con disabilità.

La Giustizia esaminerà il ddl sulla detenzione domiciliare dei tossicodipendenti e alcoldipendenti, lo schema di Dlgs sulla repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, il ddl sulla giornata delle persone scomparse, il ddl sulla riforma degli ordinamenti professionali e il ddl sulle indagini informatiche. Si confronterà sul ddl sui furti d’auto, sui ddl sul cognome dei figli e sui ddl sui CTU. Dibatterà sui sui ddl sulla crisi da sovraindebitamento, sul ddl sui detenuti sottoposti a regime speciale in aree insulari, sul ddl per il gratuito patrocinio in favore delle famiglie vittime di femminicidio, sul ddl sulle professioni pedagogiche ed educative e sul ddl sulla libertà dell’imputato durante l’udienza. Svolgerà audizioni sul ddl sulla modifica della prescrizione e con la Finanze esaminerà lo schema di Dlgs sulla riforma delle sanzioni previste dal TUF e lo schema di Dlgs sulla prevenzione del finanziamento del terrorismo. Infine, svolgerà audizioni sul ddl sull’allontanamento del minore.

La Affari Esteri e Difesa si confronterà sul ddl sull’accordo UE-Costa d’Avorio di partenariato economico interinale, sul ddl sull’accordo Italia-Kuwait per la cooperazione nel settore della difesa, il ddl per la ratifica del trattato Italia-Paraguay per il trasferimento di persone condannate e il ddl Italia-Egitto per la proroga del Memorandum d’intesa per la cooperazione nel settore della difesa. Esaminerà lo schema di DM per l’attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici, discuterà la proposta di nomina dell’amm. sq. (ris.) Giuseppe De Giorgi a presidente della Lega navale italiana e la proposta di nomina del gen. d. dell’Arma dei carabinieri Paolo Aceto a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Infine, ascolterà il Direttore dell’Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) del MAECI, min. plen. Giorgio Aliberti, sulla relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all’anno 2025.

La Politiche dell’Ue esaminerà la relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2026 e per il 2025 e dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. Incontrerà una delegazione del Gruppo di amicizia italo-tedesco del Bundestag e incontrerà il Rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione europea, Ambasciatore Vincenzo Celeste.

La Bilancio si confronterà sullo schema di DM sulle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, sullo schema di Dlgs sui tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, sullo schema di Dlgs per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e sullo schema di Dlgs per l’istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Infine, esaminerà lo schema di Dlgs sulla revisione del sistema degli incentivi e lo schema di Dlgs sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno e lo schema di Dlgs sul TUIR.

La Finanze esaminerà il DL fiscale e il DL carburanti-bis. Infine, si confronterà sullo schema di Dlgs sul TUIR.

La Cultura esaminerà i ddl sulle banche dati per le opere audiovisive e per i fonogrammi, il ddl sulla miniera di Montecatini Val di Cecina, il ddl sulla valorizzazione delle abbazie e degli insediamenti benedettini medievali e i ddl sulla la valorizzazione dell’architettura. Si confronterà sul ddl sui caduti di Marcinelle e delibererà sulla proposta di indagine conoscitiva sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione. Dibatterà sul ddl sul servizio prestato presso le scuole paritarie, sui ddl sull’inclusione degli studenti universitari con DSA e sui ddl sui corsi di primo soccorso nelle scuole. Infine, proseguirà l’esame del ddl sulle tradizioni religiose italiane e con la Sanità l’esame del ddl sulla promozione salute e corretti stili di vita.

La Ambiente ascolterà e discuterà sulla nomina di Giuseppe Colucci a presidente dell’Ente parco nazionale dell’Alta Murgia, esaminerà e svolgerà audizioni sullo schema di Dlgs sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno ed esaminerà il documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci. Discuterà sul ddl sul contrasto del dissesto idrogeologico e sul ddl sulla pianificazione territoriale. Con la Industria discuterà sui ddl per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

La Industria svolgerà audizioni e proseguirà l’esame dell’affare assegnato sulle aree di crisi industriale complessa in Italia, esaminerà lo schema di Dlgs sulla revisione del sistema degli incentivi e discuterà sul ddl sui proventi derivanti dalla vendita di prodotti. Infine, proseguirà l’esame del ddl sulle reti delle città madri del made in Italy, del ddl sul registro nazionale dei pizzaioli, del ddl sullo spreco alimentare e del ddl sull’attività di acconciatore ed estetista.

La Affari Sociali svolgerà audizioni e dibatterà sul ddl sul potenziamento dell’assistenza sanitaria e svolgerà audizioni e dibatterà sul ddl sul registro dei dispositivi medici. Esaminerà il ddl per il potenziamento della medicina di genere del SSN, il ddl sulla delega farmaceutica e i ddl sull’inserimento lavorativo di persone con il disturbo dello spettro autistico. Dibatterà sui ddl sulla salute mentale, sui ddl sulla sostituzione mitocondriale e sui ddl sull’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia. Si confronterà sullo schema di Dlgs sull’istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

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