La Giornata Parlamentare. La settimana di Camera e Senato

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi domani alle ore 15.00 per la deliberazione in merito alla costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione a un conflitto di attribuzione elevato innanzi alla Corte costituzionale dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Modena. A seguire, discuterà sulla pdl per l’istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre, sul ddl in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. Successivamente esaminerà i ddl in materia di disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi e la mozione concernente iniziative in materia previdenziale.

Martedì alle 11.00 avranno luogo le interpellanze e le interrogazioni e mercoledì alle 15.00 avranno luogo, come di consueto, le interrogazioni a risposta immediata (question time).

Venerdì alle 9.30 avranno luogo interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il DL per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026, la pdl sul contrasto del fondamentalismo religioso, con la Bilancio proseguirà l’esame del DL Milleproroghe e si confronterà sulla pdl di approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia e sulla pdl di approvazione della modifica dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese. Successivamente si confronterà sul ddl in materia di Roma Capitale e sul ddl sull’incompatibilità tra la carica di assessore regionale e l’ufficio di deputato regionale.

La Giustizia con la Lavoro svolgerà audizioni sulle risoluzioni per il contrasto dei fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori e di violazione di norme fiscali e contributive nel distretto tessile di Prato, esaminerà le pdl in materia di circoscrizioni giudiziarie, le pdl sulla riforma dell’ordinamento forense e svolgerà audizioni nell’ambito del ddl sulla riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

La Esteri con la Difesa dibatterà sul DL Ucraina, svolgerà audizioni sulla situazione in Cisgiordania e svolgerà audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell’Artico.

La Difesa si confronterà sullo schema di DM sull’acquisizione di sistemi di difesa aerea dell’Esercito italiano, sullo schema di DM per l’approvvigionamento di sistemi d’arma dell’Esercito italiano, sullo schema di DM relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell’Esercito italiano e sullo schema di DM per l’approvazione del sistema d’arma controcarro a corta gittata per le unità operative dell’Esercito italiano. A seguire, dibatterà sullo schema di DM per l’ammodernamento dell’Esercito italiano, sullo schema di DM per l’acquisizione di razzi guidati per sistema d’arma lanciarazzi, sullo schema di DM per l’approvvigionamento di sistemi d’arma e sullo schema di DM per il supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere.

La Bilancio discuterà sullo schema di Dlgs sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. La Finanze esaminerà lo schema di Dlgs sugli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi e lo schema di Dlgs concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità.

La Cultura svolgerà audizioni sulle pdl per l’istituzione dell’Agenzia per il cinema e l’audiovisivo e con la Lavoro ascolterà il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, sul tema dei giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione. A seguire, esaminerà lo schema di DPR in materia di cambio della denominazione dell’archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale e la pdl sugli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo.

La Ambiente con la Attività Produttive svolgerà audizioni ed esaminerà il ddl in materia di energia nucleare sostenibile e svolgerà audizioni nell’ambito della pdl in materia di detenzione e commercializzazione delle borse di plastica. Successivamente, ascolterà il Comune di Arzachena sulla tutela ambientale e dell’ecosistema nel territorio della Costa Smeralda, esaminerà il ddl in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica e la pdl in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue. Con la Attività Produttive si confronterà sullo schema di Dlgs relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie. Infine, svolgerà audizioni sulla pianificazione e la gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti nella provincia di Caserta

La Trasporti svolgerà audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea e dibatterà sul ddl sulla proroga del termine per l’esercizio della delega per la riforma del codice della strada. Infine, con la Attività Produttive esaminerà le pdl in materia di organizzazione e funzionamento dei call center, di formazione del personale, di tutela dell’occupazione e di protezione dei consumatori.

La Attività Produttive svolgerà audizioni sullo schema di Dlgs relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e sullo schema di Dlgs sulla sicurezza generale dei prodotti.

La Lavoro svolgerà audizioni nell’ambito della pdl in materia di welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale e misure per il consolidamento delle prestazioni di welfare.

La Affari Sociali svolgerà audizioni nell’ambito dello schema di DPCM in materia di LEA ed esaminerà il ddl in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Infine, si confronterà sullo schema di Dlgs sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

La Agricoltura ascolterà il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, sullo stato di avanzamento degli interventi di competenza contenuti nel PNRR. La Politiche dell’Ue esaminerà la proposta di regolamento Ue che modifica la direttiva Omnibus digitale.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per esaminare la pdl per la prevenzione del melanoma, il ddl per l’introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico e il ddl per l’istituzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità. A seguire, discuterà sul ddl in materia di inclusione scolastica e sui ddl per l’istituzione dell’area marina protetta Isola di Capri.

Giovedì alle 10.00 avranno luogo le interrogazioni e alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà audizioni sul ddl per la delega al Governo in materia di determinazione dei LEP, esaminerà i ddl di contrasto all’antisemitismo e il ddl per la giornata in memoria delle vittime dei Vigili del Fuoco. Successivamente, dibatterà sul ddl in materia di elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti. Con la Affari Esteri e Difesa si confronterà sulla ratifica ed esecuzione Carta europea lingue regionali o minoritarie.

La Giustizia dibatterà sui ddl in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso, sul ddl in materia di tutela dei minori in affidamento e sul ddl per la riforma degli ordinamenti professionali. Proseguirà l’esame del ddl in materia di indagini informatiche, del ddl sulla detenzione dei tossicodipendenti e alcoldipendenti, del ddl in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e svolgerà audizioni e si confronterà sul ddl in materia di furti d’auto. A seguire, svolgerà audizioni e discuterà sul ddl sul ddl per l’introduzione della figura dello psicologo forense e altre risorse per il contrasto alla violenza contro le donne, sui ddl sulla tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento, svolgerà audizioni e proseguirà l’esame del ddl in materia di introduzione del reato di manipolazione psicologica e mentale e del ddl in materia di contrasto dei delitti informatici. Con la Finanze analizzerà lo schema di Dlgs sulle società di capitali.

La Affari Esteri e Difesa esaminerà con la Affari Sociali lo schema di Dlgs in materia di sanità militare, il ddl di ratifica sul lavoro forzato e obbligatorio, il ddl di ratifica sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, il ddl di ratifica dell’accordo UE-Thailandia e il ddl di ratifica dell’accordo UE-Malaysia. Successivamente, discuterà sul ddl di ratifica dell’accordo sulla sicurezza delle navi da pesca. Si confronterà sullo schema di DM per l’ammodernamento dell’Esercito italiano, sullo schema di DM per l’acquisizione di razzi guidati per sistema d’arma lanciarazzi, sullo schema di DM per l’approvvigionamento di sistemi d’arma e sullo schema di DM per il supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere. Infine, con la Politiche dell’Ue ascolterà l’Ambasciatore Francesco Maria Talò e l’Ambasciatore dell’India Vani Rao, sull’affare assegnato IMEC.

La Politiche dell’Ue esaminerà la Legge di delegazione europea 2025 e le relazioni sulla partecipazione dell’Italia all’Ue e dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Bilancio esaminerà lo schema di Dlgs sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e proseguirà l’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. La Finanze svolgerà audizioni sul ddl in materia di sostegno alle edicole ed esaminerà il ddl in materia di demanio marittimo al comune di Praia a Mare e il ddl in materia di incentivi fiscali per il rientro in Italia dei pensionati.

La Cultura svolgerà audizioni ed esaminerà il ddl in materia di valorizzazione sussidiaria dei beni culturali ascoltando, fra gli altri, Confcommercio e svolgerà audizioni sui ddl per la valorizzazione dell’architettura. A seguire dibatterà sul ddl in materia di consenso informato in ambito scolastico, con la Sanità si confronterà sui ddl in materia di primo soccorso nelle scuole secondarie e sul ddl sull’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico. Infine, discuterà sul ddl per la prevenzione e promozione salute e corretti stili di vita nelle scuole e sul ddl per l’inclusione degli studenti universitari con DSA.

La Ambiente dibatterà sul dll per l’istituzione dell’area marina protetta Isola di Capri e sui ddl sulla riforma della RAI. A seguire, si confronterà sullo schema di Dlgs su batterie e rifiuti urbani e sullo schema di Dlgs sull’adeguamento al regolamento sul ripristino della natura. Infine, discuterà sui ddl in materia di rigenerazione urbana e ascolterà il Ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin sui sistemi di accumulo dell’energia.

La Attività Produttive svolgerà audizioni ed esaminerà lo schema di Dlgs relativo alla responsabilità civile degli autoveicoli e sullo schema di Dlgs sulle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Si confronterà sullo schema di Dlgs sulla sicurezza dei prodotti e proseguirà l’esame dell’affare assegnato relativo alle aree di crisi industriale complessa. Successivamente discuterà sul ddl per l’introduzione della disciplina dell’attività di acconciatore ed estetista, sul ddl per l’introduzione della rete delle Città madri del made in Italy, sul ddl per la produzione e la vendita del pane, sul ddl per l’introduzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti e sul ddl per la riduzione dello spreco alimentare.

La Affari Sociali esaminerà il ddl sull’assistenza sanitaria per i cittadini italiani residenti all’estero, il ddl per il potenziamento della medicina di genere del SSN, i ddl sull’inserimento lavorativo di persone con il disturbo dello spettro autistico e i ddl in materia di tutela della salute mentale. Infine, dibatterà sullo schema di Dlgs sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e sullo schema di DPCM sui LEA.

