La Giornata Parlamentare. La settimana di Camera e Senato

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera nell’arco di questa settimana esaminerà le pdl sulla programmazione dell’edilizia residenziale pubblica, il ddl sulla destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti e il decreto-legge per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese. A seguire, dibatterà sulle mozioni per la riduzione delle liste di attesa e delibererà sul termine per la conclusione dell’esame in Assemblea del disegno di legge sulla valorizzazione della risorsa mare.

Infine, mercoledì alle 16.15 ci sarà la commemorazione dell’on. Paolo Cirino Pomicino.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà lo schema di Dlgs sulla parità di trattamento fra uomo e donna e inizierà la discussione sui ddl e sulle pdl sulla riforma della legge elettorale. Con la Affari Sociali discuterà sullo schema di Dlgs sull’istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

La Giustizia dibatterà sul ddl sulla tutela dei prodotti alimentari italiani, sulle pdl sulla pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento e sulla pdl sulla protezione dei minori in contesti di criminalità organizzata. Esaminerà il ddl per la riforma dell’ordinamento forense e lo schema di Dlgs sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani.

La Esteri con la Difesa ascolterà il Direttore della Direzione Nazionale degli Armamenti, Ammiraglio di Squadra Giacinto Ottaviani, nell’ambito dell’esame dello schema di DM concernente la cessione a titolo gratuito di Nave Garibaldi a favore della Marina militare della Repubblica d’Indonesia.

La Difesa discuterà sullo schema di DM sul potenziamento dalla capacità Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) dell’Esercito italiano.

La Bilancio esaminerà lo schema di Dlgs sulla parità retributiva e il DL PNRR. La Finanze dibatterà sullo schema di DM sulle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell’anno 2026

La Cultura con la Lavoro esaminerà e svolgerà audizioni sulle pdl sull’istituzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità.

La Ambiente svolgerà audizioni sulle pdl sull’istituzione dell’area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano e sulla pdl sui consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue.

La Trasporti svolgerà audizioni sull’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea.

La Attività Produttive esaminerà il ddl sulla destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti.

La Lavoro con la Affari Sociali esaminerà lo schema di DPR sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Affari Sociali proseguirà l’esame della pdl sull’istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti e del ddl sui giovani e il servizio civile universale. Infine, dibatterà sullo schema di DM sui livelli essenziali di assistenza.

La Politiche dell’Ue con l’Ambiente della Camera e con la Politiche dell’Ue, la Ambiente e la Industria del Senato ascolterà il Commissario europeo per il clima, l’azzeramento delle emissioni nette e una crescita pulita, Wopke Hoekstra, sulle tematiche di sua competenza.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per la ratifica di alcuni accordi internazionali e ascolterà le comunicazioni del Presidente sul ddl sulla riorganizzazione e potenziamento dell’assistenza territoriale e ospedaliera e revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale. A seguire, esaminerà il ddl sull’utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive e il ddl sulla proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell’interno.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali proseguirà l’esame del DL sulla sicurezza pubblica. Si confronterà sul ddl sull’intesa con le Assemblee di Dio in Italia e sullo schema di Dlgs sulla parità di trattamento fra uomo e donna. Infine, svolgerà dibatterà sul ddl per il Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre.

La Giustizia svolgerà audizioni sul ddl sul reato di manipolazione psicologica e mentale. Esaminerà il ddl sulla riforma degli ordinamenti professionali, lo schema di Dlgs sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani, il ddl sull’allontanamento del minore e i ddl sulla detenzione domiciliare dei tossicodipendenti e alcoldipendenti. Dibatterà sui ddl sul reato di apologia della criminalità organizzata e sul ddl sulle indagini informatiche. Discuterà sul ddl sui detenuti in aree insulari, sui ddl sui beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sul ddl sulla violenza sessuale e la libera manifestazione del consenso e sul ddl sul cognome ai figli. Con la Finanze esaminerà lo schema di Dlgs sulle sanzioni previste dal TUF e lo schema di Dlgs sul finanziamento del terrorismo. Infine, svolgerà audizioni sui ddl sulla crisi da sovraindebitamento.

La Affari Esteri e Difesa eleggerà il Presidente della Commissione, discuterà sul ddl sulla giornata nazionale in memoria di 446 italiani periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star e sullo schema di DM sul potenziamento della capacità Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) dell’Esercito italiano. Ascolterà il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, gen. c.a. Salvatore Luongo, sulle linee programmatiche del suo mandato e l’Ambasciatore della Repubblica del Libano in Italia, Carla Jazzar. Con la Affari Sociali esaminerà lo schema di DPR sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con la Cultura dibatterà sull’affare assegnato sulle condizioni degli atleti con disabilità e prospettive di aggiornamento della normativa per l’accesso ai Gruppi sportivi militari e Corpi civili dello Stato.

La Politiche dell’Ue esaminerà la relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2026 e dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Bilancio esaminerà lo schema di Dlgs sul riordino delle sanzioni previste dal TUF e lo schema di Dlgs sui tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.

La Finanze proseguirà l’esame del decreto-legge sul prezzo dei carburanti ed esaminerà la risoluzione sullo sviluppo di infrastrutture europee di pagamento e dell’euro digitale. Infine, dibatterà sui ddl sul conto corrente e sul ddl sugli incentivi fiscali per il rientro in Italia dei pensionati.

La Cultura con la Ambiente proseguirà le audizioni sul ddl sugli stadi e gli impianti calcistici e proseguirà l’indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastici. Con la Affari Sociali esaminerà il ddl sulla promozione della salute nelle scuole e sulla giornata prevenzione e promozione salute e corretti stili di vita e sul ddl sul sostegno delle attività educative e ricreative non formali. Infine, si confronterà sui ddl sulla valorizzazione dell’architettura.

La Ambiente discuterà sulla nomina del Presidente dell’Ente parco nazionale dell’isola di Pantelleria e proseguirà l’esame del DL sui commissari straordinari e le concessioni. Con l’Industria dibatterà sui ddl per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e sul ddl sullo stop alla caccia su cui svolgerà anche audizioni.

La Industria dibatterà sui ddl sulla vendita del pane e proseguirà l’esame dell’affare assegnato sulle aree di crisi industriale complessa in Italia. Discuterà sul ddl per l’introduzione della rete delle Città madri del made in Italy, sul ddl sul registro nazionale dei pizzaioli professionisti, sui ddl per la riduzione dello spreco alimentare e sul ddl sull’attività di acconciatore ed estetista.

La Affari Sociali svolgerà audizioni sul ddl sulla farmaceutica ed esaminerà il ddl per il potenziamento della medicina di genere del SSN e i ddl sull’inserimento lavorativo di persone con il disturbo dello spettro autistico. Dibatterà sui ddl sulla salute mentale e sui ddl sulla sostituzione mitocondriale. Infine, dibatterà sullo schema di Dlgs sull’istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e sullo schema di DM sui livelli essenziali di assistenza.

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