La Giornata Parlamentare. La settimana di Camera e Senato

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi domani alle 16.00 per approvare il decreto-legge per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. A seguire, discuterà sul disegno di legge di ratifica dell’Accordo Italia-Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, sulla proposta di legge per la promozione e la valorizzazione dei cammini d’Italia. Successivamente si confronterà sul ddl in materia di sicurezza delle attività subacquee, sulla pdl per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica e sulla pdl per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali. Infine, venerdì, qualora approvato dal Senato, esaminerà il ddl Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

Martedì alle 11 avranno luogo interpellanze e interrogazioni e alle 11.30 avranno luogo le Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre 2025. Mercoledì alle 15.00, come di consueto, svolgerà le interrogazioni a risposta immediata (question time) e venerdì le interpellanze urgenti.

Giovedì alle ore 17 avrà luogo l’informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sulla vicenda Monte dei Paschi di Siena-Mediobanca.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà la pdl per l’istituzione del Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla. La Giustizia svolgerà audizioni nell’ambito delle pdl per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. Con la Lavorosi confronterà e svolgerà audizioni sulle risoluzioni in materia di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori e di violazione di norme fiscali e contributive nel distretto tessile di Prato da parte di società o cooperative, anche mediante la nomina di un commissario straordinario. A seguire svolgerà audizioni sul ddl in materia di legittimo impedimento del difensore.

La Esteri proseguirà l’indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni e l’indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell’Artico. A seguire svolgerà audizioni nell’ambito dell’esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Patto per il Mediterraneo – Un unico mare, un patto, un futuro unito e infine, discuterà sulla risoluzione sull’adesione dell’Italia all’”Iniziativa dei Tre Mari” e sul collegamento dell'”Iniziativa dei Tre Mari” all’IMEC e all’INCE e sulla risoluzione sul sostegno al Fondo Globale per la lotta all’Aids e sulle iniziative per il rafforzamento dei sistemi sanitari africani.

La Difesa dibatterà sullo schema di DM per l’approvazione del programma pluriennale Potenziamento della mobilità tattica per lo strumento militare terrestre su terreni a basso indice di scorrimento, sullo schema di DM per l’approvazione del programma pluriennale Prosecuzione del programma U212NFS e sullo schema di DM per l’approvazione del programma pluriennale Prosecuzione del Site activation dell’unità navale LHD Trieste per l’adeguamento agli standard JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B. Successivamente ascolterà l’Ordinario militare per l’Italia, Monsignor Gian Franco Saba, sulle linee generali dell’incarico ricoperto. A seguire discuterà sul DM per l’approvazione del programma pluriennale prosecuzione del programma sistema anti-droni per unità navali della Marina militare, sul DM per l’approvazione del programma pluriennale supporto tecnico logistico e Mid Life Upgrade delle unità navali di tipo fregate FREMM e sul DM relativo all’aggiornamento e mantenimento delle capacità operative (MCO) – Mid life modernization (MLM) della componente Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) MQ-9A dell’Aeronautica militare ivi inclusa l’integrazione del payload. Infine, esaminerà il DM per l’approvazione del programma pluriennale Mid Life Upgrade sottomarini U212 1˄ serie e prolungamento vita operativa sottomarini classe Sauro IV serie.

La Finanze dibatterà sullo schema di Dlgs in materia di intermediazione finanziaria.

La Cultura con la Lavoro svolgerà audizioni nell’ambito della pdl sull’istituzione della Giornata nazionale per il contrasto dell’inattività giovanile, al fine di promuovere l’inclusione sociale, formativa e lavorativa dei giovani che non frequentano la scuola né svolgono attività lavorative, di tirocinio o di apprendistato. A seguire svolgerà audizioni sulla risoluzione per la valorizzazione della canzone napoletana classica e sulla risoluzione per la celebrazione del centenario della nascita del Maestro Ennio Morricone. Infine, dibatterà sulla pdl per l’istituzione dell’Agenzia per il cinema e l’audiovisivo.

La Ambiente con la Attività Produttive discuterà e svolgerà audizioni sulle nomine del collegio dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Proseguirà il ciclo di audizioni nell’ambito delle pdl per l’aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia. Dibatterà sullo schema di DPR sulla modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata e con la Attività Produttive esaminerà lo schema di Dlgs per la la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e proseguirà l’indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione.

La Trasporti esaminerà il ddl sulla proroga della delega per la riforma del codice della strada. La Attività Produttive, dibatterà sul ddl Pmi e sullo schema di Dlgs per la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione.

La Lavoro proseguirà il ciclo di audizioni sulla pdl in materia di welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale e misure per il consolidamento delle prestazioni di welfare e dibatterà sulla pdl per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro. Infine, discuterà sulle pdl in materia di congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità.

La Affari Sociali dibatterà sulla pdl per l’introduzione dell’obbligo di diagnosi autoptica nei casi di morte improvvisa in età infantile e giovanile e proseguirà l’indagine conoscitiva sui Centri di oncofertilità. La Agricoltura inizierà il ciclo di audizioni sul ddl Coltivaitalia.

La Politiche dell’UE si confronterà sulla proposta di Regolamento Ue per quanto riguarda determinati obblighi che incombono agli operatori e ai commercianti e sulla proposta di Regolamento Ue per quanto riguarda l’accesso della Procura europea (EPPO) e dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull’imposta sul valore aggiunto a livello dell’Unione. Successivamente si confronterà sulla Relazione 2024 della Commissione europea sui princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi oggi alle 16.30 per ascoltare le comunicazioni del Presidente e dibattere sul ddl Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. Successivamente discuterà sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre 2025 ed esaminerà il ddl in materia di funzioni della Corte dei conti e responsabilità amministrativa e il decreto-legge recante misure in materia economica.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali dibatterà sul ddl per la delega al Governo in materia di determinazione dei LEP. La Giustizia dibatterà e svolgerà audizioni sul ddl in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso ed esaminerà e svolgerà audizioni sul ddl per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali.

La Esteri e Difesa dibatterà sullo schema di DM per l’approvazione del programma pluriennale Prosecuzione del programma sistema anti-droni per unità navali della Marina militare, sullo schema di DM per l’approvazione del programma pluriennale Supporto tecnico logistico e Mid Life Upgrade delle unità navali di tipo fregate FREMM e sullo schema di DM per l’aggiornamento e mantenimento delle capacità operative (MCO) – Mid Life Modernization (MLM) della componente Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) MQ-9A dell’Aeronautica militare ivi inclusa l’integrazione del payload. A seguire, esaminerà il DM per l’approvazione del programma pluriennale Mid Life Upgrade sottomarini U212 1˄ serie e prolungamento vita operativa sottomarini classe Sauro IV serie, il DM per l’approvazione del programma pluriennale Potenziamento della mobilità tattica per lo strumento militare terrestre su terreni a basso indice di scorrimento, il DM per l’approvazione del programma pluriennale Prosecuzione del programma U212NFS e il DM per l’approvazione del programma pluriennale Prosecuzione del Site activation dell’unità navale LHD Trieste per l’adeguamento agli standard JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B. si confronterà sulla comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Preservare la pace – Tabella di marcia sulla prontezza alla difesa per il 2030 e, infine, discuterà sulla Relazione per la nuova strategia industriale europea per il settore della difesa e il programma per l’industria europea della difesa.

La Politiche dell’Ue dibatterà sulla proposta di direttiva del Consiglio Europeo sulle accise sul tabacco e sui prodotti correlati.

La Bilancio proseguirà l’esame della Legge di Bilancio 2026 e dibatterà sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. La Finanze esaminerà lo schema di Dlgs sull’adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

La Cultura svolgerà audizioni sul ddl in materia di rispetto e tutela delle tradizioni religiose italiane e svolgerà audizioni e dibatterà sull’affare assegnato relativo al valore storico e artistico del Diamante Fiorentino. La Ambiente svolgerà audizioni ed esaminerà le nomine del collegio ARERA e dibatterà sullo schema di DPR sugli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica. Si confronterà sullo schema di Dlgs sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili e sullo schema di Dlgs relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie. Infine, esaminerà il decreto-legge Transizione 5.0 e aree idonee e il ddl di valorizzazione della risorsa mare.

La Attività Produttive si confronterà sul decreto-legge per la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA e sullo schema di Dlgs sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione. La Sanità e Lavoro discuterà sulla proposta di Regolamento Ue sul meccanismo unionale di protezione civile.

