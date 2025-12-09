La Giornata Parlamentare. La settimana di Camera e Senato

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi oggi alle 15.00 per discutere la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025. A seguire esaminerà il decreto-legge recante misure urgenti in materia economica e dibatterà sulle mozioni concernenti iniziative volte alla tutela dei giornalisti e della libertà di stampa, sulle mozioni concernenti iniziative in materia di prevenzione sanitaria, con particolare riguardo all’incremento delle risorse finanziarie e si confronterà sul ddl per la promozione e la valorizzazione dei cammini d’Italia.

Oggi alle 10.30 avranno luogo le interpellanze e le interrogazioni. Domani alle 15.00, come di consueto, svolgerà le interrogazioni a risposta immediata (question time) e venerdì le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà la pdl in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, la pdl sulla rappresentanza di interessi e il ddl per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d’Italia. A seguire, si confronterà sulla pdl per prevenire l’alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale. La Giustizia dibatterà sulla pdl in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento.

La Esteri ascolterà Igor Pellicciari, professore di Storia delle istituzioni politiche e di Storia e politica degli aiuti internazionali presso l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, e Francesco Anghelone, coordinatore dell’Osservatorio sul Mediterraneo dell’Istituto di Studi Politici S. Pio V, nell’ambito dell’esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Patto per il Mediterraneo – Un unico mare, un patto, un futuro unito. A seguire, si confronterà con una delegazione di imprenditori e ricercatori palestinesi sulla situazione geopolitica in Medio Oriente e proseguirà le indagini conoscitive sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni, sulle dinamiche del commercio internazionale e l’interesse nazionale e sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell’Artico. Infine, si confronterà sulla risoluzione di opposizione sul sostegno al Fondo Globale per la lotta all’Aids e sulle iniziative per il rafforzamento dei sistemi sanitari africani.

La Difesa congiuntamente con la Difesa del Senato ascolterà il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, nell’ambito dell’esame del Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2025-2027. Proseguirà l’indagine conoscitiva sulla sicurezza nazionale e nuove sfide per la difesa. Infine, dibatterà sullo schema di DM per l’approvazione del programma pluriennale Prosecuzione del programma sistema anti-droni per unità navali della Marina militare, sullo schema di DM per l’approvazione del programma pluriennale Supporto tecnico logistico e Mid Life Upgrade delle unità navali di tipo fregate FREMM, sullo schema di DM per l’aggiornamento e mantenimento delle capacità operative (MCO) – Mid Life Modernization (MLM) della componente Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) MQ-9A dell’Aeronautica militare ivi inclusa l’integrazione del payload e sullo schema di DM di approvazione del programma pluriennale Mid Life Upgrade sottomarini U212 1˄ serie e prolungamento vita operativa sottomarini classe Sauro IV serie.

La Bilancio proseguirà l’esame del DL Economia. La Finanze dibatterà sulla pdl per l’ampliamento dell’ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

La Cultura con la Trasporti svolgerà audizioni nell’ambito delle pdl sulla tutela della trasparenza, della parità di trattamento e della libertà di espressione nella gestione e diffusione di informazioni e contenuti di carattere sociale e politico sulle piattaforme digitali e sulle reti sociali telematiche. A seguire, dibatterà sulla pdl per l’istituzione dell’Agenzia per il cinema e l’audiovisivo e con la Affari Sociali discuterà sulla pdl per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali. Con la Lavorosi confronterà sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale per il contrasto dell’inattività giovanile, al fine di promuovere l’inclusione sociale, formativa e lavorativa dei giovani che non frequentano la scuola né svolgono attività lavorative, di tirocinio o di apprendistato. Infine, con la Attività Produttive esaminerà la pdl per la promozione e la valorizzazione dei cammini d’Italia.

La Ambiente con la Attività Produttive svolgerà audizioni nell’ambito dell’esame del Dlgs relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie e svolgerà audizioni nell’ambito della pdl per l’aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia. Sempre con la Attività Produttive proseguirà l’indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione: esame del documento conclusivo e si confronterà sullo schema di dlgs sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE. Esaminerà la pdl per il recupero e la ricostruzione delle bilance da pesca e dei ricoveri per barchini del lago di Massaciuccoli e del Padule settentrionale, la pdl per il controllo della qualità dell’aria nelle zone sotterranee delle ferrovie metropolitane e la pdl per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio. Infine, dibatterà sullo schema di DPR sulla modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

La Trasporti proseguirà l’esame del ddl in materia di sicurezza delle attività subacquee. La Attività Produttive, dibatterà sul ddl Concorrenza 2025 e sul ddl Pmi. A seguire, ascolterà il ministro del turismo Daniela Santanchè sulle politiche del Governo in materia di turismo.

La Lavoro con la Affari Sociali dibatterà sullo schema di Dlgs sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro. A seguire, dibatterà sulla pdl in materia di congedo di maternità e di paternità obbligatorio e dibatterà sulla pdl sulla riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l’erogazione rateale del medesimo trattamento. Svolgerà audizioni sulla pdl in materia di welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale e misure per il consolidamento delle prestazioni di welfare e sulla pdl per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro, ascoltando, fra gli altri, il Presidente del CNEL, Renato Brunetta.

La Affari Sociali dibatterà sul ddl in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e sul ddl per l’appropriatezza prescrittiva e il corretto utilizzo dei farmaci per la disforia di genere. La Agricoltura inizierà l’esame del ddl sulle misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.

La Politiche dell’UE si confronterà sullo schema di Dlgs sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro, sullo schema di Dlgs sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE e sullo schema di Dlgs per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista e farmacista.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi oggi alle 16.30 per esaminare il decreto-legge recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile e il ddl in materia di revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà audizioni sul ddl per la delega al Governo in materia di determinazione dei LEP e si confronterà sul ddl in materia di approvazione di disegni di legge e omogeneità dei decreti-legge. A seguire, dibatterà sul ddl sui diritti delle persone con disabilità sul ddl in materia di sfruttamento dell’altrui stato di bisogno. La Giustizia dibatterà e svolgerà audizioni sul ddl in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso ed esaminerà e svolgerà audizioni sul ddl per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali.

La Esteri e Difesa incontrerà una delegazione di imprenditori e ricercatori palestinesi e il Direttore dell’Ufficio UNHCR per l’Africa occidentale e centrale, Abdouraouf Gnon Konde, e con il Capo missione in Libia, Karmen Sakhr. Dibatterà sullo schema di DM per l’approvazione del programma pluriennale Prosecuzione del programma sistema anti-droni per unità navali della Marina militare, sullo schema di DM per l’approvazione del programma pluriennale Supporto tecnico logistico e Mid Life Upgrade delle unità navali di tipo fregate FREMM e sullo schema di DM per l’aggiornamento e mantenimento delle capacità operative (MCO) – Mid Life Modernization (MLM) della componente Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) MQ-9A dell’Aeronautica militare ivi inclusa l’integrazione del payload. Infine, svolgerà una Relazione sulla nuova strategia industriale europea per il settore della difesa e il programma per l’industria europea della difesa. La Politiche dell’Ue dibatterà sulla proposta di direttiva del Consiglio Europeo sulle accise sul tabacco e sui prodotti correlati)

La Bilancio proseguirà l’esame della Legge di Bilancio 2026 e dibatterà sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. La Finanze esaminerà lo schema di Dlgs sull’adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

La Cultura svolgerà audizioni sul ddl in materia di rispetto e tutela delle tradizioni religiose italiane e sull’affare assegnato relativo alle prospettive e condizioni delle fondazioni lirico-sinfoniche. Ascolterà l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza nell’ambito dell’indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica. Infine, dibatterà sull’affare assegnato relativo al valore storico e artistico del Diamante Fiorentino. La Ambiente svolgerà audizioni ed esaminerà il decreto-legge Transizione 5.0 e aree idonee e sullo schema di Dlgs sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE. Dibatterà sullo schema di Dlgs sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili, sullo schema di Dlgs relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie e sullo schema di DPR relativo agli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica. Infine, svolgerà audizioni sul ddl di valorizzazione della risorsa mare.

La Attività Produttive si confronterà e svolgerà audizioni sullo schema di Dlgs sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione e sul decreto-legge per la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA. A seguire, esaminerà la proposta di Regolamento Ue sulla politica agricola comune 2028-2034. La Sanità e Lavoro proseguirà l’esame del decreto-legge sicurezza sul lavoro e protezione civile e si confronterà sullo schema di Dlgs sui requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista e farmacista e sullo schema di Dlgs sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.

