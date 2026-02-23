La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi oggi alle 12.20 e voterà sul DL Milleproroghe, successivamente discuterà sul ddl sull’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, sul ddl sulla modifica dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese e sulle pdl per la prevenzione e la lotta contro l’HIV, l’AIDS e l’HPV.

A seguire, dibatterà sui ddl sullo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, sulle pdl sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità e sul ddl per la proroga del termine per la revisione della motorizzazione. Infine, esaminerà la pdl per prevenire l’alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli, la pdl sulle spoglie mortali e la pdl sulla riduzione dell’orario di lavoro.

Mercoledì alle 15.00 avranno luogo, come di consueto, le interrogazioni a risposta immediata (question time).

Venerdì alle 9.30 avranno luogo interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Giustizia esaminerà il ddl sulla tutela dei prodotti alimentari italiani. Svolgerà audizioni sullo schema di Dlgs sulla tutela penale dell’ambiente.

La Esteri si confronterà sulle risoluzioni sul rafforzamento del Consolato di Manchester, sul rilascio della CIE, sul sostegno alla popolazione iraniana, sulle iniziative umanitarie a sostegno delle regioni curde del Nord-Est della Siria e sulle dimissioni di Francesca Albanese. Svolgerà audizioni sul corridoio IMEC e proseguirà l’indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche dell’Artico. Svolgerà audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani. Infine, ascolterà Cesare Giulio Ardito, presidente del Comites di Manchester, sulla situazione dei servizi consolari a Manchester.

La Bilancio discuterà sullo schema di Dlgs sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sullo schema di Dlgs per la revisione della struttura organizzativa della sanità militare e inizierà l’esame del DL PNRR.

La Finanze esaminerà la pdl per le agevolazioni fiscali per l’assunzione di dirigenti temporanei nelle PMI, la pdl sul credito d’imposta per il sostegno alle iniziative degli istituti tecnici superiori e sullo schema di Dlgs per la facilitazione dell’accesso al mercato dei capitali da parte delle PMI.

La Cultura esaminerà la pdl sulla denominazione degli anni del corso di studi del liceo classico, la pdl per l’istituzione del Premio “Formatore dell’anno” e la pdl sulla celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli. Discuterà sullo schema di DM per l’utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale e sulla proposta di nomina del generale di brigata Giovanni Capasso a direttore generale per il supporto all’attuazione dei programmi dell’Unità Grande Pompei. Si confronterà sulle risoluzioni sul riconoscimento delle lingue, sulla risoluzione della canzone napoletana classica, sulla risoluzione sulle arti culinarie e sulla risoluzione sull’abisso di Plutone. Infine, svolgerà audizione sul ddl sulle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

La Ambiente esaminerà lo schema di Dlgs sul regolamento sul ripristino della natura e con la Attività Produttive proseguirà l’esame del ddl sull’energia nucleare sostenibile. La Trasporti esaminerà la pdl per la riforma della motorizzazione e svolgerà audizioni sull’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea.

La Attività Produttive dibatterà sui ddl sulla riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici e riprenderà l’indagine conoscitiva sul settore tessile. La Lavoro esaminerà la pdl sul supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento e la pdl sulla fraternità umana nei luoghi di lavoro.

La Affari Sociali esaminerà la pdl sull’autista soccorritore, la pdl sull’ostetrica di comunità, la pdl sul trattamento dei medici di medicina generale e la pdl per la salute e la sicurezza nelle piscine. La Agricoltura proseguirà l’esame del ddl sullo sviluppo del settore agricolo.

La Politiche dell’Ue esaminerà lo schema di Dlgs sulla tutela penale dell’ambiente e lo schema di Dlgs per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per l’esame del DL Ucraina e del DL Milleproroghe.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali inizierà l’esame del DL Milleproroghe, dibatterà sul ddl per il contrasto dell’antisemitismo e sul ddl sullo sviluppo della carriera dirigenziale e valutazione delle performance del personale delle pubbliche amministrazioni. Infine, si confronterà sull’istituzione di una Commissione d’inchiesta sulla diffusione delle fake news.

La Giustizia svolgerà audizioni e si confronterà sui ddl sul contrasto alla violenza sessuale, sullo schema di Dlgs sulla tutela penale dell’ambiente e sul ddl per le variazioni di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Esaminerà il ddl per la riforma degli ordinamenti professionali e il ddl sulle indagini informatiche. Discuterà e svolgerà audzioni sul ddl sulla detenzione domiciliare dei tossicodipendenti e alcoldipendenti e si confronterà sul ddl sull’apologia della criminalità organizzata. Infine, con la Finanze dibatterà sullo schema di Dlgs sulle società di capitali.

La Affari Esteri e Difesa ascolterà il Segretario Generale della Difesa, Fabio Mattei, sulle linee generali dell’incarico ricoperto, proseguirà l’esame del DL Ucraina e esaminerà la proposta di risoluzione sulla situazione in Africa centrale. Con la Affari Sociali discuterà sullo schema di Dlgs sulla sanità militare. Infine, incontrerà una delegazione parlamentare del Gruppo di Amicizia Italia-Serbia e ascolterà il Generale Liberato Amadio sul Piano dell’Unione europea per la mobilità militare.

La Politiche dell’Ue dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Bilancio esaminerà lo schema di Dlgs sui tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale e lo schema di Dlgs sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

La Finanze dibatterà sullo schema di Dlgs per facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, sul ddl per il sostegno alle edicole. Discuterà e svolgerà audizioni sul ddl sugli incentivi fiscali per il rientro in Italia dei pensionati e sul ddl sul demanio marittimo al comune di Praia a Mare.

La Cultura svolgerà audizioni e discuterà sui ddl sull’architettura, svolgerà audizioni ed esaminerà il ddl sul valore culturale della Vespa Piaggio e svolgerà audizioni sulle condizioni delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Proseguirà l’indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica e discuterà sulla nomina del Generale di brigata Giovanni Capasso a Direttore generale per il supporto all’attuazione dei programmi dell’Unità Grande Pompei. Successivamente, esaminerà lo schema di DM sul Fondo per la tutela del patrimonio culturale e con la Affari Sociali si confronterà sul ddl per il sostegno delle attività educative e sul ddl per la promozione della salute e dei corretti stili di vita. Proseguirà l’esame dei ddl sulla valorizzazione sussidiaria dei beni culturali, dei ddl sui corsi di primo soccorso nelle scuole, del ddl sulla formazione degli insegnanti e del ddl sull’utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte delle società sportive.

La Ambiente esaminerà lo schema di Dlgs sulla tutela penale dell’ambiente, i ddl sull’istituzione del Parco Nazionale del fiume Ofento, il ddl sull’esame della patente in lingua inglese e il ddl sull’illuminazione pubblica e degli edifici pubblici. Dibatterà sullo schema di Dlgs regolamento sul ripristino della natura proseguirà, sul ddl sulla valorizzazione della risorsa mare, sui ddl di riforma della RAI e sui ddl sulla rigenerazione urbana.

La Attività Produttive svolgerà audizioni ed esaminerà l’affare assegnato sulle aree di crisi industriale complessa e il ddl sulle PMI. Discuterà sul ddl sull’attività di acconciatore ed estetista, sul ddl per l’introduzione della rete delle Città madri del made in Italy, sul ddl per la produzione e la vendita del pane, sul ddl sul registro nazionale dei pizzaioli professionisti e sul ddl per la riduzione dello spreco alimentare.

La Affari Sociali svolgerà audizioni sui ddl sull’esercizio fisico come forma di prevenzione e terapia e sullo schema di Dlgs sulla parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro attraverso la trasparenza retributiva. Esaminerà il ddl sull’assistenza sanitaria per i cittadini italiani residenti all’estero, il ddl per il potenziamento della medicina di genere del SSN e i ddl sull’inserimento lavorativo di persone con il disturbo dello spettro autistico. Dibatterà sui ddl sulla salute mentale e sui ddl sulla sostituzione mitocondriale. Infine, dibatterà sullo schema di Dlgs sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

