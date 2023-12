La giornata parlamentare: in settimana la ratifica del MES

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, la Legge di delegazione europea 2022-2023, la proposta di legge sugli illeciti agro-alimentari, la pdl di ratifica del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), la proposta di legge sulla prescrizione e la mozione sulla responsabilità professionale degli operatori sanitari e per il superamento delle criticità connesse alla carenza di organico del personale. Domani alle 8.30 ascolterà l’informativa urgente del Ministro della Difesa Guido Crosetto in merito alle recenti dichiarazioni relative alla Magistratura rilasciate alla stampa. Come di consueto, martedì mercoledì alle 15.00 discuterà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali esaminerà la pdl sul computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. Svolgerà delle audizioni sulle pdl per la separazione delle carriere giudicante e requirente della Magistratura e dibatterà sulle pdl per l’abrogazione di norme prerepubblicane. Con la Affari Sociali dibatterà sullo schema di decreto legislativo recante istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e, con la Trasporti, mercoledì alle 13:45 proseguirà l’audizione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale Alessio Butti sullo stato di attuazione delle misure relative alla transizione digitale nell’ambito del PNRR.

La Giustizia, con la Finanze, dibatterà sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario e, a seguire, sullo schema di decreto legislativo per l’efficienza del processo penale. Con la Difesa, si confronterà sullo schema di decreto legislativo sul funzionamento del Consiglio della Magistratura militare e sull’ordinamento giudiziario militare. La Esteriascolterà i rappresentanti di EgyptWide sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni. Esaminerà alcune ratifiche di trattati internazionali e ascolterà l’Ambasciatore d’Italia in Thailandia Paolo Dionisi e l’Ambasciatore d’Italia in Vietnam Marco della Seta sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’Indo-pacifico.

La Finanze esaminerà lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo. La Cultura ascolterà il CONI e i Gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato sulla pdl relativa alla rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel consiglio nazionale e nella Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano. A seguire esaminerà la pdl per l’istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano, le pdl in materia di esonero dall’insegnamento per i docenti che svolgono funzioni vicarie nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza e la pdl per il riconoscimento dell’interesse storico, culturale e ambientale dell’area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio.

La Ambiente, con la Attività Produttive, svolgerà diverse audizioni sul ddl per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Si confronterà sulla pdl per l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli interventi calamitosi verificatisi dall’anno 2009 e sulla risoluzione per la revisione del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) della Regione Lazio.

La Trasporti esaminerà gli emendamenti al ddl per la revisione del Codice della strada, svolgerà delle audizioni sulle risoluzioni relative al trasporto pubblico locale ed esaminerà la legge quadro in materia di interporti. La Lavoro proseguirà le audizioni nell’ambito dell’esame delle pdl per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.

La Affari Sociali esaminerà la pdl per l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, gli Atti Ue sul Codice dell’Unione relativo ai medicinali per uso umano, le pdl per la prevenzione e la cura dell’obesità, la pdl per il riconoscimento dell’apnea ostruttiva nel sonno come malattia cronica e invalidante, e la pdl in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. L’Agricoltura svolgerà delle audizioni sulle problematiche connesse all’utilizzo della denominazione del vino Montepulciano e si confronterà sulle pdl per la valorizzazione della castanicoltura.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi alle 16.30 per la discussione della legge di bilancio 2024 e del bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali proseguirà l’esame del ddl costituzionale per l’elezione diretta del presidente del Consiglio dei ministri, del ddl di modifica costituzionale in materia di tutela delle vittime di reati e del ddl costituzionale sulla conversione in legge dei decreti-legge. La Giustizia, con la Finanze, si confronterà sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario. A seguire, esaminerà il ddl per il sequestro di strumenti elettronici, il ddl sulla dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse, il ddl per l’introduzione della circostanza aggravante dello sciacallaggio, il ddl sulle intercettazioni tra l’indagato e il proprio difensore e proroga delle operazioni, e il ddl sui criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale. Con la Esteri e Difesa, dibatterà sullo schema di decreto legislativo sul funzionamento del Consiglio della Magistratura militare e sull’ordinamento giudiziario militare.

La Esteri e Difesa si confronterà sul decreto sul Piano Mattei ed riceverà un rappresentante dell’Unità COGAT (Coordination of Government Activities in the Territories) del Ministero della Difesa israeliano, il ten. col. Or Elrom. La Politiche dell’Ue dibatterà sull’Atto Ue sui servizi di sicurezza gestiti. La Bilancio, che nella notte ha concluso la discussione degli emendamenti alla legge di bilancio 2024 e del bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, tornerà a riunirsi alle 10.00 per il mandato ai relatori a riferire in Aula. La Finanze esaminerà lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo. La Cultura esaminerà il ddl per l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

La Ambiente e Lavori Pubblici proseguirà il dibattito sulla risoluzione per l’adeguamento del Programma nazionale di gestione dei rifiuti. La Industria e Agricoltura esaminerà il disegno di legge governativo, già approvato dalla Camera, sulle disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. La Affari Sociali svolgerà delle audizioni sul disegno di legge per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative; esaminerà lo schema di decreto legislativo recante istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del Pnrr.