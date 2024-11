L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi martedì alle 11.00 per l’esame delle mozioni sull’attuazione dell'autonomia differenziata. L’Assemblea del Senato, invece, tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per dibattere sul ddl di revisione del Codice della strada.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi martedì alle 11.00 per l’esame delle mozioni sulla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, della mozione sul conferimento della cittadinanza italiana all’attivista russo Vladimir Kara-Murza, delle mozioni sull’attuazione dell’autonomia differenziata, con particolare riguardo alla prioritaria definizione dei livelli essenziali delle prestazioni anche al fine di ridurre il divario tra le diverse aree del Paese e la pdl reati contro gli animali. Da mercoledì esaminerà la pdl sui piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e sugli interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana. Come di consueto mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata e venerdì alle 9.30 le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali si confronterà sul decreto sull’ingresso in Italia di lavoratori stranieri, per la tutela e assistenza alle vittime di caporalato, per la gestione dei flussi migratori e la protezione internazionale. La Giustizia ascolterà Antonio Sangermano, capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sulle attività del suo ufficio, dibatterà sulle pdl sui reati contro gli animali, sulla pdl relativa alla violenza sessuale e alla libera manifestazione del consenso e, con la Finanze, sull’Atto Ue per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Infine, svolgerà delle audizioni sulla pdl sulla durata delle operazioni di intercettazione.

La Esteri esaminerà la risoluzione sul riconoscimento dell’apartheid di genere come crimine contro l’umanità e la relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, aggiornata al 10 ottobre 2024. La Difesa ascolterà i rappresentanti di Meridian Group e di Samsung Electronics Italia sulla difesa cibernetica. Questa settimana la Bilancio non esaminerà la legge di bilancio. In ogni caso mercoledì alle 9.00 scadrà il termine per la segnalazione, da parte dei gruppi parlamentari, degli emendamenti prioritari.).

La Finanze dibatterà sullo schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi.

La Cultura, con la Lavoro, dibatterà sul decreto in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La Ambiente, con la Attività Produttive, riprenderà il confronto sulla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 e sullo schema di decreto legislativo in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Esaminerà la pdl sui piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e sugli interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana. La Trasporti ascolterà il presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) Pierluigi Umberto Di Palma sulla sicurezza del trasporto aereo.

La Affari Sociali ascolterà i rappresentanti dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), di Federated Innovation @Mind e della Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle Aziende sanitarie (SIFO) sulla pdl relativo alle terapie digitali. Esaminerà lo schema di decreto legislativo sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull’imballaggio dei medicinali per uso umano e proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie. La Agricoltura dibatterà sulla pdl per la determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua nonché in materia di terreni agricoli, sulle risoluzioni sulle problematiche del settore olivicolo e proseguirà le audizioni sull’emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa nella regione Puglia.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per dibattere sul ddl di revisione del Codice della strada, sul ddl per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, sul ddl per l’introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche, sul ddl per il finanziamento d’interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all’estero, il ddl sulle elargizioni e benefici in favore delle vittime dell’incuria e il ddl per la semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. Come di consueto giovedì mattina svolgerà le interrogazioni mentre alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà delle audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche di incontri ed esaminerà, con la Giustizia, il ddl sicurezza. La Giustizia svolgerà delle audizioni sul ddl sul processo telematico, sul ddl per la determinazione del valore dell’immobile espropriato e alcune sul ddl relativo ai reati di violenza sessuale contro le donne nei conflitti armati. Esaminerà lo schema di decreto legislativo sulla mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita, sul ddl in materia di spoglie mortali delle vittime di omicidio, sul ddl sulla sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci, sui ddl sulle norme per l’attribuzione del cognome ai figli e sul ddl sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale.

La Esteri e Difesa dibatterà sulla ratifica della Convenzione che istituisce l’Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, sul ddl per il riconoscimento del relitto del Regio sommergibile Scirè quale sacrario militare subacqueo, sul ddl per la libertà sindacale personale Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare e sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma denominato Addestramento sintetico simulato – Capacità integrata di training distribuito della MM (TDMM). La Politiche dell’Ue svolgerà diverse audizioni e si confronterà sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2024 e la legge di delegazione europea 2024. Dibatterà, poi, sulle disposizioni relative alla data di applicazione e sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Ue.

La Bilancio esaminerà gli emendamenti al decreto fiscale. La Finanze si confronterà sulle risoluzioni sul contributo dei Comuni per il risanamento della finanza pubblica e sulla risoluzione sul funzionamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. La Cultura, con la Affari Sociali, esaminerà il ddl sulla formazione specialistica dei medici e i ddl per l’introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico. A seguire, ascolterà d i rappresentanti di Cgil, Anief, Cnr e Crui sul ddl per la valorizzazione e promozione della ricerca, si confronterà sui ddl sugli alunni con alto potenziale cognitivo, sul ddl per il rispetto e la tutela delle tradizioni religiose italiane e svolgerà delle audizioni sul ddl per l’attuazione dell’articolo 33 della Costituzione in materia di attività sportiva.

La Ambiente e Lavori Pubblici dibatterà sullo schema di dlgs in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici, sul decreto per la tutela ambientale, sul ddl relativo ai manufatti e macchine per la pesca tradizionale, sul ddl relativo alla legge quadro in materia di interporti e, con la Sanità, sul ddl sull’intelligenza artificiale. La Industria dibatterà sull’affare assegnato sull’artigianato di alta gamma, sui ddl contro lo spreco alimentare ed esaminerà i ddl sul registro nazionale dei pizzaioli professionisti.

La Affari Sociali ascolterà i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sul ddl sulle prestazioni sanitarie, esaminerà il ddl sulle prestazioni sanitarie, il ddl sulla sicurezza lavoro e tutela vittime amianto e tumori professionali, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, i ddl per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, il ddl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, il ddl sul salario minimo, i ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, i ddl sui disturbi del comportamento alimentare, i ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico, il ddl in materia di lavoro e il ddl sui disturbi dello spettro autistico.

