Alla Camera

Nell’arco di questa settimana, l’Assemblea della Camera dovrebbe tornare a riunirsi domani o mercoledì per l’inizio dell’esame, in prima lettura, del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e del bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 e dell’eventuale Nota di variazioni. È possibile, tuttavia, che l’inizio del confronto possa slittare se la Commissione Bilancio non dovesse aver concluso il confronto sulla manovra.

Da giovedì potrebbe esaminare il disegno di legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e d’istituzione della Corte disciplinare, le mozioni sulla legalizzazione della cannabis per finalità di carattere terapeutico e ricreativo, le mozioni sul conflitto in corso a Gaza e sugli obblighi di cooperazione e assistenza giudiziaria nei confronti della Corte penale internazionale, le mozioni in materia di politiche industriali, le mozioni per il rilancio della competitività europea in relazione al Rapporto Draghi e la pdl per l’istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. Domani alle 10.00, avranno luogo le Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2024. Mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali dibatterà sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza e la pdl per lo svolgimento contestuale delle elezioni e dei referendum. La Giustizia, con al Finanze dibatterà sullo schema di decreto legislativo riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività in relazione alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

La Esteri ascolterà Henrik Schiellerup, Direttore Risorse e Ambiente del Geological Survey of Norway (NGU) sui risvolti geopolitici connessi all’approvvigionamento delle cosiddette terre rare, esaminerà la risoluzione sul sostegno al Fondo Globale per la lotta all’Aids, la risoluzione sul rispetto dello Stato di diritto in Georgia e ascolterà i rappresentanti di Amnesty International sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni. La Difesa esaminerà lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale relativo al processo di acquisizione di 24 velivoli F-2000 e al supporto tecnico-logistico dell’intera flotta.

La Bilancio tornerà a riunirsi questa mattina alle 10.30 per proseguire il confronto sugli emendamenti alla legge di bilancio. (Segui la legge di bilancio sulla pagina dedicata di Nomos). La Finanze si confronterà sullo schema di decreto legislativo per la revisione delle disposizioni in materia di accise. Con la Lavoro, dibatterò sulla pdl per la partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa. La Cultura esaminerà la pdl la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l’istituzione del circuito “Italia in scena”.

La Ambiente dibatterà sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici. Svolgerà delle audizioni sulle tematiche concernenti i regimi di responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti nel settore tessile, ascolterà il Capo del Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano sulle attività in materia di previsione e prevenzione dei rischi e di gestione delle emergenze con particolare riguardo ai fenomeni legati alla crisi idrica e al rischio meteo-idrogeologico e idraulico, le pdl sui benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali d’infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale e la pdl per la programmazione dell’edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell’accesso alla locazione d’immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.

La Attività Produttive svolgerà delle audizioni sulle prospettive industriali del gruppo Beko Europe BV. La Lavoro si confronterà sulla proposta di nomina del dottor Mario Pepe a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). La Affari Sociali esaminerà il ddl per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, la risoluzione per l’estensione agli operatori sanitari della normativa inerente alla verifica sull’assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva per il riordino delle professioni sanitarie e svolgerà delle audizioni sulle pdl sulle terapie digitali. La Agricoltura proseguirà le audizioni sull’emergenza legata alla presenza del patogeno Xylella fastidiosa nella regione Puglia. La Politiche dell’Ue, infine, dibatterà sulla risoluzione sull’attuazione delle disposizioni del Trattato relative ai Parlamenti nazionali.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 11.00 per la consegna del testo delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2024 (il dibattito avverrà mercoledì alle 11.00). A seguire, si confronterà sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori e sul decreto, già approvato dalla Camera, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali dibatterà, con la Giustizia, sul ddl sicurezza e proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche d’incontri. La Giustizia, con la Affari Sociali, proseguirà l’esame sui ddl in materia di morte volontaria medicalmente assistita e sul ddl sulle molestie nei luoghi di lavoro. Svolgerà alcune audizioni e si confronterà sul decreto in materia di giustizia. Esaminerà il ddl sulle spoglie mortali delle vittime di omicidio, i ddl sull’attribuzione del cognome ai figli, il ddl sulla responsabilità dei componenti del Collegio sindacale e il ddl sull’autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere. Con al Finanze dibatterà sullo schema di decreto legislativo riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività in relazione alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

La Esteri e Difesa esaminerà lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori dal territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale relativo al processo di acquisizione di 24 velivoli F-2000 e al supporto tecnico-logistico dell’intera flotta, e il ddl per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo Infermiere Volontarie Croce Rossa. Con la Politiche dell’Ue, ascolterà la Presidente della Repubblica della Georgia Salomé Zourabichvili sulle prospettive europee della Georgia.

La Politiche dell’Ue si confronterà sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2024 e sulla legge di delegazione europea 2024. Dibatterà, poi, sulle disposizioni relative alla data di applicazione e sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Ue. La Finanze si confronterà sulla risoluzione sul funzionamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e ascolterà i rappresentanti di Federcasse sul ddl per l’aggregazione bancaria cooperativa.

La Cultura esaminerà il decreto, già approvato dalla Camera, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Pnrr. Si confronterà sulla nomina di Gabriella Buontempo a presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, sul ddl per la promozione e tutela della danza, ascolterà i rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) sul ddl per l’attuazione dell’articolo 33 della Costituzione in materia di attività sportiva e dibatterà sulle prospettive di riforma del calcio italiano.

La Ambiente e Lavori Pubblici esaminerà lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici, il ddl sulla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, i ddl sulla rigenerazione urbana, il ddl sulla Laguna di Orbetello e il ddl sull’interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia. La Industria dibatterà sull’Atto Ue sulle misure del FEASR per assistenza agli Stati membri colpiti da calamità naturali, sui ddl per l’istituzione dell’albo degli acconciatori professionali, sui ddl contro lo spreco alimentare e sui ddl relativi al registro nazionale dei pizzaioli professionisti.

La Affari Sociali esaminerà il ddl sulle prestazioni sanitarie, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl sulla sicurezza lavoro e tutela vittime amianto e tumori professionali, i ddl per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, i ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, i ddl per la tutela della salute mentale, i ddl sul salario minimo, i ddl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, i ddl per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico e i ddl sui disturbi del comportamento alimentare.

