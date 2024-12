L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per dibattere sulla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. Nell’arco di questa settimana, l’Assemblea della Camera esaminerà il decreto, già approvato dal Senato, per la tutela ambientale del Paese.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana, l’Assemblea della Camera esaminerà il decreto, già approvato dal Senato, per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione d’interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e di dissesto idrogeologico, e il decreto in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (da inviare al Senato – scadenza: 27 dicembre 2024). Domani alle 11.00, il Parlamento in seduta comune voterà per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale (dodicesimo scrutinio) e per l’elezione di tre giudici della Corte costituzionale (terzo scrutinio). Mercoledì alle 15.00 è prevista la cerimonia in occasione della visita di Stato delle L.M.​​​​​​​ Felipe VI, Re di Spagna, e della Regina Letizia, innanzi alle Camere riunite; successivamente, alle 17.30, svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali, con la Giustizia, dibatterà sulle pdl in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. La Giustizia svolgerà delle audizioni ed esaminerà le pdl per l’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari. Con al Finanze dibatterà sullo schema di decreto legislativo riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività in relazione alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La Esteri ascolterà il Capo di Stato Maggiore della Marina militare Amm. Enrico Credendino sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’Indo-pacifico. La Difesa ascolterà i rappresentanti di RFI Rete Ferroviaria Italiana sulla difesa cibernetica.

La Bilancio entrerà nel vivo dell’esame della legge di bilancio ed inizierà il confronto sugli emendamenti. (Segui la legge di bilancio sulla pagina dedicata di Nomos). La Finanze si confronterà sullo schema di decreto legislativo per la revisione delle disposizioni in materia di accise. La Cultura, con la Lavoro, dibatterà sul decreto in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Esaminerà e svolgerà delle audizioni sulla pdl la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l’istituzione del circuito “Italia in scena”. Dibatterà sulla pdl di delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

La Ambiente dibatterà sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici. La Trasporti esaminerà la pdl per la semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada, proseguirà il ciclo di audizioni sugli Atti Ue sui diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali. La Attività Produttive proseguirà le audizioni sul ddl in materia di economia dello spazio (mercoledì alle 16.15 ascolterà il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso) e ne svolgerà alcune sulla situazione del polo industriale di Portovesme. Mercoledì alle 15.30, in sede riunita con la rispettiva del Senato, ascolterà il medesimo Ministro in merito al Libro verde made in Italy 2030 sulla politica industriale.

La Affari Sociali esaminerà la pdl per l’istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia, il ddl per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, la risoluzione per l’estensione agli operatori sanitari della normativa inerente alla verifica sull’assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti e proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie. La Agricoltura ascolterà i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome sull’emergenza legata alla presenza del patogeno Xylella fastidiosanella regione Puglia. La Politiche dell’Ue, infine, dibatterà sulla risoluzione sull’attuazione delle disposizioni del Trattato relative ai Parlamenti nazionali.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per dibattere sulla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, sul ddl per l’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, sul ddl in materia di lavoro, sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori. Come di consueto giovedì mattina svolgerà le interrogazioni mentre alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà delle audizioni sui ddl per la Giornata memoria vittime stupri di guerra 1943-44, esaminerà i ddl per la tutela delle vittime di reati e proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche d’incontri; dibatterà, con la Giustizia, sul ddl sicurezza. La Giustizia, con la Affari Sociali, proseguirà l’esame sul ddl sulle molestie nei luoghi di lavoro. Esaminerà il ddl sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale, i ddl sull’attribuzione del cognome ai figli, il ddl sulle spoglie mortali delle vittime di omicidio, il ddl in materia di procedimento sommario per l’effettiva realizzazione del credito, il ddl sull’autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere, il ddl sulla responsabilità per dolo o colpa grave nell’esercizio della professione forense e, infine, esaminerà e svolgerà alcune audizioni sul decreto in materia di giustizia.

La Esteri e Difesa ascolterà i rappresentanti di ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) sulla relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei aggiornato al 10 ottobre 2024, esaminerà lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori dal territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, l’Atto Ue sulla nuova strategia industriale europea per il settore della difesa e l’Atto Ue relativo al programma per l’industria europea della difesa e il quadro di misure per garantire la disponibilità e l’approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa (EDIP).

La Politiche dell’Ue si confronterà sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2024 e sulla legge di delegazione europea 2024. Dibatterà, poi, sulle disposizioni relative alla data di applicazione e sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Ue. La Finanze si confronterà sulla risoluzione sul funzionamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Con la Affari Sociali dibatterà sullo schema di DPCM per la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

La Cultura svolgerà delle audizioni sul ddl per il rispetto e tutela delle tradizioni religiose italiane proseguirà il ciclo di audizioni sui ddl per la valorizzazione e promozione della ricerca. Dibatterà sul ddl in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato, riprenderà le audizioni sul ddl per l’attuazione dell’articolo 33 della Costituzione in materia di attività sportiva e si confronterà sui ddl sugli alunni con alto potenziale cognitivo. La Ambiente e Lavori Pubblici dibatterà, con l’Industria, sulla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. Esaminerà lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici, il ddl sulla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, i ddl sulla rigenerazione urbana, il ddl sulla Laguna di Orbetello e il ddl sull’interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia.

La Industria dibatterà sull’Atto Ue sulle misure del FEASR per assistenza agli Stati membri colpiti da calamità naturali, sui ddl contro lo spreco alimentare e sui ddl per l’istituzione dell’albo degli acconciatori professionali. La Affari Sociali esaminerà il ddl sulle prestazioni sanitarie, la proposta di nomina del dottor Mario Pepe a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), il ddl sulla sicurezza lavoro e tutela vittime amianto e tumori professionali, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, i ddl per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, il ddl sul salario minimo, i ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, i ddl sui disturbi del comportamento alimentare, e il ddl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

