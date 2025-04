La Giornata Parlamentare. In Senato il Decreto Bollette, alla Camera il Documento di finanza pubblica 2025 

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi alle 11.00 per la discussione, in prima lettura del decreto-legge in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni, il cosiddetto decreto Pa. Provvedimento sul quale il Governo porrà la questione di fiducia.

A partire da giovedì, si confronterà sul Documento di finanza pubblica 2025 (DFP), sulla pdl per la prevenzione e la cura dell’obesità, sulle mozioni sul monitoraggio e lo stato di attuazione del PNRR, sulla proposta di legge per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell’orario di lavoro, sul disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e sulla proposta di legge per l’istituzione della Giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari. A seguire dibatterà sulle questioni pregiudiziali riferite al decreto sicurezza pubblica e, infine, celebrerà l’80° Anniversario della Liberazione. Come di consueto mercoledì alle 14.45 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata (question time).

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali, con la Giustizia, svolgerà delle audizioni e si confronterà sul decreto in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario. Esaminerà, poi, il decreto relativo alle consultazioni elettorali e referendarie 2025. La Giustizia esaminerà pdl in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio.

La Affari Esteri ascolterà i rappresentanti di Amnesty International Italia sulla crisi umanitaria in Sudan nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni. Assieme alla Difesa, dibatterà sulla proposta di ratifica dello scambio di lettere tra Italia e Santa Sede sull’assistenza spirituale alle Forze armate. La Difesa esaminerà le pdl per l’istituzione della decorazione d’onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

La Bilancio, assieme alla rispettiva del Senato, concluderà il ciclo di audizioni sul Documento di finanza pubblica 2025 (DFP). Nello specifico oggi alle 15.00 ascolterà i rappresentanti del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di Rete professioni tecniche, dell’Alleanza delle cooperative italiane, di Confapi e di Confprofessioni. Da mercoledì si confronterà sul documento. La Finanze esaminerà lo schema di decreto legislativo su adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie.

La Cultura svolgerà delle audizioni sulla risoluzione per la tutela del diritto d’autore con particolare riferimento all’uso delle nuove tecnologie ed esaminerà lo schema di decreto legislativo sulle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. La Ambiente dibatterà sul decreto in materia di assicurazione dei rischi catastrofali. La Attività Produttive svolgerà delle audizioni sugli atti Ue sul piano d’azione industriale per il settore automobilistico europeo e sulla decarbonizzazione delle flotte aziendali. Esaminerà, poi, la proposta di un’indagine conoscitiva sul settore del tessile in rapporto alla recente evoluzione della normativa europea.

La Lavoro esaminerà le pdl per la riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e la rivalutazione dei limiti d’importo per l’erogazione rateale del medesimo trattamento. La Affari Sociali esaminerà lo schema di decreto legislativo in materia di politiche in favore delle persone anziane e svolgerà delle audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui Centri di oncofertilità. L’Agricoltura esaminerà l’atto Ue sullo status di protezione del lupo (Canis lupus).

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 10.00 per l’approvazione definitiva del decreto sulle misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza, il cosiddetto decreto bollette. Alle 16.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata rivolte alla Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali dibatterà sul decreto in materia di cittadinanza, sul ddl relativo all’ordinamento giurisdizionale e alla Corte disciplinare e sul ddl per la semplificazione normativa. La Giustizia proseguirà il ciclo di audizioni ed esaminerà i ddl relativi ai reati contro gli animali. Dibatterà sul ddl per la determinazione del valore dell’immobile espropriato, sul ddl in materia di successioni, sui ddl relativi ai consulenti tecnici d’ufficio, sul ddl sulla responsabilità degli avvocati, sul ddl in materia di oralità e contraddittorio nel giudizio penale di appello, sui ddl in materia di attribuzione del cognome ai figli, sul ddl sull’Albo dei grafologi, sul ddl per il processo telematico e sul ddl per il contrasto alla violenza sulle donne. Provvedimento, quest’ultimo, sui svolgerà delle audizioni.

La Affari Esteri esaminerà la proposta di ratifica dell’Accordo Italia-Uzbekistan per la cooperazione di polizia, la proposta di ratifica del Trattato Italia-Libia per il trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale e la proposta di adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili. La Finanze esaminerà lo schema di decreto legislativo su adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie e il ddl per il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle.

La Cultura esaminerà e terrà delle audizioni sul decreto Pnrr. Dibatterà sullo schema di decreto legislativo sulle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, sul ddl per la promozione del Festival delle Città Identitarie, sul ddl per il sostegno alla formazione universitaria all’estero nelle discipline STEM e al rientro dei beneficiari, sul ddl per l’istituzione della Fondazione La Colombaia e il ddl in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive.

La Ambiente esaminerà il decreto bollette approvato la settimana scorsa dalla Camera, i ddl per lo sviluppo e per l’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale, il ddl sulle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e il ddl sulla legge quadro in materia di interporti. La Industria esaminerà il ddl, già approvato dalla Camera, sulla space economy, l’atto Ue per il sostegno nel settore dei prodotti vitivinicoli e vitivinicoli aromatizzati, l’atto Ue sullo status di protezione del lupo (Canis lupus), il ddl per la valorizzazione della transumanza, i ddl per il contenimento dello spreco alimentare e il ddl in materia di tartufi.

La Affari Sociali esaminerà il dlgs sulle politiche in favore delle persone anziane, il dlgs sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, il ddl sui permessi per lavoratori affetti da malattia oncologica, invalidante e cronica. il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl sulla sicurezza del lavoro e tutela vittime amianto e tumori professionali, i ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, i ddl sul salario minimo, il ddl per la partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese, il ddl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, i ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico e i ddl relativi ai disturbi del comportamento alimentare.

