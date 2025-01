Tutti gli appuntamenti e le attività in agenda per questa settimane della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Gli impegni delle commissioni.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi domani 9.30 per lo svolgimento delle interpellanze e interrogazioni. Alle 13.00 il Parlamento è convocato in seduta comune per l’elezione di quattro giudici della Corte costituzionale. A seguire, dalle 16.20 esaminerà la questione pregiudiziale riferita al decreto-legge sulle misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Pnrr, il disegno di legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e per l’istituzione della Corte disciplinare, le mozioni per la legalizzazione della cannabis per finalità di carattere terapeutico e ricreativo, le mozioni sul conflitto in corso a Gaza e sugli obblighi di cooperazione e assistenza giudiziaria nei confronti della Corte penale internazionale, e le mozioni sulle politiche industriali. Come di consueto domani alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata e venerdì elle 9.30 le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il ddl costituzionale sullo svolgimento contestuale delle elezioni e dei referendum, il ddl sulla Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma e, con la Giustizia, si confronterà sulla pdl relativa al Codice della giustizia contabile, alle funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e alle responsabilità per danno erariale. La Giustizia dibatterà sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari.

La Affari Esteri esaminerà la risoluzione sul sostegno al Fondo Globale per la lotta all’Aids, la risoluzione sul rispetto dello Stato di diritto in Georgia e ascolterà Massimo Introvigne, Direttore del Centro studi sulle nuove religioni (CESNUR). La Difesa esaminerà lo schema di decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma INFRA/infostrutture di rete (TLC e T-B-T) relativo all’ammodernamento e adeguamento tecnologico della capacità di radiocomunicazione Terra/Bordo/Terra operativa dell’Aeronautica militare e voterà per una proroga del termine dell’indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica.

La Bilancio con l’Ambiente inizierà l’esame del decreto sulle misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Pnrr. Dibatterà, poi, sul ddl per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. La Finanze, assieme alla Lavoro, proseguirà l’esame delle pdl sulla partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa. Dibatterà sulla pdl sulla riduzione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto relativa a oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, sullo schema di decreto legislativo sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e sullo schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise.

La Cultura svolgerà delle audizioni sul decreto cultura, si confronterà sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma per l’utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025, 2026 e 2027, sulle pdl per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù e, con la Attività Produttive, sulla pdl per la promozione e la valorizzazione dei cammini d’Italia.

La Ambiente ascolterà i rappresentanti di Unirau, Erion Textiles, Re.Crea e di Ecotessili sulle tematiche concernenti i regimi di responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti nel settore tessile, esaminerà lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il conferimento di incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti la riqualificazione della strada statale 106 Jonica e la realizzazione del corridoio tirrenico-adriatico E78 Grosseto-Fano e, con la Attività Produttive, proseguirà le audizioni sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione. Mercoledì proseguirà l’audizione del Capo del Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano sulle tematiche concernenti le attività in materia di previsione e prevenzione dei rischi e di gestione delle emergenze con particolare riguardo ai fenomeni legati alla crisi idrica e al rischio meteo-idrogeologico e idraulico e riprenderà il confronto sui benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali d’infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.

La Trasporti svolgerà alcune audizioni sulle pdl di delega per la disciplina dei centri di elaborazione dati; con la Attività Produttive, terrà delle audizioni sulle pdl sull’organizzazione e funzionamento dei call center, sulla formazione del personale e sulla tutela dell’occupazione e protezione dei consumatori. Infine, proseguirà le audizioni sugli Atti Ue relativi ai diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali ed esaminerà la pdl sulla cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. La Attività Produttive esaminerà il ddl in materia di economia dello spazio e le pdl sugli incentivi per l’acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti.

La Lavoro si confronterà sulle pdl concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. La Affari Sociali svolgerà delle audizioni sulla pdl per l’istituzione della figura professionale dell’autista soccorritore e alcune sulle pdl relativa alle terapie digitali. Dibatterà sullo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza a favore delle città riservatarie per l’anno 2024 e proseguirà il ciclo di audizioni sul riordino delle professioni sanitarie. Infine, la Politiche dell’Ue si confronterà sulla risoluzione sull’attuazione delle disposizioni del trattato relative ai Parlamenti nazionali.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per la discussione sul decreto giustizia, sul ddl per la tutela delle vittime di reati e sul ddl in materia di sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci. Come di consueto giovedì mattina svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 terrà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà la pdl sulle attività organizzate dalle associazioni pro loco, con la Giustizia, proseguirà il confronto sul ddl sicurezza pubblica e svolgerà delle audizioni sul decreto proroga termini. La Giustizia, con la Affari Sociali, esaminerà il ddl sulla morte volontaria medicalmente assistita. Si confronterà sul decreto giustizia, sul ddl in materia di spoglie mortali delle vittime di omicidio, sul ddl sulla responsabilità dei componenti del Collegio sindacale e sui ddl in materia di attribuzione del cognome ai figli.

La Affari Esteri ascolterà i rappresentanti di Elt Group sull’affare assegnato sul Global Combat Air Programme, dibatterà sul decreto per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina e sullo schema di decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori dal territorio nazionale. Con la Politiche dell’Ue ascolterà la dottoressa Nona Mikhelidze sulle prospettive europee della Georgia. La Politiche dell’Ue riprenderà l’esame della Legge di delegazione europea 2024 e della relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’UE per il 2024; inoltre, dibatterà sull’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Finanze ascolterà i rappresentanti di Banca Etica e FABI sul ddl per l’aggregazione bancaria cooperativa, esaminerà la risoluzione sul funzionamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e lo schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise. La Cultura svolgerà delle audizioni sul ddl sulle banche dati per le opere audiovisive e per i fonogrammi, sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma per l’utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, sui ddl per gli alunni con alto potenziale cognitivo, sul ddl per la promozione e tutela della danza e, con la Affari sociali, sui ddl per la formazione specialistica dei medici e sul ddl per l’introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico.

La Ambiente dibatterà sulla pdl per l’istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, sul ddl sulla Legge quadro in materia di interporti e sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il conferimento di incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti la riqualificazione della strada statale 106 Jonica e la realizzazione del corridoio tirrenico-adriatico E78 Grosseto-Fano. La Industria ascolterà i rappresentanti di Cereal Docks Group sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura ed esaminerà i ddl per la riduzione dello spreco alimentare.

L’Affari Sociali e Lavoro svolgerà delle audizioni sui ddl per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, esaminerà lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza a favore delle città riservatarie per l’anno 2024, il ddl sulle prestazioni sanitarie, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl sulla sicurezza del lavoro e tutela vittime amianto e tumori professionali, i ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, i ddl per la tutela della salute mentale, i ddl sul salario minimo, il ddl per la semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, il ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico e i ddl relativi ai disturbi del comportamento alimentare.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz