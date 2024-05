La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà il decreto superbonus approvato la settimana scorsa dal Senato, la proposta di legge per la riforma del conflitto d’interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, la mozione sulla posizione del Governo italiano sulla riforma della governance economica europea e del Patto di stabilità e crescita, la proposta di legge sulla responsabilità dei componenti del Collegio sindacale, e ddl per l’attuazione dell’autonomia differenziata. Come di consueto martedì alle 9.30 discuterà le interpellanze e interrogazioni, mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata e venerdì alle 9.30 terrà le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali, con la Giustizia, svolgerà delle audizioni e si confronterà sul ddl in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio, delle vittime dell’usura e sull’ordinamento penitenziario. Con la Affari Sociali, dibatterà sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali. Esaminerà la proposta di nomina del professor Francesco Maria Chelli a presidente dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e si confronterà sulle pdl per l’abrogazione di norme prerepubblicane, sulle pdl per l’istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica e sulla di modifica della composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). La Giustizia dibatterà sulla pdl relativa alle modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al Codice dell’ordinamento militare.

La Esteri proseguirà il ciclo di audizioni sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni, ascolterà i rappresentanti del Committee for Freedom in Hong Kong sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’Indo-pacifico e si confronterà su diverse ratifiche di trattati internazionali. La Difesa esaminerà il decreto sulle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate e svolgerà delle audizioni sulla pdl relativa all’idoneità fisica al servizio nelle Forze armate per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari. Mercoledì alle 8.30 ascolterà Lorenzo Mariani, Condirettore generale di Leonardo sulla difesa cibernetica; giovedì, sul medesimo tema audirà i rappresentanti di CISCO Systems e successivamente esaminerà lo schema di decreto ministeriale del programma pluriennale relativo all’acquisizione per l’Esercito italiano di sistemi controcarro di terza generazione SPIKE con munizionamento e relativi sviluppi addestrativi e logistici.

La Bilancio, con la rispettiva del Senato, proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea; in particolare, mercoledì alle 13.00 ascolterà i rappresentanti del Dipartimento delle Ragioneria generale dello Stato e a seguire quelli del Dipartimento del Tesoro del Mef. Oggi, la Finanze esaminerà, con l’obiettivo di approvarlo entro la mattina di domani, il decreto superbonus. A seguire, esaminerà la pdl sulla devoluzione allo Stato delle opere non amovibili alla cessazione delle concessioni di aree del demanio marittimo.

La Cultura svolgerà delle audizioni sul disegno di legge governativo per la revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, per la tutela dell’autorevolezza del personale scolastico e sugli indirizzi scolastici differenziati ed esaminerà la risoluzione per l’adozione di linee guida volte a favorire il rispetto delle differenze nel sistema scolastico. Dibatterà, poi, sulla pdl per l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento Direzione generale Educazione ricerca e istituti culturali a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi e svolgerà delle audizioni sulla pdl per la partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo.

La Ambiente svolgerà delle audizioni sulla pdl per l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, esaminerà la risoluzione per apportare modifiche al Codice dei contratti pubblici, concernenti lo svolgimento delle procedure di affidamento, la revisione dei prezzi e l’esecuzione degli appalti e ascolterà i rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni siciliani – AnciSicilia sulle criticità relative ai costi del sistema integrato dei rifiuti in Sicilia. Svolgerà delle audizioni sulle pdl per la gestione autonoma del servizio idrico integrato e, con la Attività Produttive, proseguirà il ciclo di audizioni sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione. La Trasporti, con la Attività Produttive, si confronterà sulla pdl per l’adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell’impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Ascolterà i rappresentanti di Assarmatori, Confederazione italiana armatori (Confitarma) (in videoconferenza) e Unione nazionale imprese portuali (Uniport) sulle prospettive della mobilità verso il 2030.

La Attività Produttive, con la rispettiva del Senato, svolgerà diverse audizioni sullo schema di decreto legislativo per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche e a seguire proseguirà l’esame del provvedimento. Esaminerà, poi, le pdl in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. La Lavoro proseguirà le audizioni sulle pdl per la riduzione dell’orario di lavoro ascolterà i rappresentanti dell’Organismo Congressuale Forense, di Carter & Benson e di Fincantieri sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.

La Affari Sociali dibatterà sul documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell’emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia, svolgerà delle audizioni e si confronterà sulle pdl per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale e dibatterà sulle pdl per l’assistenza sanitaria per le persone senza dimora. L’Agricoltura esaminerà la pdl sulla disciplina dell’ippicoltura e la pdl per l’istituzione dell’Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell’esercizio dell’attività professionale di agromeccanico. La Politiche dell’Ue ascolterà i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) sull’efficacia dei processi d’attuazione delle politiche dell’Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d’investimento europei per il Sistema-Paese.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 15.00 per proseguire il confronto sul ddl costituzionale per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica, il cosiddetto ddl premierato. Come di consueto, giovedì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il ddl sulle attività organizzate dalle associazioni pro loco, il ddl sulle vittime del terrorismo, il ddl sulla mobilità del personale delle Forze dell’ordine, i ddl sulle guardie giurate, il ddl per l’identificazione agenti di pubblica sicurezza, il ddl per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane e il ddl costituzionale sulla conversione dei decreti-legge. Con la Esteri e Difesa, dibatterà sul ddl di modifica dell’ordinamento, dell’organizzazione e del funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Infine, si confronterà sulla proposta di nomina del professor Francesco Maria Chelli a Presidente dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

La Giustizia svolgerà delle audizioni sul ddl per il contrasto alla maternità surrogata. A seguire, esaminerà lo schema di decreto legislativo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, il ddl sulla dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse, il ddl per l’introduzione della circostanza aggravante dello sciacallaggio, il ddl sul processo telematico e il ddl d’istituzione dell’ordine e dell’albo professionale dei grafologi. La Esteri e Difesa si confronterà sul ddl per la modifica della legge sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, esaminerà lo schema di decreto ministeriale sul programma pluriennale denominato “SPIKE” e diverse ratifiche di trattati internazionali. La Politiche dell’Ue dibatterà l’Atto Ue sui servizi di sicurezza gestiti e quello sul quadro di sostegno per il trasporto intermodale di merci.

Oggi la Bilancio svolgerà diverse audizioni sul decreto in materia di politiche di coesione. Nello specifico dalle 11.30 ascolterà i rappresentanti di Fondazione Inarcassa, Federterziario, dell’Associazione dimore storiche italiane (Adsi) e dell’Associazione culturale Cum Dominium Bagnoli. Dalle 14.30, invece, sarà la volta di: Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal, Confsal, Ance, Confapi, Confimi Industria, Conflavoro Pmi, Alleanza delle cooperative italiane, Confprofessioni, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani, Cna, Rete professioni tecniche, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, Anci, Upi e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Domani proseguirà l’esame del provvedimento. Giovedì alle 14.00, sul medesimo tema ascolterà il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto.

La Finanze proseguirà il confronto sullo schema di decreto legislativo per il riordino del sistema nazionale della riscossione e sul ddl sulle agevolazioni fiscali start-up. La Cultura proseguirà le audizioni sulle prospettive di riforma del calcio italiano. Esaminerà il ddl sul centenario della fondazione della città di Latina, il ddl per la valorizzazione delle abbazie e degli insediamenti benedettini medievali, il ddl sulle competenze non cognitive, il ddl per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e il ddl sull’ accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia. La Ambiente e Lavori Pubblici proseguirà le audizioni sul ddl, già approvato dalla Camera, per la riforma del Codice della strada. Si confronterà sul ddl relativo a manufatti e macchine per la pesca tradizionali, il ddl per lo sviluppo e per l’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale e sullo schema di dlgs per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

L’Industria e Agricoltura esaminerà il decreto su agricoltura e imprese di interesse strategico, il ddl sul registro delle imprese di acconciatura, lo schema di decreto legislativo per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, il ddl per la riduzione dello spreco alimentare e il ddl per la tutela dell’artigianato. La Affari Sociali proseguirà le audizioni sul ddl mototerapia. Esaminerà il ddl di semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, il ddl relativo ai disturbi del comportamento alimentare, il ddl per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico, il ddl relativo al terzo settore, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl per la tutela delle persone affette da epilessia e il ddl per la tutela della salute mentale.