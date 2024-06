La giornata parlamentare: il lavoro delle Commissioni di Camera e Senato della settimana

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà il decreto-legge sulle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e sull’operatività delle Forze armate. A seguire esaminerà la pdl per l’assistenza sanitaria per le persone senza dimora, le mozioni sul Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) con particolare riferimento al relativo aggiornamento in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la pdl per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei princìpi di universalità, eguaglianza ed equità, e la pdl per l’istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane. Si confronterà, poi, sulla pdl in materia di concessione della liberazione anticipata, sul disegno di legge di modifica al Codice penale, al Codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al Codice dell’ordinamento militare, la pdl sull’applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni.

Domani alle 12.30 il Parlamento in seduta comune voterà per l’elezione di un giudice della Corte Costituzionale. Mercoledì alle 9.00, invece, ascolterà le Comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024. Da venerdì alle 9.30 discuterà il decreto coesione. Come di consueto domani alle 10.30 discuterà le interpellanze e interrogazioni e mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali, con la Giustizia, si confronterà sul ddl in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio, delle vittime dell’usura e sull’ordinamento penitenziario sulla pdl per il recupero sociale e urbanistico delle periferie urbane e delle aree interne. A seguire, esaminerà la pdl per l’istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza e lo schema di decreto legislativo sulla resilienza dei soggetti critici. La Giustizia, assieme alla Finanze, esaminerà lo schema di decreto legislativo sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale.

La Esteri ascolterà i rappresentanti della Camera di commercio italo-germanica (AHK Italien) sulle dinamiche del commercio internazionale e l’interesse nazionale, esaminerà alcune proposte di ratifica di trattati internazionali, e ascolterà l’incaricata d’Affari dell’Ambasciata di Australia in Italia Alison Burrows sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’Indo-pacifico. Proseguirà, infine, le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni. La Difesa esaminerà la pdl d’istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale. La Finanze esaminerà lo schema di decreto legislativo sulla comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Dlgs sui gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e il dlgs sulle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Ue e sulla revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

La Cultura proseguirà il ciclo di audizioni e voterà la risoluzione per l’adozione di linee guida volte a favorire il rispetto delle differenze nel sistema scolastico. Si confronterà sulla proposta di nomina del professor Carlo Ossola a presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani e sul decreto in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca; su quest’ultimo provvedimento verrà ascoltata, domani alle 12.00, la Ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini. Esaminerà la pdl per l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale; con la Lavoro dibatterà sull’Atto Ue per il miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini e sulla pdl per l’utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive.

La Ambiente si confronterà sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) e sulle risoluzioni per lo svolgimento delle procedure di affidamento, la revisione dei prezzi e l’esecuzione degli appalti. Esaminerà lo schema di decreto legislativo per la riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Ue e il decreto sulla semplificazione edilizia e urbanistica. La Trasporti si confronterà sulle risoluzioni per l’attuazione del principio di insularità, sullo schema di decreto legislativo sulla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, sulla pdl sull’impiego dei minori nell’ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali e sulle risoluzioni per l’attuazione del principio di insularità.

La Attività Produttive esaminerà la risoluzione per rientrare nel mercato tutelato dell’energia elettrica e sulla possibilità di volontaria adesione al mercato a tutele graduali, lo schema di decreto ministeriale per la ripartizione per l’anno 2024 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Agcom da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori, svolgerà delle audizioni sulla pdl relativa agli incentivi per l’acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti, e alcune sulla pdl sull’attività di toelettatura degli animali d’affezione. A seguire, dibatterà sulle pdl per l’istituzione della Giornata della ristorazione, sulle pdl per il turismo accessibile e ascolterà i rappresentanti di ARERA sulla definizione delle modalità di copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento degli incentivi miranti a promuovere la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili innovative e con costi elevati di esercizio.

La Lavoro, con la Affari Sociali, esaminerà lo schema di decreto legislativo sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Proseguirà sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti di quella generativa, esaminerà le pdl per la riduzione dell’orario di lavoro e la pdl per la disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Infine, ascolterà i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Funzionari Contabili DAP e della Federazione sindacale CoSP nell’ambito dell’esame della pdl per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell’amministrazione penitenziaria.

La Affari Sociali esaminerà la pdl per l’assistenza sanitaria per le persone senza dimora, le risoluzioni sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere, le risoluzioni sull’elaborazione di un Piano nazionale per le malattie cardio-cerebrovascolari e svolgerà delle audizioni sulla pdl per il finanziamento, l’organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale. La Agricoltura proseguirà le audizioni sull’emergenza legata alla presenza del patogeno Xylella fastidiosa nella regione Puglia. La Politiche dell’Ue svolgerà delle audizioni sull’Atto Ue sull’efficacia dei processi d’attuazione delle politiche dell’Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d’investimento europei per il Sistema-Paese

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per confrontarsi sul decreto in materia di politiche di coesione. Mercoledì alle 15.00 discuterà sulle Comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024. Come di consueto giovedì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà lo schema di decreto legislativo sulla resilienza dei soggetti critici, i ddl sulle elargizioni e benefici in favore delle vittime dell’incuria e dibatterà e svolgerà delle audizioni sui ddl per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane. Con la Ambiente si confronterà sullo schema di decreto legislativo per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione. La Giustizia svolgerà delle audizioni sul ddl sull’intelligenza artificiale proseguirà il ciclo di audizioni sul suo impatto nel settore della giustizia. Esaminerà il ddl per il contrasto alla surrogazione di maternità, il ddl sul legittimo impedimento del difensore e il ddl sui reati di violenza sessuale contro le donne nei conflitti armati. Con la Finanze, dibatterà sullo schema di decreto legislativo per la rendicontazione societaria di sostenibilità e adeguamento della normativa nazionale. Infine, svolgerà delle audizioni sul ddl per il processo telematico.

La Politiche dell’Ue dibatterà l’Atto Ue sui servizi di sicurezza gestiti e quello sul quadro di sostegno per il trasporto intermodale di merci. La Finanze proseguirà il confronto sul ddl sulle agevolazioni fiscali start-up, sullo schema di decreto legislativo sulla comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, sullo schema di decreto legislativo recante gestori di crediti e acquirenti di crediti e sullo schema di decreto legislativo sulle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione. La Cultura esaminerà il ddl sul riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane e il ddl per l’istituzione della Giornata nazionale del formatore.

La Ambiente e Lavori Pubblici proseguirà il ciclo di audizioni ed esaminerà il decreto ricostruzione e protezione civile. Dibatterà sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA), sullo schema di decreto legislativo per la riduzione delle emissioni. Giovedì con la Politiche dell’Ue e le rispettive della Camera ascolterà il Commissario europeo per l’azione per il clima Wopke Hoekstra. La Industria e Agricoltura esaminerà il decreto su agricoltura e imprese d’interesse strategico e si confronterà sullo schema di decreto ministeriale per la ripartizione per l’anno 2024 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Agcom da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

La Affari Sociali svolgerà delle audizioni sul decreto per la riduzione delle liste d’attesa, esaminerà lo schema di dlgs per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, la proposta di nomina della d.ssa Federica Celestini Campanari a presidente dell’Agenzia italiana per la gioventù, la direttiva Ue per il miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini, il ddl di semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, il ddl relativo ai disturbi del comportamento alimentare, il ddl per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl per la tutela delle persone affette da epilessia e il ddl per la tutela della salute mentale.

