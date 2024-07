Gli appuntamenti con il decreto in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e in materia di università e ricerca, ma anche con il decreto-legge per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie e il decreto-legge per la ricostruzione post-calamità.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi oggi alle 11.00 per le votazioni sul decreto in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. A seguire esaminerà il ddl di proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di Testi unici e del ddl per l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. Da mercoledì dibatterà sul decreto-legge per la semplificazione edilizia e urbanistica. Come di consueto domani alle 9.30 dibatterà sulle interpellanze e interrogazioni e mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali, con la Trasporti, ascolterà i rappresentanti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), della Federazione aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza (AIAD) e di Anitec-Assinform e Assotelecomunicazioni (ASSTEL) sullo schema di decreto legislativo per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione. Svolgerà delle audizioni sul ddl costituzionale sul premierato e dibatterà, con la Affari Sociali, sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali. Esaminerà lo schema di decreto legislativo sulla resilienza dei soggetti critici, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica sull’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e lo schema di decreto legislativo sulla governance europea dei dati. Con la Giustizia, si confronterà sul ddl in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio, delle vittime dell’usura e sull’ordinamento penitenziario.

La Giustizia, con la Finanze, svolgerà diverse audizioni e si confronterà sullo schema di decreto legislativo sulla rendicontazione societaria di sostenibilità. Terrà, poi, delle audizioni nell’ambito dell’esame della proposta di legge per l’acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell’incolumità fisica del soggetto interessato.

La Esteri ascolterà il Presidente dell’Institut des droits de l’homme des avocats européens (IDHAE) Anton Giulio Lana sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni, ed esaminerà la Convenzione tra Italia e Francia sulla manutenzione ordinaria del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia. Ascolterà James Crabtree, ricercatore presso lo European Council on Foreign Relations, sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’Indo-pacifico, dibatterà sulla pdl per la destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all’estero e sulla risoluzione sulle iniziative per l’interruzione della fornitura di armi leggere alla Repubblica araba di Egitto.

La Difesa esaminerà la pdl d’istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale, la pdl per il riconoscimento del relitto del Regio sommergibile Scirè quale sacrario militare subacqueo e lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale relativo all’acquisizione di 24 velivoli F-2000 e al supporto tecnico logistico dell’intera flotta. La Bilancio si confronterà sul rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 e l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024. La Finanze si confronterà sullo schema di decreto legislativo in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale, sullo schema di decreto legislativo per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA, e sullo schema di decreto legislativo relativo ai mercati delle cripto-attività.

La Cultura si confronterà sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano, sulle pdl per la partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo, sulle pdl per l’istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado e sulla pdl per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli.

La Ambiente dibatterà sul decreto per le infrastrutture e gli investimenti d’interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport ed esaminerà il decreto sulla semplificazione edilizia e urbanistica. Esaminerà lo schema di decreto legislativo per la riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Ue, e, con la Attività Produttive, si confronterà sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione: deliberazione di una proroga del termine e sulla pdl per l’adozione di una strategia nazionale di sviluppo delle tecnologie nucleari di nuova generazione. La Trasporti svolgerà delle audizioni sull’Atto Ue per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. La Attività Produttive proseguirà il confronto sul decreto sulle materie prime critiche di interesse strategico.

La Lavoro esaminerà il ddl lavoro, la pdl di disciplina delle attività subacquee e iperbariche, le pdl per la riduzione dell’orario di lavoro le pdl per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso e proseguirà le audizioni sulla pdl per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell’amministrazione penitenziaria. Giovedì alle 8.30, con la rispettiva del Senato, ascolterà le comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone in relazione tragici fatti riguardanti il lavoro in agricoltura e, più in generale, sugli incidenti sul lavoro, nonché sulle iniziative in materia di contrasto al lavoro irregolare.

Con la Affari Sociali, esaminerà le pdl sull’assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, svolgerà delle audizioni sulla pdl per il finanziamento, l’organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all’assistenza sanitaria complementare.

Al Senato

L’Assemblea del Senato riprenderà i propri lavori domani alle 11.00 con il confronto sul decreto-legge per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie e sul decreto-legge per la ricostruzione post-calamità, per gli interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. Come di consueto giovedì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà lo schema di decreto legislativo sulla resilienza dei soggetti critici, lo schema di decreto legislativo sulla governance europea dei dati e il ddl sulla mobilità del personale delle Forze dell’ordine. La Giustizia dibatterà sul decreto, approvato la settimana scorsa dalla Camera, sulle misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia e sul ddl relativo ai reati di violenza sessuale contro le donne nei conflitti armati. Con la Finanze, dibatterà sullo schema di decreto legislativo per la rendicontazione societaria di sostenibilità e adeguamento della normativa nazionale.

La Esteri e Difesa esaminerà lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma Joint Strike Fighter (JSF) – Armamento F-35B MM, del Dm di approvazione del programma pluriennale relativo al mantenimento delle capacità operative – Mid Life Update dei Cacciatorpediniere della classe Doria, del Dm di approvazione del programma Unità navale per bonifiche subacquee (U.Bo.S.) e del Dm relativo all’acquisizione di n. 24 velivoli F-2000 e al supporto tecnico-logistico dell’intera flotta. Domani alle 13.30 ascolterà il Ministro dell’istruzione Anna Maria Bernini sull’affare assegnato relativo alla centralità del Mediterraneo nelle priorità politiche, economiche, sociali e di sicurezza dell’Italia nel quadro dell’appartenenza all’Unione europea e alla NATO e a seguire ascolterà sul medesimo tema i rappresentanti di Unimed e Unimarconi.

La Politiche dell’Ue dibatterà l’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Finanze si confronterà sullo schema di decreto legislativo per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA e sullo schema di decreto legislativo relativo ai mercati delle cripto-attività. Esaminerà la proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, il ddl per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio e il ddl sulle agevolazioni fiscali start-up.

La Cultura proseguirà il confronto sul ddl per l’istituzione del Museo del Ricordo e sul ddl per la promozione delle manifestazioni in abiti storici. Dibatterà sul ddl per l’istituzione della Giornata nazionale del formatore, sul ddl per l’accesso alle professioni di restauratore e di tecnico del restauro, sul ddl per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e proseguirà il ciclo di audizioni sulle prospettive di riforma del calcio italiano. La Ambiente e Lavori Pubblici svolgerà delle audizioni sul ddl di modifica alla legge quadro sulle aree protette e alcune sul ddl per la tutela dei minori nella dimensione digitale. Esaminerà l’Atto Ue per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, il ddl per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare, il decreto ricostruzione e protezione civile e il ddl di modifica del Codice della strada.

La Industria e Agricoltura si confronterà sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica per l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e dell’organismo indipendente di valutazione della performance. La Affari Sociali esaminerà il decreto per la riduzione delle liste d’attesa, lo schema di dlgs per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e il ddl per il riconoscimento e la promozione della mototerapia.

