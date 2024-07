Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà il decreto per le infrastrutture e gli investimenti d’interesse strategico. Al Senato c’è il decreto-legge per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie e sul decreto-legge per la ricostruzione post-calamità.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà il decreto per le infrastrutture e gli investimenti d’interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport e il disegno di legge di modifica al Codice penale, al Codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al Codice dell’ordinamento militare. A seguire dibatterà sul decreto per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese d’interesse strategico nazionale, sul ddl per la proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici, e sul ddl per l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. Come di consueto domani alle 9.30 dibatterà sulle interpellanze e interrogazioni, mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata e venerdì alle 9.30 le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali, con la Giustizia, si confronterà sul ddl in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio, delle vittime dell’usura e sull’ordinamento penitenziario. Successivamente esaminerà sulla proposta di legge costituzionale per la separazione delle carriere giudicante e requirente della Magistratura, sullo schema di decreto legislativo sulla resilienza dei soggetti critici, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica per l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’organismo indipendente di valutazione della performance. Con la Affari Sociali svolgerà delle audizioni disegno di legge delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazioni di polizia.

La Giustizia, con la Affari Costituzionali, svolgerà delle audizioni sulla pdl relativa alle funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità grave per danno erariale. La Esteri proseguirà il dibattito sulla risoluzione sulle iniziative per l’interruzione della fornitura di armi leggere alla Repubblica araba di Egitto e ascolterà i rappresentanti di Interlife Onlus. La Difesa ascolterà i rappresentanti di Innovery sulla difesa cibernetica ed esaminerà la pdl d’istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale.

La Finanze, assieme alla rispettiva del Senato, svolgerà diverse audizioni, tra cui quella dell’Agenzia delle Entrate, e si confronterà sullo schema di decreto legislativo in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale. Esaminerà lo schema di decreto legislativo sui gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, lo schema di decreto legislativo sulle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Ue e di revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e lo schema di decreto legislativo per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA. Infine, svolgerà delle audizioni sull’andamento, sulla gestione e sul recupero dei crediti deteriorati.

La Cultura si confronterà sullo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno 2024, sul decreto in materia di sport e di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca e sulla pdl per la valutazione delle studentesse e degli studenti e per la tutela dell’autorevolezza del personale scolastico. L’Ambiente svolgerà delle audizioni e dibatterà sul decreto per le infrastrutture e gli investimenti d’interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport ed esaminerà lo schema di decreto legislativo per la riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Ue, entrerà nel vivo dell’esame del decreto sulla semplificazione edilizia e urbanistica e, con la Attività Produttive, si confronterà sulla pdl per l’adozione di una strategia nazionale di sviluppo delle tecnologie nucleari di nuova generazione.

La Trasporti svolgerà delle audizioni sulle pdl per la cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo e alcune sull’Atto Ue per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, e si confronterà sulle risoluzioni per l’attuazione del principio d’insularità. Mercoledì alle 8.30, la Lavoro, con la rispettiva del Senato, ascolterà le comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone in relazione tragici fatti riguardanti il lavoro in agricoltura e, più in generale, sugli incidenti sul lavoro, nonché sulle iniziative in materia di contrasto al lavoro irregolare. A seguire esaminerà le pdl per la riduzione dell’orario di lavoro, le pdl per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso, proseguirà le audizioni sulla pdl per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell’amministrazione penitenziaria e dibatterà sul ddl in materia di lavoro. Con la Affari Sociali, esaminerà lo schema di decreto legislativo sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

La Affari Sociali esaminerà la proposta di nomina della dottoressa Federica Celestini Campanari a presidente dell’Agenzia italiana per la gioventù, le pdl per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso e svolgerà delle audizioni sulle pdl per il riconoscimento e il sostegno dell’attività di assistenza e di cura svolta dal caregiver. La Agricoltura esaminerà il decreto per le imprese agricole, la pesca e l’acquacoltura, nonché per le imprese d’interesse strategico nazionale e le pdl contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. La Politiche dell’Ue svolgerà delle audizioni sull’efficacia dei processi d’attuazione delle politiche dell’Ue e di utilizzo dei fondi strutturali e d’investimento europei per il Sistema-Paese.

Al Senato

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea del Senato non si riunirà.

L’Aula di Palazzo Madama tornerà a riunirsi martedì prossimo alle 11.00 per confrontarsi sul decreto-legge per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie e sul decreto-legge per la ricostruzione post-calamità, per gli interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. Come di consueto giovedì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà delle audizioni sul ddl costituzionale in materia di approvazione di disegni di legge e omogeneità dei decreti-legge, esaminerà il ddl sulle elargizioni per le vittime di incuria, sullo schema di decreto legislativo sulla resilienza dei soggetti critici, terrà delle audizioni per la concessione di benefici alle vittime del terrorismo e alcune sulle guardie giurate. Infine, dibatterà sui ddl per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane. La Giustizia, con la Sanità, svolgerà delle audizioni sui ddl sulla morte volontaria medicalmente assistita, esaminerà e terrà delle audizioni sul decreto-legge sulle misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia. Con la Finanze, dibatterà sullo schema di decreto legislativo per la rendicontazione societaria di sostenibilità e adeguamento della normativa nazionale. La Esteri e Difesa proseguirà il ciclo di audizioni sull’affare assegnato relativo alla centralità del Mediterraneo nelle priorità politiche, economiche, sociali e di sicurezza dell’Italia nel quadro dell’appartenenza all’Unione europea e alla NATO. La Politiche dell’Ue dibatterà l’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Finanze dibatterà sullo schema di decreto legislativo sulle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Ue e di revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, e lo schema di decreto legislativo per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA. Esaminerà la proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, lo schema di decreto legislativo in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e proseguirà il confronto sul ddl sulle agevolazioni fiscali start-up. La Cultura proseguirà il ciclo di audizioni sulle prospettive di riforma del calcio italiano, proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica.

La Ambiente e Lavori Pubblici svolgerà delle audizioni sul ddl di modifica alla legge quadro sulle aree protette, sul decreto per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione e alcune sul ddl per la tutela dei minori nella dimensione digitale. Con la Sanità ascolterà i rappresentanti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) sul ddl relativo all’intelligenza artificiale. La Industria e Agricoltura si confronterà sullo schema di decreto legislativo sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, sull’artigianato di alta gamma, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica per l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e dell’organismo indipendente di valutazione della performance e sul ddl per l’istituzione dell’albo degli acconciatori professionali. La Affari Sociali esaminerà il decreto per la riduzione delle liste d’attesa e lo schema di dlgs per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

