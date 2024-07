La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nella giornata di oggi l’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi alle 10.30 per esaminare il decreto coesione, provvedimento su cui il Governo è intenzionato a porre la questione di fiducia. A seguire, ma non prima giovedì, si confronterà sulle mozioni per il riconoscimento dello Stato di Palestina e sul disegno di legge di modifica al Codice penale, al Codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al Codice dell’ordinamento militare. Come di consueto mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata e venerdì alle 9.30 le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali, con la Giustizia, si confronterà sul ddl in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio, delle vittime dell’usura e sull’ordinamento penitenziario, e sulla pdl per il recupero sociale e urbanistico delle periferie urbane e delle aree interne. A seguire, esaminerà la pdl per l’abrogazione di norme prerepubblicane e, con la Trasporti, lo schema di decreto legislativo sul livello comune di cibersicurezza nell’Ue. Giovedì si confronterà sul disegno di legge costituzionale sul premierato e sullo schema di decreto legislativo sulla resilienza dei soggetti critici. La Giustizia si confronterà sulla pdl per la protezione dei diritti del consumatore nel procedimento d’ingiunzione.

La Esteri proseguirà il ciclo di audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni ed esaminerà diverse ratifiche di trattati internazionali. La Difesa ascolterà i rappresentanti di Nutanix Italy sulla difesa cibernetica ed esaminerà la pdl d’istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale.

La Finanze esaminerà lo schema di decreto legislativo sui gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, voterà il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell’IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti, esaminerà il ddl per la proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici e le pdl per la devoluzione allo Stato delle opere non amovibili alla cessazione delle concessioni di aree del demanio marittimo. Infine, svolgerà delle audizioni sull’andamento, sulla gestione e sul recupero dei crediti deteriorati.

Domani alle 13.00, la Cultura proseguirà l’audizione del Ministro per l’istruzione e il merito Giuseppe Valditara sul decreto in materia di sport e di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca. Esaminerà la pdl per l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e, con la Lavoro, dibatterà sull’Atto Ue per il miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini. Si confronterà sulla proposta di nomina del professor Carlo Ossola a presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura, per gli anni 2024-2026 e sullo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno 2024.

La Ambiente esaminerà lo schema di decreto legislativo per la riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Ue ed entrerà nel vivo dell’esame del decreto sulla semplificazione edilizia e urbanistica. La Trasporti svolgerà delle audizioni sulle pdl per la cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. Svolgerà delle audizioni sullo schema di decreto legislativo per la riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Ue e si confronterà sulle risoluzioni per l’attuazione del principio di insularità. La Attività Produttive esaminerà e svolgerà delle audizioni sul decreto sulle materie prime critiche d’interesse strategico. Si confronterà sullo schema di decreto ministeriale per la ripartizione per l’anno 2024 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Agcom da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori,

La Lavoro esaminerà le pdl per la riduzione dell’orario di lavoro, la pdl per la disciplina delle attività subacquee e iperbariche, le pdl per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso, proseguirà le audizioni sulla pdl per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell’amministrazione penitenziaria e dibatterà sul ddl in materia di lavoro. Con la Affari Sociali, esaminerà lo schema di decreto legislativo sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

La Affari Sociali esaminerà la proposta di nomina della dottoressa Federica Celestini Campanari a presidente dell’Agenzia italiana per la gioventù, le risoluzioni sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere, le risoluzioni sull’elaborazione di un Piano nazionale per le malattie cardio-cerebrovascolari. Infine, dibatterà e svolgerà delle audizioni sulle pdl per il riconoscimento e il sostegno dell’attività di assistenza e di cura svolta dal caregiver e si confronterà sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. La Agricoltura proseguirà le audizioni sull’emergenza legata alla presenza del patogeno Xylella fastidiosa nella regione Puglia e sullo schema di decreto legislativo sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per confrontarsi sul decreto, già approvato dalla Camera, sulle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. Come di consueto giovedì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà delle audizioni sul ddl per la concessione di benefici alle vittime del terrorismo. Esaminerà i ddl per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane, lo schema di decreto legislativo sulla resilienza dei soggetti critici e il ddl per la nuova denominazione della Giornata per le vittime dei disastri ambientali. La Giustizia esaminerà il ddl per il contrasto alla surrogazione di maternità e il ddl sui reati di violenza sessuale contro le donne nei conflitti armati. Con la Finanze, dibatterà sullo schema di decreto legislativo per la rendicontazione societaria di sostenibilità e adeguamento della normativa nazionale.

La Esteri e Difesa si confronterà sul decreto, già approvato dalla Camera, sulle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate, sul ddl di modifica della legge sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali e sulla relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all’anno 2023. La Politiche dell’Ue dibatterà l’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Finanze svolgerà delle audizioni sul ddl per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio, esaminerà la proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, lo schema di decreto legislativo recante gestori di crediti e acquirenti di crediti, lo schema di decreto legislativo sulle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e proseguirà il confronto sul ddl sulle agevolazioni fiscali start-up.

La Cultura proseguirà il ciclo di audizioni sulle prospettive di riforma del calcio italiano, si confronterà sulla proposta di nomina del professor Carlo Ossola a presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura, per gli anni 2024-2026 e sullo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno 2024. Esaminerà il ddl sul centenario della fondazione della città di Latina, il ddl per la promozione delle manifestazioni in abiti storici, il ddl per l’istituzione del Museo del Ricordo, il ddl per il riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane, il ddl per l’istituzione della Giornata nazionale del formatore, il ddl per l’accesso alla professione di restauratore di beni culturali e il ddl per l’accesso alle professioni di restauratore e di tecnico del restauro.

La Ambiente e Lavori Pubblici proseguirà il ciclo di audizioni sul ddl di modifica del Codice della strada. Dibatterà sul ddl per la tutela dei minori nella dimensione digitale e sul decreto ricostruzione e protezione civile. La Industria e Agricoltura esaminerà il decreto su agricoltura e imprese d’interesse strategico e si confronterà sullo schema di decreto legislativo sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

La Affari Sociali esaminerà e svolgerà delle audizioni sul decreto per la riduzione delle liste d’attesa, ascolterà la dottoressa Federica Celestini Campanari in relazione alla proposta di nomina a presidente dell’Agenzia italiana per la gioventù, esaminerà lo schema di dlgs per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, la direttiva Ue per il miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini, il ddl di semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, il ddl relativo ai disturbi del comportamento alimentare, il ddl per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl per la tutela delle persone affette da epilessia e il ddl per la tutela della salute mentale.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz