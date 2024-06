La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà il decreto-legge sulle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e sull’operatività delle Forze armate. A seguire proseguirà il confronto sul disegno di legge per l’attuazione dell’autonomia differenziata ed esaminerà la pdl per l’assistenza sanitaria per le persone senza dimora, le mozioni sul Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) con particolare riferimento al relativo aggiornamento in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la pdl per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei princìpi di universalità, eguaglianza ed equità, e la pdl per l’istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane. Come di consueto domani alle 10.30 discuterà le interpellanze e interrogazioni, mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata e venerdì alle 9.30 dibatterà sulle interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali esaminerà la pdl per l’abrogazione di alcune norme prerepubblicane e, con la Affari Sociali, sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali. A seguire, con la Giustizia, si confronterà sul ddl in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio, delle vittime dell’usura e sull’ordinamento penitenziario sulla pdl per il recupero sociale e urbanistico delle periferie urbane e delle aree interne.

Domani alle 12.00, la Esteri, con la rispettiva del Senato,ascolterà il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani sui recenti sviluppi della situazione in Medio Oriente e in Ucraina. Audirà l’Incaricata d’affari dell’Ambasciata di Australia in Italia Alison Burrows sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’Indo-pacifico e i rappresentanti di Amnesty International sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

La Difesa esaminerà la pdl d’istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale e ascolterà il Presidente della Federazione Aziende italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD) Giuseppe Cossiga sulla difesa cibernetica. La Finanze esaminerà la pdl per l’applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni, lo schema di decreto legislativo sulla comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.

La Cultura svolgerà delle audizioni sul decreto relativo alle disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca ed esaminerà la pdl per l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. Con la Lavorodibatterà sull’Atto Ue per il miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini e sulla pdl per l’utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive. La Ambiente svolgerà delle audizioni ed esaminerà il decreto sulla semplificazione edilizia e urbanistica. A seguire, si confronterà sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA).

La Trasporti proseguirà il ciclo di audizioni sulle prospettive della “mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all’effettività del diritto alla mobilità extraurbana”. Si confronterà sulle risoluzioni per l’attuazione del principio di insularità, sullo schema di decreto legislativo sulla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e sulla pdl sull’impiego dei minori nell’ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali. La Lavoro proseguirà le audizioni sulle pdl per la riduzione dell’orario di lavoro e ascolterà i rappresentanti di Sky, Assinter Italia e Capgemini sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti dell’intelligenza artificiale generativa. Con la Affari Sociali, esaminerà lo schema di decreto legislativo sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

La Affari Sociali esaminerà le risoluzioni sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere, le risoluzioni sull’elaborazione di un Piano nazionale per le malattie cardio-cerebrovascolari, svolgerà delle audizioni sulla pdl per il finanziamento, l’organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale. L’Agricoltura esaminerà lo schema di decreto legislativo sugli organismi nocivi e proseguirà le audizioni sull’emergenza legata alla presenza del patogeno Xylella fastidiosa nella regione Puglia. La Politiche dell’Ue svolgerà dele audizioni sull’atto Ue sull’efficacia dei processi d’attuazione delle politiche dell’Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d’investimento europei per il Sistema-Paese

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 15.30 per l’esame del ddl costituzionale per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica il cosiddetto ddl premierato. A seguire potrebbe iniziare il confronto sul decreto in materia di politiche di coesione.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il ddl costituzionale sull’approvazione dei disegni di legge e l’omogeneità dei decreti-legge, dibatterà e svolgerà delle audizioni sui ddl per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane. La Giustizia svolgerà delle audizioni sul ddl per la determinazione del valore dell’immobile espropriato, alcune sul ddl per il processo telematico e diverse sul ddl per l’istituzione dell’ordine e dell’albo professionale dei grafologi. Esaminerà il ddl per l’attribuzione del cognome ai figli, il ddl sui reati di violenza sessuale contro le donne nei conflitti armati, il ddl sul legittimo impedimento del difensore, il ddl per il contrasto alla surrogazione di maternità e il ddl sulla sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci. Infine, terrà un’audizione sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore della giustizia.

La Esteri e Difesa si confronterà sul ddl per la modifica della legge sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. La Politiche dell’Ue dibatterà l’Atto Ue sui servizi di sicurezza gestiti e quello sul quadro di sostegno per il trasporto intermodale di merci. La Bilancio entrerà nel vivo dell’esame del decreto in materia di politiche di coesione. La Finanze proseguirà il confronto sullo schema di decreto legislativo sulla comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, ascolterà Giovanna Melandri, presidente di Human Foundation, e di Arianna Visentini, presidente di Variazioni, sul disegno di legge per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio ed esaminerà il ddl sulle agevolazioni fiscali start-up. La Cultura proseguirà il ciclo di audizioni sulle prospettive di riforma del calcio italiano, esaminerà il ddl sul riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane e il ddl per l’accesso alla professione di restauratore di beni culturali.

La Ambiente e Lavori Pubblici proseguirà il ciclo di audizioni sul ddl di modifica del Codice della strada, esaminerà il decreto ricostruzione e protezione civile, lo schema di decreto legislativo sulla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, il ddl sulla rigenerazione urbana, il ddl per la tutela dei minori nella dimensione digitale, il ddl sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e il ddl sulle modifiche al sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. La Industria e Agricoltura esaminerà il decreto su agricoltura e imprese d’interesse strategico e si confronterà sullo schema di decreto ministeriale per la ripartizione per l’anno 2024 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Agcom da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori, sullo schema di dlgs per l’attuazione della direttiva su piante ornamentali e piante da frutto e sul ddl per la riduzione dello spreco alimentare.

La Affari Sociali svolgerà delle audizioni sul decreto per la riduzione delle liste d’attesa, esaminerà lo schema di dlgs per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, la proposta di direttiva Ue per il miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini, il ddl di semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, il ddl relativo ai disturbi del comportamento alimentare, il ddl per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico, il ddl sulla mototerapia, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl per la tutela delle persone affette da epilessia e il ddl per la tutela della salute mentale.

