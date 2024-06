La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà il disegno di legge per l’attuazione dell’autonomia differenziata, la pdl per l’assistenza sanitaria per le persone senza dimora e la mozione sul Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec), con particolare riferimento al relativo aggiornamento in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione. Come di consueto domani alle 11.00 discuterà le interpellanze e interrogazioni, mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata e venerdì alle 9.30 dibatterà sulle interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali, con la Giustizia, si confronterà sul ddl in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio, delle vittime dell’usura e sull’ordinamento penitenziario. Esaminerà la proposta per l’istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane, la pdl per l’abrogazione di alcune norme prerepubblicane e la pdl sui benefìci in favore delle vittime del terrorismo. La Esteri ascolterà i rappresentanti del Global Partnership for Education e Global Compact for Education e della Fondazione Pontificia Cultura per l’Educazione, e audirà Nadezhda Skochilenko sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

La Difesa esaminerà il decreto sulle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate, ascolterà i rappresentanti di Fincantieri sulla difesa cibernetica e si confronterà sulla proposta d’istituzione di un’indagine conoscitiva sulla sicurezza nazionale e nuove sfide per la difesa. La Finanze esaminerà la proposta d’indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione.

La Cultura esaminerà il decreto in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca. Sul provvedimento mercoledì alle 14.00 ascolterà il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e giovedì alle 14.00 il Ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. Svolgerà diverse audizioni, tra cui quella di Martina Riva, assessore allo sport, al turismo e alle politiche giovanili del Comune di Milano, sulla risoluzione per l’adozione di linee guida volte a favorire il rispetto delle differenze nel sistema scolastico. Svolgerà delle audizioni sulla pdl per la partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo. Infine, esaminerà la pdl per l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e la pdl sulla valutazione delle studentesse e degli studenti e per la tutela dell’autorevolezza del personale scolastico.

La Ambiente svolgerà delle audizioni sulle pdl per la gestione autonoma del servizio idrico integrato, esaminerà la proposta di legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità la risoluzione per la prevenzione degli impatti negativi della crisi climatica con riguardo alle prospettive delle giovani generazioni. La Trasporti ascolterà i rappresentanti del Gruppo Ferrovie dello Stato, di Assarmatori, della Regione Puglia e di diversi Sindaci delle isole sulle prospettive della “mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all’effettività del diritto alla mobilità extraurbana”. Si confronterà sulle risoluzioni per l’attuazione del principio di insularità e sullo schema di decreto legislativo sulla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

La Attività Produttive dibatterà sulle pdl in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative, sulla pdl per l’istituzione della Giornata della ristorazione e sulla pdl in materia di turismo accessibile e per la partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative, svolgerà delle audizioni sulla pdl per il riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio e per l’istallazione di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata e alcune sulla pdl sugli incentivi per l’acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti.

La Lavoro proseguirà le audizioni sulle pdl per la riduzione dell’orario di lavoro e ascolterà i rappresentanti del Gruppo Lutech, del Gruppo Tria e di Toyota sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro. La Affari Sociali dibatterà sulle pdl per l’assistenza sanitaria per le persone senza dimora, sulle pdl per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei princìpi di universalità, eguaglianza ed equità. L’Agricoltura esaminerà lo schema di decreto legislativo sugli organismi nocivi. La Politiche dell’Ue dibatterà sulla proposta di direttiva Ue per il miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.00 per le comunicazioni del Presidente Ignazio La Russa sul calendario dei lavori.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà, con la Giustizia ddl il rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici e, con la Esteri e Difesa, dibatterà sul ddl di modifica dell’ordinamento, dell’organizzazione e del funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Giustizia svolgerà delle audizioni sul ddl per la determinazione del valore dell’immobile espropriato e alcune sul ddl per il processo telematico. Esaminerà il ddl per il contrasto alla surrogazione di maternità, il ddl per l’introduzione della circostanza aggravante dello sciacallaggio, il ddl d’istituzione dell’Ordine e dell’albo professionale dei grafologi e il ddl sul legittimo impedimento del difensore. Infine, svolgerà delle audizioni sui ddl per l’attribuzione del cognome ai figli.

La Esteri e Difesa si confronterà sul ddl per la modifica della legge sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali ed esaminerà il ddl di ratifica dell’accordo tra Italia e Cina per l’eliminazione delle doppie imposizioni e per la prevenzione delle evasioni fiscali. La Politiche dell’Ue dibatterà l’Atto Ue sui servizi di sicurezza gestiti e quello sul quadro di sostegno per il trasporto intermodale di merci. La Bilancio esaminerà il decreto in materia di politiche di coesione. La Finanze proseguirà il confronto sullo schema di decreto legislativo per il riordino del sistema nazionale della riscossione, sul ddl sulle agevolazioni fiscali start-up, sulla pdl per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio e sulla proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo.

La Cultura proseguirà il ciclo di audizioni sulle prospettive di riforma del calcio italiano, esaminerà il ddl sul centenario della fondazione della città di Latina e il ddl per la valorizzazione delle abbazie e degli insediamenti benedettini medievali. La Ambiente e Lavori Pubblici proseguirà il ciclo di audizioni sul ddl di modifica del Codice della strada e, con la Affari Sociali. Esaminerà il ddl di delega al Governo in materia di intelligenza artificiale, i ddl sui manufatti e macchine per la pesca tradizionali e lo schema di decreto legislativo sulla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

L’Industria e Agricoltura svolgerà diverse audizioni edesaminerà il decreto su agricoltura e imprese di interesse strategico e si confronterà sullo schema di dlgs per l’attuazione della direttiva su piante ornamentali e piante da frutto, sul ddl di delega al Governo per il Registro delle imprese di acconciatura, sul ddl per l’istituzione dell’albo degli acconciatori professionali, sul ddl per la riduzione dello spreco alimentare, sul ddl per la tutela dell’artigianato, e affare assegnato sull’artigianato di alta gamma.

La Affari Sociali esaminerà la proposta di direttiva Ue per il miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini, il ddl di semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, il ddl relativo ai disturbi del comportamento alimentare, il ddl per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico, il ddl sulla mototerapia, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl per la tutela delle persone affette da epilessia e il ddl per la tutela della salute mentale.