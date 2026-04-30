La Giornata Parlamentare. Il Documento di finanza pubblica 2026 tra Camera e Senato

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi alle 9.00 per la discussione del Documento di finanza pubblica 2026.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà audizioni sulle pdl sulla riforma della legge elettorale. La Giustizia dibatterà sulla pdl sulla protezione dei minori in contesti di criminalità organizzata e sul ddl per la riforma dell’ordinamento forense. La Cultura svolgerà audizioni sulla crisi e le prospettive del calcio italiano. La Ambiente esaminerà il decreto-legge, già approvato dal Senato, in materia di commissari straordinari e concessioni. La Attività Produttive proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sull’indagine conoscitiva sull’impatto dell’ora legale permanente sul territorio nazionale e proseguirà l’indagine conoscitiva sul settore tessile. La Politiche dell’Ue con la Politiche dell’Ue del Senato incontrerà il Ministro Aggiunto per l’Europa presso il Ministero Federale degli Affari Esteri della Repubblica Federale di Germania, Gunther Krichbaum.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi alle 9.00 per la discussione del Documento di finanza pubblica 2026. Infine, alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Politiche dell’Ue con la Industria e la Sanità del Senato e con la Affari Sociali, l’Agricoltura e la Politiche dell’Ue della Camera ascolterà il Commissario europeo per la salute e il benessere degli animali, Olivér Várhelyi, sulle tematiche di sua competenza. Tutte le altre Commissioni torneranno a riunirsi la settimana prossima.

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