La Giornata Parlamentare. I lavori settimanali di Camera e Senato

Alla Camera

L’Assemblea della Camera nell’arco di questa settimana discuterà sulle modifiche al Regolamento per la razionalizzazione del lavoro parlamentare e la valorizzazione del ruolo delle Commissioni, per l’abolizione del termine delle 24 ore in caso di posizione della questione di fiducia, sul ddl sull’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, sul ddl sulla modifica dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese e sulle pdl per la prevenzione e la lotta contro l’HIV, l’AIDS e l’HPV.

A seguire, delibererà sulla costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione a un conflitto di attribuzione elevato innanzi alla Corte costituzionale dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Matera e su un conflitto di attribuzione elevato innanzi alla Corte costituzionale dalla Corte d’appello di Ancona. Esaminerà le mozioni sul contrasto della violenza digitale di genere, la pdl sull’insequestrabilità delle opere d’arte prestate da Stati esteri durante la permanenza in Italia. Infine, si confronterà sul decreto-legge sui termini normativi.

Martedì alle ore 11.00 svolgerà le interpellanze e le interrogazioni.

Mercoledì alle 15.00 avranno luogo, come di consueto, le interrogazioni a risposta immediata (question time).

Venerdì alle 9.30 avranno luogo interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali con la Bilancio proseguirà l’esame del DL Milleproroghe e si confronterà sulla pdl per prevenire l’alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale, sulle pdl per la tutela delle vittime di reato e sulla pdl per il contrasto del fondamentalismo religioso.

La Giustizia con la Finanze esaminerà lo schema di Dlgs sulle società di capitali. Si confronterà sulla pdl sulla protezione dei minori in contesti di criminalità organizzata e sul ddl per la riforma dell’ordinamento forese. Infine, svolgerà audizioni sullo schema di Dlgs sulla tutela penale dell’ambiente.

La Esteri esaminerà la pdl sull’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa e svolgerà un’audizione sulla situazione in Iran, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche dell’Artico e sulla situazione dei migranti in Tunisia. Infine, svolgerà un’audizione sull’affare assegnato sulla centralità del Mediterraneo.

La Difesa proseguirà l’indagine conoscitiva sulla sicurezza nazionale e nuove sfide per la difesa ed esaminerà lo schema di DPR sull’incremento del contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

La Bilancio discuterà sullo schema di Dlgs sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sullo schema di Dlgs per la revisione dello strumento militare nazionale e sullo schema di Dlgs sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. La Finanze esaminerà la pdl sul credito d’imposta per favorire erogazioni a sostegno della cultura.

La Cultura con Lavoro esaminerà la pdl sull’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e la pdl per l’istituzione del Premio “Formatore dell’anno”. Discuterà sulla proposta di nomina del generale di brigata Giovanni Capasso a direttore generale per il supporto all’attuazione dei programmi dell’Unità Grande Pompei e sullo schema di DM per l’utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale. Con la Affari Sociali proseguirà l’esame della pdl per l’istituzione di spazi adibiti all’allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura e svolgerà audizioni sulla valorizzazione della canzone napoletana classica e sulle pdl sull’istituzione dell’Agenzia per il cinema e l’audiovisivo.

La Ambiente svolgerà audizioni sul ddl sulle procedure di autorizzazione paesaggistica e con la Attività Produttive svolgerà audizioni sul ddl sull’energia nucleare sostenibile ascoltando, tra gli altri, ARERA. Svolgerà audizioni ed esaminerà la pdl sulla detenzione e commercializzazione delle borse di plastica, la pdl sulla ricostruzione delle bilance da pesca e ascolterà le comunicazioni del Presidente sulla missione in Basilicata, presso la diga di Monte Cotugno.

La Trasporti svolgerà audizioni sull’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea, esaminerà la pdl per la riforma della motorizzazione e le pdl sui data center. Infine, discuterà sulla pdl sull’accertamento dei requisiti per la guida di veicoli da parte di coloro che hanno superato l’ottantesimo anno di età.

La Attività Produttive dibatterà sullo schema di Dlgs relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e sullo schema di Dlgs sulla sicurezza generale dei prodotti.

La Lavoro si confronterà sulle pdl sul congedo di maternità e di paternità obbligatorio, sullo schema di Dlgs sulla parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro attraverso la trasparenza retributiva e sulla pdl sui caregiver familiari.

La Affari Sociali esaminerà la pdl per la salute e la sicurezza nelle piscine, la pdl sulle terapie digitali e la pdl per la prevenzione del melanoma. La Agricoltura proseguirà l’esame del ddl sull’agricoltura.

La Politiche dell’Ue esaminerà lo schema di Dlgs sulla sicurezza generale dei prodotti e lo schema di Dlgs sul ripristino della natura. Ascolterà il direttore dell’ACN, Bruno Frattasi, sulla proposta di regolamento Ue e-privacy e svolgerà audizioni sulla proposta di regolamento Ue sul trasporto di materiali, merci e personale militari e sulla proposta di regolamento Ue sui livelli di prestazione sulle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri nuovi.

Al Senato

L’Assemblea del Senato non si riunirà questa settimana e tornerà a riunirsi martedì 24 febbraio alle 16.30 per l’esame del DL Ucraina e del DL Milleproroghe.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il ddl per la determinazione dei LEP, il ddl sul voto agli studenti fuorisede e il ddl sulla valutazione del personale della P.A.. Proseguirà la discussione sui ddl sul contrasto all’antisemitismo, sul ddl per una medaglia al merito per i donatori di sangue e sull’istituzione di una Commissione d’inchiesta sulle fake news.

La Giustizia svolgerà audizioni e si confronterà sui ddl sul contrasto alla violenza sessuale, sullo schema di Dlgs sulla tutela penale dell’ambiente e sul ddl per le variazioni di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Esaminerà il ddl per la riforma degli ordinamenti professionali e il ddl sulle indagini informatiche. Discuterà e svolgerà audzioni sul ddl sulla detenzione domiciliare dei tossicodipendenti e alcoldipendenti. Infine, con la Finanze dibatterà sullo schema di Dlgs sulle società di capitali.

La Affari Esteri e Difesa esaminerà la proposta di risoluzione sulla situazione in Africa centrale, sul DL Ucraina e sulla proposta di DM sul GCAP. Con la Affari Sociali discuterà sullo schema di Dlgs sulla sanità militare.

La Politiche dell’Ue dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Bilancio esaminerà lo schema di Dlgs sui tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, lo schema di Dlgs sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, lo schema di Dlgs sullo strumento militare nazionale e lo schema di Dlgs sulla sanità militare.

La Finanze svolgerà audizioni e dibatterà sul ddl per il sostegno alle edicole, sulla proposta di risoluzione per la continuità aziendale nei processi di risanamento delle imprese e sulo schema di Dlgs per facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese ai capitali. Discuterà sul ddl sugli incentivi fiscali per il rientro in Italia dei pensionati e sul ddl sul demanio marittimo al comune di Praia a Mare.

La Cultura svolgerà audizioni sulle fondazioni lirico-sinfoniche e nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica.

La Ambiente esaminerà il ddl sull’illuminazione pubblica e degli edifici pubblici, il ddl sull’istituzione del Parco Nazionale del fiume Ofento e proseguirà l’indagine conoscitiva sull’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale nella pianificazione delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche. Discuterà sul ddl sulla valorizzazione della risorsa mare, dibatterà e svolgerà audizioni sullo schema di Dlgs regolamento sul ripristino della natura. Si confronterà sui ddl sulla riforma della RAI e sui ddl sulla rigenerazione urbana.

La Attività Produttive inizierà la terza lettura del ddl Pmi e discuterà sullo schema di Dlgs sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e sullo schema di Dlgs sulla sicurezza dei prodotti. Proseguirà l’esame e svolgerà audizioni sull’affare assegnato relativo alle aree di crisi industriale complessa e discuterà sul ddl sull’attività di acconciatore ed estetista, sul ddl per l’introduzione della rete delle Città madri del made in Italy, sul ddl per la produzione e la vendita del pane, sul ddl sul registro nazionale dei pizzaioli professionisti e sul ddl per la riduzione dello spreco alimentare.

La Affari Sociali svolgerà audizioni sul ddl sulle terapie complementari e sui ddl sull’esercizio fisico come forma di prevenzione e terapia. Esaminerà il ddl sull’assistenza sanitaria per i cittadini italiani residenti all’estero, i ddl sull’epilessia e il ddl per il potenziamento della medicina di genere del SSN. Discuterà sui ddl sull’inserimento lavorativo di persone con il disturbo dello spettro autistico, sui ddl sulla salute mentale e sui ddl sulla sostituzione mitocondriale. Infine, dibatterà sullo schema di Dlgs sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e sullo schema di Dlgs sulla parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro attraverso la trasparenza retributiva.

