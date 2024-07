Oggi alla Camera dei Deputati attesa l’approvazione definitiva dei decreti per le infrastrutture e il processo penale. Domani al Senato il confronto sui decreti per la ricostruzione post-calamità e per gli interventi di protezione civile.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi oggi alle 13.20 per l’approvazione definitiva del decreto-legge per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. Domani esaminerà il decreto sulle materie prime critiche di interesse strategico e da mercoledì dibatterà sul ddl per l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali, sulla pdl per l’applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni, e sulla proposta di legge sulla destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all’estero.

Come di consueto mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata. Giovedì alle 9.30 ascolterà l’informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro della difesa, sugli esiti del vertice NATO di Washington. Venerdì, invece, si confronterà sul decreto-legge per la ricostruzionepost-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali, con la Giustizia, svolgerà delle audizioni sulla pdl sulle funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e sulle responsabilità per danno erariale e proseguirà il confronto sul ddl in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio, delle vittime dell’usura e sull’ordinamento penitenziario. Terrà delle audizioni sul ddl costituzionale sul premierato e dibatterà sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica sull’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sullo schema di decreto legislativo sulla resilienza dei soggetti critici e sulle pdl per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale.

La Giustizia svolgerà delle audizioni sullo schema di decreto legislativo di modifica del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La Esteri terrà diverse audizioni sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’adozione del Piano strategico Italia-Africa (Piano Mattei). Fra i soggetti audtiti, mercoledì alle 8.30, ascolterà il Viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. Con la Lavoro si confronterà sulla risoluzione per modificare ed integrare l’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale. La Difesa esaminerà la pdl per il riconoscimento del relitto del regio sommergibile Scirè quale sacrario militare subacqueo e la pdl per la concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare al personale della Polizia di Stato arruolato prima dell’entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Mercoledì alle 14.30 la Bilancio, assieme alla Politiche dell’Ue e alle rispettive del Senato, ascolterà il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, in merito alla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita al primo semestre 2024. La Cultura si confronterà sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, lo schema di decreto ministeriale sui princìpi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università, sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione , sulla pdl per il riconoscimento delle associazioni sportive costituite all’estero da italiani o da soggetti aventi origine italiana da parte del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico e svolgerà delle audizioni per l’adozione di linee guida volte a favorire il rispetto delle differenze nel sistema scolastico.

La Ambiente esaminerà lo schema di decreto legislativo per la riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Ue. La Trasporti esaminerà lo schema di atto di proroga fino al 30 aprile 2026 del contratto di programma stipulato tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2020-2024 e la pdl in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. Con la Attività Produttive dibatterà sulla pdl per l’organizzazione e il funzionamento dei call center, di formazione del personale, di tutela dell’occupazione e di protezione dei consumatori.

La Attività Produttive esaminerà la pdl per l’istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici e lo schema di decreto legislativo per la costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività. La Lavoro proseguirà le audizioni sulla pdl per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell’amministrazione penitenziaria, esaminerà le pdl in materia di lavoro e la pdl per il calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo.

La Affari Sociali svolgerà delle audizioni sulle pdl per il riconoscimento e il sostegno dell’attività di assistenza e di cura svolta dal caregiver familiare, esaminerà le pdl sull’assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, le risoluzioni per la definizione delle linee guida in materia di disforia di genere e terrà delle audizioni sulla pdl per il finanziamento, l’organizzazione e il funzionamento del Ssn nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all’assistenza sanitaria complementare. L’Agricoltura si confronterà sulle pdl per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Al Senato

L’Assemblea del Senato riprenderà i propri lavori domani alle 11.00 con il confronto sul decreto-legge per la ricostruzione post-calamità, per gli interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. A seguire dibatterà sul decreto recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà lo schema di decreto legislativo sulla governance europea dei dati, il ddl sulle guardie giurate e il ddl per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane. Con la Esteri, dibatterà sul ddl in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Infine, svolgerà delle audizioni sul ddl relativo alla mobilità del personale delle Forze dell’ordine. La Giustizia dibatterà sul decreto sulle misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, sullo schema di decreto legislativo di modifica del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e sul ddl relativo ai reati di violenza sessuale contro le donne nei conflitti armati.

La Esteri e Difesa svolgerà delle audizioni sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’adozione del Piano strategico Italia-Africa (Piano Mattei). La Politiche dell’Ue dibatterà l’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Finanze si confronterà sul ddl per la proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici, sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori,esaminerà e ascolterà i rappresentanti della Banca d’Italia sullo schema di decreto legislativo relativo ai mercati delle cripto-attività.

La Cultura dibatterà sui ddl per l’accesso alle professioni di restauratore, sul ddl per l’insegnamento della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’educazione civica e sul ddl sulle competenze non cognitive e sul ddl per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia. Con la Affari Sociali, si confronterà sul ddl per l’introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico e sul ddl per l’inclusione scolastica. Esaminerà lo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi e lo schema di decreto ministeriale sui princìpi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università.

La Ambiente e Lavori Pubblici esaminerà il decreto per la ricostruzione post-calamità, per gli interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, l’Atto Ue per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, lo schema di atto di proroga fino al 30 aprile 2026 del contratto di programma stipulato tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2020-2024, il ddl di modifica del Codice della strada e i ddl per la tutela dei minori nella dimensione digitale. Assieme alla Affari Sociali, ascolterà i rappresentanti della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e della Associazione italiana di sanità digitale e telemedicina (AiSDeT) sul relativo all’intelligenza artificiale.

La Industria e Agricoltura si confronterà sullo schema di decreto legislativo per la costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività e svolgerà delle audizioni sull’artigianato di alta gamma. La Affari Sociali esaminerà il ddl sull’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia, il ddl sulla medicina di genere, il ddl per la sicurezza lavoro e tutela vittime amianto e tumori professionali, il ddl per la tutela della salute mentale, il ddl per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, il ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, il ddl per la semplificazione in materia di lavoro e legislazione sociale, il ddl per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico, i ddl sui disturbi del comportamento alimentare.

