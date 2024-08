La Giornata Parlamentare. I lavori di Camera e Senato per la settimana

All’esame della Camera il decreto-legge per la ricostruzione post-calamità, gli interventi di protezione civile e lo svolgimento di grandi eventi internazionali. Al Senato confronto sul decreto-legge, già approvato dalla Camera, per le infrastrutture e gli investimenti d’interesse strategico.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi oggi alle 13.30 per l’esame del decreto-legge per la ricostruzione post-calamità, gli interventi di protezione civile e lo svolgimento di grandi eventi internazionali. A seguire si confronterà sul decreto in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, sulla proposta di legge per la concessione della liberazione anticipata e sul disegno di legge di proroga del termine per l’esercizio delle deleghe in materia di spettacolo. Come di consueto mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali, con la Giustizia, proseguirà il confronto sul ddl in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio, delle vittime dell’usura e sull’ordinamento penitenziario. Terrà delle audizioni sul ddl costituzionale sul premierato, esaminerà il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’attività di rappresentanza d’interessi e le pdl per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia locale. La Giustizia esaminerà lo schema di decreto legislativo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, il decreto in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia e lo schema di decreto legislativo di modifica del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

La Esteri si confronterà sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’adozione del Piano strategico Italia-Africa (Piano Mattei). La Finanze dibatterà sullo schema di decreto legislativo sul testo unico dei tributi erariali minori. La Cultura si confronterà sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione e sulla pdl per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche.

La Ambiente esaminerà e svolgerà delle audizioni sulle risoluzioni sulle iniziative normative per apportare modifiche al Codice dei contratti pubblici, concernenti lo svolgimento delle procedure di affidamento, la revisione dei prezzi e l’esecuzione degli appalti. Dibatterà sullo schema di decreto legislativo per la riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Ue e sulle pdl per l’istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello.

La Attività Produttive esaminerà lo schema di decreto legislativo per la costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività. La Lavoro dibatterà sul ddl governativo in materia di lavoro. La Affari Sociali svolgerà delle audizioni sulla pdl per il finanziamento, l’organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all’assistenza sanitaria complementare.

Al Senato

L’Assemblea del Senato riprenderà i propri lavori oggi alle 16.00 con il confronto sul decreto-legge, già approvato dalla Camera, per le infrastrutture e gli investimenti d’interesse strategico, per il processo penale e sullo sport e sul decreto sulle materie prime critiche d’interesse strategico.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà lo schema di decreto legislativo sulla governance europea dei dati, il ddl per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane, e, con la Esteri, dibatterà sul ddl in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Giustizia dibatterà sullo schema di decreto legislativo di modifica del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La Esteri e Difesa esaminerà lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’adozione del Piano strategico Italia-Africa (Piano Mattei). La Politiche dell’Ue dibatterà sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2024 e sull’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Bilancio dibatterà sul rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 e sulle disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024. La Finanze si confronterà sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, esaminerà lo schema di decreto legislativo relativo ai mercati delle cripto-attività e lo schema di decreto legislativo sui tributi erariali minori e il ddl per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio.

La Cultura dibatterà sul ddl per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento relativo a contributi a Enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, sullo schema di decreto ministeriale sui princìpi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università, sui ddl per l’accesso alle professioni di restauratore, sul ddl per l’insegnamento della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’educazione civica e sul ddl per l’istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale. Martedì alle 13.00 ascolterà il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi sulle prospettive di riforma del calcio italiano.

La Ambiente e Lavori Pubblici esaminerà il decreto per la ricostruzione post-calamità, per gli interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, il ddl per la rigenerazione urbana, lo schema di atto di proroga fino al 30 aprile 2026 del contratto di programma stipulato tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2020-2024 e lo schema di decreto legislativo sui requisiti di stabilità delle navi. La Industria e Agricoltura si confronterà sul decreto sulle materie prime critiche d’interesse strategico e sullo schema di decreto legislativo per la costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.

La Affari Sociali esaminerà il ddl per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl sull’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia, il ddl per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, il ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, i ddl sui disturbi del comportamento alimentare, il ddl per la semplificazione in materia di lavoro e legislazione sociale e il ddl per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz