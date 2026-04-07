La Giornata Parlamentare. Governo, informativa sull’utilizzo delle basi militari. Giovedì Meloni in Aula

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi oggi alle 16.00 per ascoltare l’informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro della difesa, sull’utilizzo delle basi militari nel territorio italiano da parte delle Forze armate statunitensi. A seguire, dibatterà sul decreto-legge PNRR, sul disegno di legge costituzionale su Roma Capitale e sulla pdl sulla programmazione dell’edilizia residenziale pubblica. Discuterà, infine, la mozione sul trasporto pubblico locale e delibererà sulla proposta di elevazione di un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale nei confronti del Tribunale ordinario di Roma – Collegio per i reati ministeriali e della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale.

Mercoledì alle ore 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata (question time) e giovedì alle ore 9.00 ascolterà l’informativa urgente del Presidente del Consiglio dei ministri sull’azione del Governo.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali con la Affari Sociali discuterà sullo schema di Dlgs sull’istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Esaminerà i ddl e le pdl sulla riforma della legge elettorale e il ddl sull’ordinamento della polizia locale. Infine, esaminerà il ddl sul contrasto all’antisemitismo.

La Giustizia con la Finanze svolgerà audizioni sia sullo schema di Dlgs sulla riforma delle sanzioni previste dal TUF sia sullo schema di Dlgs sul riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Dibatterà sul ddl sulla tutela dei prodotti alimentari italiani, sulla pdl sulla protezione dei minori in contesti di criminalità organizzata e sulle pdl sulla pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Esaminerà il ddl per la riforma dell’ordinamento forense.

La Bilancio discuterà sulla proposta di risoluzione sul contenuto del documento di finanza pubblica da trasmettere alle Camere nel mese di aprile 2026 ed esaminerà lo schema di Dlgs sulla repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

La Cultura dibatterà sulla proposta di risoluzione sull’inserimento delle arti culinarie e dell’ospitalità tra le discipline artistiche tutelate e riconosciute nell’ambito del sistema Afam.

La Ambiente con la Attività Produttive e la Politiche dell’Ue della Camera e con la Politiche dell’Ue e l’Industria del Senato ascolterà il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la prosperità e la strategia industriale, Stéphane Séjourné, sulle tematiche di sua competenza. Con la Trasporti inizierà l’esame del ddl sulla valorizzazione della risorsa mare, proseguirà l’esame del decreto-legge sul ciclone Harry e ascolterà il dottor Italo Cucci nell’ambito dell’esame della proposta di nomina a presidente dell’Ente parco nazionale dell’isola di Pantelleria. Infine, esaminerà il ddl e le pdl sul riordino della disciplina edilizia.

La Trasporti esaminerà lo schema di DPCM sul conferimento dell’incarico di Commissario straordinario per la realizzazione dell’intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno e lo schema di DPR sulla modifica dei limiti territoriali della circoscrizione dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale nel porto di Catania. Svolgerà audizioni sull’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea.

La Attività Produttive discuterà sulle proposte di risoluzioni sullo sviluppo dell’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche, proseguirà l’indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica svolgendo audizioni e ascolterà il dottor Mauro Spagnuolo nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto dell’ora legale permanente sul territorio nazionale. Svolgerà audizioni sulla pdl sulla qualifica di comunità marina e sul ddl per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici. Infine, riprenderà l’indagine conoscitiva sul settore tessile ascoltando Paul De Cecco, amministratore delegato Confezioni Mario De Cecco S.p.a..

La Lavoro svolgerà audizioni sulle pdl sul supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento e si confronterà sulla pdl sul salario minimo.

La Affari Sociali esaminerà la pdl sul fisioterapista di comunità e la pdl sulla promozione dell’assistenza centrata sulla famiglia. Svolgerà audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui LEA e l’erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni e nell’ambito delle pdl e il ddl sul caregiver familiare.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 12.00 per la discussione del decreto-legge sulla riduzione costo energia elettrica e gas. A seguire dibatterà sui ddl sulla violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso, sul ddl sulla morte medicalmente assistita e sul ddl sulla riforma della disciplina degli ordinamenti professionali.

Giovedì alle ore 9.00 svolgerà le interrogazioni, alle ore 12.00 ascolterà l’informativa urgente del Presidente del Consiglio dei ministri sull’azione del Governo e alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali proseguirà l’esame del DL sulla sicurezza pubblica.

La Giustizia svolgerà audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore della giustizia, esaminerà lo schema di Dlgs sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani, il ddl sulla riforma degli ordinamenti professionali e il ddl sulle indagini informatiche. Discuterà sul ddl sui detenuti in aree insulari, sul ddl sull’allontanamento del minore e sui ddl sulla detenzione domiciliare dei tossicodipendenti e alcoldipendenti. Si confronterà sui ddl sul reato di apologia della criminalità organizzata, sui ddl sui beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e sul ddl sul cognome ai figli.

La Affari Esteri e Difesa con la Affari Sociali svolgerà audizioni sullo schema di DPR sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in ambiente militare ed esaminerà lo schema di DM sul potenziamento della capacità Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) dell’Esercito italiano.

La Politiche dell’Ue esaminerà la relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2026 e dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Bilancio dibatterà sulla proposta di risoluzione sul contenuto del Documento di finanza pubblica da trasmettere alle Camere nel mese di aprile 2026, sullo schema di Dlgs per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e sullo schema di Dlgs sui tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. Infine, esaminerà lo schema di Dlgs sul riordino delle sanzioni previste dal TUF.

La Finanze inizierà l’esame e svolgerà audizioni sul DL fiscale e proseguirà l’esame e svolgerà audizioni sul decreto-legge sul prezzo dei carburanti.

La Cultura con la Affari Sociali esaminerà il ddl sul sostegno delle attività educative e ricreative non formali e il ddl sulla promozione della salute nelle scuole e sulla giornata prevenzione e promozione salute e corretti stili di vita. Infine, si confronterà sui ddl sulla valorizzazione dell’architettura.

La Ambiente esaminerà il DL sulle bollette, discuterà e ascolterà il dottor Italo Cucci nell’ambito dell’esame della proposta di nomina a presidente dell’Ente parco nazionale dell’isola di Pantelleria. Esaminerà lo schema di DPCM sul conferimento dell’incarico di Commissario straordinario per la realizzazione dell’intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno e lo schema di DPR sulla modifica dei limiti territoriali della circoscrizione dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale nel porto di Catania. Proseguirà l’esame del DL sui commissari straordinari e le concessioni, del ddl sulla tutela di minori nella dimensione digitale e con l’Industria dibatterà sui ddl per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

La Industria inizierà l’esame dello schema di Dlgs sulla revisione del codice degli incentivi e proseguirà l’esame dell’affare assegnato sulle aree di crisi industriale complessa in Italia. Discuterà sul ddl per l’introduzione della rete delle Città madri del made in Italy, sul ddl sul registro nazionale dei pizzaioli professionisti, sui ddl per la riduzione dello spreco alimentare e sul ddl sull’attività di acconciatore ed estetista.

La Affari Sociali svolgerà audizioni sul ddl sul potenziamento dell’assistenza sanitaria ed esaminerà il ddl per il potenziamento della medicina di genere del SSN e i ddl sull’inserimento lavorativo di persone con il disturbo dello spettro autistico. Dibatterà sui ddl sulla salute mentale e sui ddl sulla sostituzione mitocondriale. Infine, dibatterà sullo schema di Dlgs sull’istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

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