Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà il disegno di legge, già approvato dal Senato, in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la mozione sull’applicazione del regolamento europeo che istituisce un quadro comune per i servizi di media, il cosiddetto European media freedom act, con particolare riguardo alla governance della Rai, le mozioni volte a promuovere le maratone e a favorire la partecipazione di atleti stranieri con particolare riferimento ai profili afferenti alla tutela sanitaria, e la proposta per la prevenzione e la cura dell’obesità. Come di consueto martedì alle 11.00 terrà le interpellanze e interrogazioni e mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali, con la Lavoro, si confronterà sugli emendamenti al decreto per il reclutamento e funzionalità delle Pubbliche amministrazioni, il cosiddetto decreto Pa. Dibatterà, con la Giustizia, sulla pdl in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale e, con la Trasporti, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la modifica della tassonomia degli incidenti sui sistemi ICT. La Giustizia esaminerà le pdl per l’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari, la pdl per l’acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell’incolumità fisica del soggetto interessato, le pdl in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso e, con la Difesa, lo schema di decreto legislativo sulle trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

La Affari Esteri incontrerà il Comitato di presidenza del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE). Domani alle 13.00, assieme alla Difesa e alla rispettiva del Senato, ascolterà il Ministro degli Affari esteri Antonio Tajani e il Ministro della Difesa Guido Crosetto nell’ambito dell’esame sulla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2025 e sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione riferita all’anno 2024; a seguire si confronterà sul provvedimento. Esaminerà, con la Difesa, diverse proposte di decreti ministeriali per la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento, la proposta di ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, e ascolterà i rappresentanti di Onborders, dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) e di Border Forensic sulla situazione dei diritti umani in Tunisia e Libia. Infine, ascolterà l’Ambasciatore d’Italia presso gli Emirati Arabi Uniti Lorenzo Fanara sullo stato dei rapporti di cooperazione economica e commerciale.

La Difesa esaminerà il ddl per l’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, il documento conclusivo sulla difesa cibernetica e ascolterà il Professor Luigi Uccioli, Associato di Endocrinologia, Specializzato in Diabetologia e Direttore della Unit Piede Diabetico presso il Policlinico Universitario, sulla risoluzione per l’accesso nei gruppi sportivi delle Forze armate di soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1 che siano idonei all’esercizio delle attività sportive agonistiche. La Bilancio esaminerà la risoluzione sul contenuto del documento in materia di finanza pubblica da trasmettere alle Camere nel mese di aprile 2025.

La Cultura esaminerà la risoluzione per favorire l’approfondimento della conoscenza del Cantico delle creature di San Francesco D’Assisi, la risoluzione sulla tutela del diritto d’autore con particolare riferimento all’uso delle nuove tecnologie, lo schema di decreto ministeriale il riparto dello stanziamento relativo ai contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, la pdl per la tutela del diritto d’autore relativo alle fotografie e la pdl per la promozione della musica popolare amatoriale.

La Ambiente svolgerà delle audizioni sulla programmazione dell’edilizia residenziale pubblica; ascolterà il Capo del Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano e i rappresentanti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi sull’evoluzione della situazione riguardante il fenomeno del bradisismo e il rischio sismico nell’area dei Campi Flegrei. La Trasporti esaminerà le pdl di delega al Governo per l’organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione.

La Attività Produttive esaminerà il decreto in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza il cosiddetto decreto bollette. La Lavoro esaminerà le pdl per la riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e la rivalutazione dei limiti d’importo per l’erogazione rateale del medesimo trattamento nonchè le pdl per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell’orario di lavoro.

La Affari Sociali dibatterà sullo schema di decreto legislativo sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, sulle pdl per l’assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, sullo schema di decreto legislativo in materia di politiche in favore delle persone anziane, sulla risoluzione per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, e sulle pdl per l’istituzione della figura professionale dell’autista soccorritore. Infine, svolgerà delle audizioni sui Centri di oncofertilità. La Agricoltura terrà delle audizioni in merito alle problematiche relative all’allevamento delle ostriche. Infine, la Politiche dell’Ue svolgerà delle audizioni sulla Legge di delegazione europea 2024.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi alle 16.30 per l’esame del ddl per l’abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946 e della proposta di Legge quadro in materia di interporti. Come di consueto giovedì terrà le interrogazioni e le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali dibatterà sul ddl in materia di ordinamento giurisdizionale e di Corte disciplinare, sul decreto relativo alle consultazioni elettorali e referendarie 2025, sui ddl per l’istituzione della giornata delle vittime di stupri di guerra tra il 1943 e il 44, sul ddl per la semplificazione normativa e sul ddl per la semplificazione delle attività economiche. La Giustizia svolgerà delle audizioni e si confronterà sul ddl in materia di oralità e contraddittorio nel giudizio penale di appello. Dibatterà sul ddl per la determinazione del valore dell’immobile espropriato, sul ddl per l’affidamento condiviso, sui ddl in materia di attribuzione del cognome ai figli, sui ddl in materia di successioni, sul ddl in materia di compenso dell’esperto o dello stimatore, sul ddl in materia di spese di giustizia per la liquidazione del compenso di periti e consulenti tecnici e sul ddl sui corsi di specializzazione per consulente forense. Infine svolgerà delle audizioni sui ddl sui reati contro gli animali.

La Affari Esteri incontrerà una delegazione del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), esaminerà diversi schemi di decreti ministeriali per la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento, gli atti sulla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2025 e la relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione riferita all’anno 2024; con la Diritti Umani, audirà il Ministro plenipotenziario Gianfranco Petruzzella, già Inviato speciale per l’Afghanistan del Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale, e il Ministro plenipotenziario Alessandra Molina, Vice direttrice generale per le Nazioni Unite e i diritti umani.

La Politiche dell’Ue dibatterà sull’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Bilancio esaminerà la risoluzione sul contenuto del documento in materia di finanza pubblica da trasmettere alle Camere nel mese di aprile 2025. La Finanze svolgerà diverse audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla gestione del magazzino fiscale da parte dell’Ente della riscossione e dibatterà sul ddl relativo all’assegno sostitutivo di accompagnatore militare.

La Cultura esaminerà lo schema di decreto ministeriale il riparto dello stanziamento relativo ai contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, i ddl sulle banche dati per le opere audiovisive e per i fonogrammi, i ddl sugli alunni con alto potenziale cognitivo, il ddl per la promozione del “Festival delle Città Identitarie”, il ddl per il sostegno alla formazione universitaria all’estero nelle discipline STEM e al rientro dei beneficiari, il ddl per l’istituzione della Fondazione La Colombaia e il ddl per la semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e agevolazioni fiscali per oggetti d’arte. Infine, con la Ambiente, svolgerà delle audizioni sul ddl di revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica.

La Ambiente si confronterà sulla proposta di nomina di Francesca Mariotti a presidente dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e ascolterà la nominanda. Esaminerà il ddl sulla legge quadro in materia di interporti e il ddl sulle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e lo schema di d.lgs sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada. La Industria dibatterà e svolgerà delle audizioni sul ddl per la valorizzazione della transumanza, si confronterà sul ddl, già approvato dalla Camera, sulla space economy, sul ddl in materia di tartufi e sull’Atto Ue per il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare.

La Affari Sociali svolgerà delle audizioni sul ddl per la partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese, esaminerà il dlgs sulle politiche in favore delle persone anziane il ddl sulle prestazioni sanitarie, il dlgs sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, il ddl sulle prestazioni sanitarie, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl sulla sicurezza del lavoro e tutela vittime amianto e tumori professionali, i ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, i ddl sul salario minimo, il ddl per il potenziamento controlli sanitari per Giubileo 2025, il ddl sui permessi per lavoratori affetti da malattia oncologica, invalidante e cronica, il ddl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, i ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico e i ddl relativi ai disturbi del comportamento alimentare.

