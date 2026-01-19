La Giornata Parlamentare. Gli impegni settimanali di Camera e Senato

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi domani alle ore 14.00 per l’esame del decreto-legge per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA e del ddl in materia di sicurezza delle attività subacquee. A seguire, discuterà sulla pdl per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica, sul ddl per la promozione e la valorizzazione dei cammini d’Italia, sul ddl per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali. Infine, dibatterà sulla proposta di legge per l’Istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre e sul ddl sulle piccole e medie imprese.

Mercoledì alle 9.30 avranno luogo le comunicazioni del Ministro della giustizia Carlo Nordiosull’amministrazione della giustizia.

Martedì alle 11.0 avranno luogo le interpellanze e le interrogazioni e mercoledì alle 15.00 avranno luogo, come di consueto, le interrogazioni a risposta immediata (question time).

Venerdì alle 9.30 avranno luogo interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali con la Bilancio svolgerà audizioni ed esaminerà il decreto-legge Milleproroghe, ascoltando tra gli altri i rappresentanti di Save The Children, dibatterà sul DL in materia di consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026. Successivamente si confronterà sul ddl in materia di Roma Capitale, sui ddl in materia di riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale e sul ddl di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. Infine, si confronterà sulla pdl in materia di disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

La Giustizia esaminerà le pdl sulla riforma dell’ordinamento forense. Con la Lavoro si confronterà e svolgerà audizioni sulle risoluzioni per il contrasto dei fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori e di violazione di norme fiscali e contributive nel distretto tessile di Prato.

La Esteri si confronterà sulla risoluzione sull’adesione dell’Italia all’IMEC e all’INCE e sulla risoluzione sul sostegno al Fondo Globale per la lotta all’Aids e sulle iniziative per il rafforzamento dei sistemi sanitari africani. A seguire, con la Difesa dibatterà sul DL Ucraina e svolgerà audizioni sulle persecuzioni a danno dei cristiani nel mondo. Infine, proseguirà l’indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni e con la Politiche dell’Ue ascolterà l’Ambasciatore della Repubblica di Cipro, Yiorgos Christofides, sulle priorità del semestre di Presidenza di turno cipriota del Consiglio dell’Unione europea.

La Difesa si confronterà sullo schema di DM sul sistema anti-droni per unità navali della Marina militare, sullo schema di DM per l’approvazione delle unità navali di tipo fregate FREMM e sullo schema di DM per le capacità operative della componente Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto dell’Aeronautica militare ivi inclusa l’integrazione del payload. A seguire, esaminerà lo schema di DM sull’Upgrade dei sottomarini; lo schema di DM per il potenziamento della mobilità tattica per lo strumento militare terrestre su terreni a basso indice di scorrimento, lo schema di DM per la prosecuzione del programma U212NFS e lo schema di DM per la prosecuzione del Site activation dell’unità navale LHD Trieste. A seguire, dibatterà sullo schema di DM sull’acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio dell’Esercito italiano e sullo schema di DM relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell’Esercito italiano. Infine, discuterà della risoluzione sul potenziamento dell’Operazione “Strade Sicure” e dei presìdi nei luoghi sensibili.

La Finanze esaminerà lo schema di Dlgs sugli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi e lo schema di Dlgs concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità. Infine, svolgerà audizioni sulla pdl per le agevolazioni fiscali per l’assunzione di dirigenti temporanei e a progetto presso le piccole e medie imprese.

La Cultura svolgerà audizioni sulle pdl per l’istituzione dell’Agenzia per il cinema e l’audiovisivo e sulle problematiche connesse alla vendita del gruppo editoriale GEDI. A seguire, esaminerà gli schemi di DM relativi alla determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il ddl sull’autorizzazione di spesa in favore della Fondazione Museo nazionale della fotografia e il ddl in materia di revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

La Ambiente svolgerà audizioni nell’ambito della pdl in materia di detenzione e commercializzazione delle borse di plastica, ascoltando fra gli altri Federdistribuzione, e si confronterà sullo schema di Dlgs sul ripristino della natura. Successivamente esaminerà il ddl in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica. Con la Attività Produttive inizierà l’esame del ddl in materia di energia nucleare sostenibile e si confronterà sullo schema di Dlgs relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie.

La Trasporti svolgerà audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea e dibatterà sul ddl in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea e sul ddl sulla proroga del termine per l’esercizio della delega per la riforma del codice della strada.

La Attività Produttive avvierà un’indagine conoscitiva sul settore tessile e si confronterà sullo schema di Dlgs relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e sullo schema di Dlgs sulla sicurezza generale dei prodotti. Infine, esaminerà la pdl sulle zone del commercio nei centri storici.

La Lavoro discuterà sulle pdl in materia previdenziale in favore delle madri lavoratrici e dei padri lavoratori, nonché dei caregiver familiari e proseguirà l’esame delle pdl concernenti il congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità. A seguire, dibatterà sulle pdl sulla riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

La Affari Sociali svolgerà audizioni nell’ambito della pdl sull’introduzione dell’obbligo di diagnosi autoptica nei casi di morte improvvisa in età infantile e giovanile e delibererà sull’avvio di un’indagine conoscitiva sull’attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull’erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni.

La Agricoltura svolgerà audizioni e dibatterà sul ddl sullo sviluppo del settore agricolo. La Politiche dell’Ue esaminerà lo schema di Dlgs sui fondi di investimento alternativi.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per esaminare i ddl sulla cancellazione dei veicoli fuori uso, il ddl sullo statuto speciale del Friuli-Venezia-Giulia e il ddl sullo statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

Mercoledì alle 15.00 ascolterà la relazione del Ministro della giustizia, Carlo Nordio, sull’amministrazione della giustizia.

Giovedì alle 10.00 avranno luogo le interrogazioni e alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà audizioni sul ddl per la delega al Governo in materia di determinazione dei LEP, esaminerà il ddl in materia di decreti-legge e il ddl sull’attività degli imam. Dibatterà sul ddl di contrasto all’antisemitismo e sul ddl in materia di elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti. Con la Esteri e Difesa si confronterà sulla ratifica ed esecuzione Carta europea lingue regionali o minoritarie.

La Giustizia svolgerà audizioni ed esaminerà il ddl in materia di indagini informatiche e i ddl in materia di introduzione del reato di manipolazione psicologica e mentale. Dibatterà sul ddl sulla detenzione dei tossicodipendenti e alcoldipendenti, sul ddl in materia di tutela dei minori in affidamento, sui ddl in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. Si confronterà sul ddl in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e sul ddl in materia di furti d’auto. A seguire, discuterà sul ddl per l’introduzione della figura dello psicologo forense e altre risorse per il contrasto alla violenza contro le donne, sui ddl per l’introduzione di norme per la tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento e sul ddl in materia di contrasto dei delitti informatici. Proseguirà l’esame e le audizioni sul ddl per la riforma degli ordinamenti professionali e con la Finanze analizzerà lo schema di Dlgs sulle società di capitali.

La Affari Esteri e Difesa esaminerà lo schema di DM per il potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell’Esercito italiano, lo schema di DM per l’acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio dell’Esercito italiano e lo schema di DM sul sistema d’arma controcarro a corta gittata per le unità operative dell’Esercito italiano. Si confronterà sullo schema di Dlgs sullo strumento militare nazionale, sullo schema di DM sullo sviluppo di sistemi di combattimento aereo e sulla ratifica del Protocollo su acqua e salute. Con la Affari Sociali dibatterà sullo schema di Dlgs sulla struttura organizzativa e ordinativa della sanità militare, ascolterà i rappresentanti del Global Partnership for Education e con la Politiche dell’Ue ascolterà l’Ambasciatore della Repubblica di Cipro in Italia sulle priorità del semestre di Presidenza cipriota del Consiglio dell’Unione europea.

La Politiche dell’Ue esaminerà e svolgerà audizioni sulla Legge di delegazione europea 2025 e le relazioni sulla partecipazione dell’Italia all’Ue. Infine, dibatterà e svolgerà audizioni sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Bilancio proseguirà l’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. La Finanze esaminerà il ddl in materia di demanio marittimo al comune di Praia a Mare e il ddl in materia di incentivi fiscali per il rientro in Italia dei pensionati. Infine, proseguirà l’esame dello schema di Dlgs sui fondi di investimento alternativi.

La Cultura esaminerà e svolgerà audizioni sul ddl in materia di consenso informato in ambito scolastico e sull’affare assegnato sulle Condizioni e prospettive delle Fondazioni lirico-sinfoniche e sull’indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica. Esaminerà gli schemi di DM in materia di determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie e con la Sanità si confronterà sui ddl sull’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico e sul ddl per la promozione della salute nelle scuole e Giornata prevenzione e promozione salute e corretti stili di vita. Infine, dibatterà sul ddl per l’introduzione dei corsi di primo soccorso nelle scuole e svolgerà audizioni sui ddl sull’architettura.

La Ambiente svolgerà audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, esaminerà lo schema di Dlgs su rifiuti e batterie e lo schema di Dlgs sul ripristino della natura. Dibatterà sulla risoluzione per rafforzare lo strumento del contratto di fiume. Riprenderà l’esame dei ddl sulla riforma della RAI e sulla rigenerazione urbana.

La Attività Produttive svolgerà audizioni e dibatterà sull’affare assegnato relativo alle aree di crisi industriale complessa, esaminerà lo schema di Dlgs relativo alla responsabilità civile degli autoveicoli, lo schema di Dlgs sulle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e lo schema di Dlgs sulla sicurezza dei prodotti. Successivamente discuterà sul ddl per l’introduzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti, sul ddl per l’introduzione della disciplina dell’attività di acconciatore ed estetista, sul ddl per l’introduzione della rete delle Città madri del made in Italy, sul ddl per la produzione e la vendita del pane e sul ddl per la riduzione dello spreco alimentare. La Affari Socialisvolgerà audizioni e dibatterà sullo schema di Dlgs sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, esaminerà il ddl sulla medicina di genere, il ddl sull’inserimento lavorativo di persone con il disturbo dello spettro autistico e il ddl sulla tutela della salute mentale. Infine, si confronterà sullo schema di DPCM sui LEA.

