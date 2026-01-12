La Giornata Parlamentare. Gli impegni di Camera e Senato su Transizione 5.0, Ucraina e sicurezza attività subacquee

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi mercoledì 13.00 per l’esame del ddl recante Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili. A seguire esaminerà il ddl in materia di sicurezza delle attività subacquee, la proposta di legge per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica, la proposta di legge per la promozione e la valorizzazione dei cammini d’Italia, la proposta di legge per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali e la proposta di legge per l’Istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre.

Martedì 13 gennaio, a partire dalle ore 15,30, avranno luogo le informative urgenti del Governo, con la partecipazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, sui tragici fatti occorsi a Crans-Montana, in Svizzera, e sui più recenti sviluppi della situazione in Venezuela.

Mercoledì 14 gennaio, alle ore 17,30, avrà luogo l’informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sulla vicenda concernente Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione palestinesi in Italia.

Giovedì 15 gennaio, alle ore 10, avranno luogo le Comunicazioni del Ministro della difesa Guido Crosetto in materia di proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina.

Mercoledì 14 gennaio, alle ore 15, avranno luogo, come di consueto, le interrogazioni a risposta immediata (question time).

Venerdì 16 gennaio, alle ore 9,30, avranno luogo interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali con la Bilancio inizierà l’esame del decreto-legge Milleproroghe, dibatterà sul DL in materia di consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026. Successivamente si confronterà sul ddl in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, sui ddl in materia di riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale e sulla pdl per prevenire l’alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale. La Giustizia esaminerà la pdl sulla riforma dell’ordinamento forense.

La Esteri svolgerà audizioni, ascoltando tra gli altri Marco Minniti Presidente della Fondazione Med-Or, nell’ambito dell’esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Patto per il Mediterraneo – Un unico mare, un patto, un futuro unito e proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell’Artico, ascoltando i rappresentanti di Eni S.p.A.. Infine, con la Difesa inizierà l’esame del DL per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance.

La Difesa si confronterà sullo schema di DM per l’approvazione del programma pluriennale denominato prosecuzione del programma sistema anti-droni per unità navali della Marina militare, sullo schema di DM per l’approvazione del programma pluriennale denominato supporto tecnico logistico e Mid Life Upgrade delle unità navali di tipo fregate FREMM e sullo schema di DM per l’approvazione del programma pluriennale relativo all’aggiornamento e mantenimento delle capacità operative (MCO) – Mid life modernization (MLM) della componente Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) MQ-9A dell’Aeronautica militare ivi inclusa l’integrazione del payload. A seguire, esaminerà lo schema di DM per l’approvazione del programma pluriennale denominato “Mid Life Upgrade sottomarini U212 1˄ serie e prolungamento vita operativa sottomarini classe Sauro IV serie”, lo schema di DM per l’approvazione del programma pluriennale denominato “Potenziamento della mobilità tattica per lo strumento militare terrestre su terreni a basso indice di scorrimento” e lo schema di DM per l’approvazione del programma pluriennale denominato “Prosecuzione del programma U212NFS”, lo schema di DM per l’approvazione del programma denominato “Prosecuzione del Site activation dell’unità navale LHD Trieste per l’adeguamento agli standard JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B”. infine, discuterà della risoluzione sul potenziamento dell’Operazione “Strade Sicure” e dei presìdi nei luoghi sensibili.

La Finanze esaminerà lo schema di Dlgs sugli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi e lo schema di Dlgs concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità. Infine, dibatterà sulla pdl per la concessione di crediti d’imposta in favore delle imprese per erogazioni a sostegno di iniziative formative promosse dagli istituti tecnici superiori nonché per l’assunzione di giovani che abbiano conseguito diplomi di specializzazione rilasciati dai medesimi istituti.

La Cultura svolgerà audizioni sulla pdl per l’istituzione dell’Agenzia per il cinema e l’audiovisivo, con la Trasporti svolgerà audizioni nell’ambito delle pdl sulla tutela della trasparenza, della parità di trattamento e della libertà di espressione nella gestione e diffusione di informazioni e contenuti di carattere sociale e politico sulle piattaforme digitali e sulle reti sociali telematiche. Ascolterà il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, sulle problematiche connesse alla vendita del gruppo editoriale GEDI. Con la Affari Sociali discuterà sulla pdl per l’istituzione di spazi adibiti all’allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura.

La Ambiente con la Attività Produttive esaminerà il DL Transizione 5.0 e svolgerà audizioni nell’ambito della pdl in materia di detenzione e commercializzazione delle borse di plastica. La Trasporti delibererà sull’avvio di un’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea e dibatterà sul ddl sulla proroga del termine per l’esercizio della delega per la riforma del codice della strada.

La Attività Produttive dibatterà sul ddl Pmi. La Lavoro proseguirà in comitato ristretto l’esame delle pdl concernenti il congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità.

La Affari Sociali svolgerà audizioni nell’ambito della pdl sull’introduzione dell’obbligo di diagnosi autoptica nei casi di morte improvvisa in età infantile e giovanile e delibererà sull’avvio di un’indagine conoscitiva sull’attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull’erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 12.00 per ascoltare le informative urgenti del Governo, con la partecipazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, sui tragici fatti occorsi a Crans-Montana, in Svizzera, e sui più recenti sviluppi della situazione in Venezuela. A seguire esaminerà il ddl per la conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA, il ddl per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero e il ddl in materia di disciplina della rete consolare onoraria. Successivamente dibatterà sul ddl in materia di contrasto del bracconaggio ittico e il ddl sull’ingresso e soggiorno dello straniero per motivi di lavoro.

Giovedì 15 gennaio alle ore 10.00 avranno luogo le interrogazioni e sempre alle 10.00 avranno luogo le Comunicazioni del Ministro della difesa Guido Crosetto in materia di proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali dibatterà sul ddl in materia di elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti e svolgerà audizioni sul ddl per la delega al Governo in materia di determinazione dei LEP. Si confronterà sul ddl di contrasto all’antisemitismo, sul ddl per le modifiche della Costituzione sui diritti delle persone con disabilità e sul ddl per l’introduzione della Giornata della Memoria per le vittime dei Vigili del fuoco.

La Giustizia esaminerà e svolgerà audizioni sul ddl per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali e sul ddl in materia di indagini informatiche. Dibatterà sui ddl in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso, sul ddl in materia di tutela dei minori in affidamento, sul ddl in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e sul ddl in materia di furti d’auto. A seguire, si confronterà sul ddl per l’introduzione della figura dello psicologo forense e altre risorse per il contrasto alla violenza contro le donne, sui ddl per l’introduzione di norme per la tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento, sui ddl in materia di introduzione del reato di manipolazione psicologica e mentale e sul ddl in materia di contrasto dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati. Discuterà sullo schema di DM concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità e con la Finanze analizzerà lo schema di Dlgs per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento. Infine, con la Sanità proseguirà l’esame dei ddl in materia di morte volontaria medicalmente assistita.

La Affari Esteri e Difesa dibatterà sulla Ratifica dell’Accordo Ue-Thailandia partenariato e cooperazione, sulla Ratifica dell’Accordo Ue-Malaysia partenariato e cooperazione e sulla Ratifica dell’Accordo di attuazione Protocollo relativo alla Convenzione di Torremolinos sulla sicurezza delle navi da pesca. A seguire, si confronterà sullo schema di DM di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 35/2025, relativo all’ammodernamento di mezza vita dell’obice semovente PzH2000 dell’Esercito italiano, sullo schema di DM di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2025, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell’Esercito italiano, mediante l’acquisizione di razzi guidati per sistema d’arma lanciarazzi Multiple Launch Rocket System (MLRS), sullo schema di DM di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2025, per l’approvvigionamento di sistemi d’arma del tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell’Esercito italiano e sullo schema di DM approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 39/2025, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica. Infine, con al Politiche dell’Ue discuterà sull’affare assegnato “India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC)”.

La Politiche dell’Ue esaminerà la Legge di delegazione europea 2025, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2025 e la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea – anno 2024. Infine, dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Bilancio proseguirà l’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale e dibatterà sulla proposta di Regolamento Ue su atti e proposte normative relativi al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034 (QFP).

La Finanze esaminerà lo schema di Dlgs per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi e il ddl in materia di demanio marittimo al comune di Praia a Mare. Infine, si confronterà sul ddl in materia di incentivi fiscali per il rientro in Italia dei pensionati.

La Cultura esaminerà e svolgerà audizioni sull’affare assegnato sul valore storico e artistico del Diamante Fiorentino, sulle Condizioni e prospettive delle Fondazioni lirico-sinfoniche e sull’indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica. Con la Sanità si confronterà sui ddl sull’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico e sul ddl per la promozione della salute nelle scuole e Giornata prevenzione e promozione salute e corretti stili di vita. Proseguirà l’esame del ddl sulla modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l’istituzione del circuito “Italia in scena”, del ddl in materia di consenso informato in ambito scolastico e del ddl sull’architettura e sulla Rinascenza urbana per finalità di valorizzazione culturale e di benessere psicofisico e sociale. Discuterà sul ddl per la promozione e la valorizzazione dell’architettura e sui ddl per l’inclusione degli studenti universitari con DSA.

La Ambiente si confronterà sulla nomina del Presidente dell’ACI, sullo schema di Dlgs su rifiuti e batterie sul ddl per la valorizzazione della risorsa mare. Riprenderà l’esame dei ddl sulla rigenerazione urbana e sulla riforma della RAI.

La Attività Produttive si confronterà sul decreto-legge per la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA, sul ddl relativo all’introduzione di misure di contrasto al bracconaggio e sull’affare assegnato relativo alle aree di crisi industriale complessa. A seguire, dibatterà sullo schema di Dlgs relativo all’assicurazione della responsabilità civile degli autoveicoli. Successivamente discuterà sul ddl per l’introduzione della disciplina dell’attività di acconciatore ed estetista, sul ddl per l’introduzione della rete delle Città madri del made in Italy, sul ddl per la produzione e la vendita del pane, il ddl per l’introduzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti e il ddl per la riduzione dello spreco alimentare.

La Sanità svolgerà audizioni sul ddl in materia di terapie complementari e integrative e dibatterà sullo schema di Dlgs per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

