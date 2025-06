La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settima l’Assemblea della Camera discuterà il decreto-legge in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025, le mozioni per un piano strategico nazionale volto ad attrarre e favorire la permanenza di ricercatori europei ed extraeuropei in Italia e la proposta per l’istituzione della Giornata della ristorazione. Come di consueto domani alle 11.00 svolgerà le interpellanze e interrogazioni e mercoledì alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata (question time).

La Affari Costituzionali svolgerà delle audizioni sul ddl costituzionale sul premierato, esaminerà la pdl per l’istituzione del Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla, le pdl per la disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza d’interessi e per prevenire l’alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi d’intelligenza artificiale.

La Esteri, assieme alla Difesa, dibatterà sullo schema di decreto ministeriale per la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate del Governo federale della Repubblica di Somalia. Svolgerà delle audizioni sul ddl per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero ed esaminerà la risoluzione sulle iniziative per porre rimedio alla crisi umanitaria in Congo. Infine, ascolterà Andrea Riccardi, presidente della Società Dante Alighieri, sulle attività svolte e sulle iniziative avviate per la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo. La Difesa esanimerà diverse candidature alla Commissione centrale di conciliazione presso il Ministero della difesa.

La Finanze si confronterà sulla delega al Governo per la riforma fiscale e sulla risoluzione sulla modalità di emissione dello scontrino fiscale in caso di transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici. Svolgerà delle audizioni sulla pdl per incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale dell’impresa e favorire la stabilità dei rapporti di lavoro. La Cultura svolgerà delle audizioni sulla risoluzione per la promozione delle candidature a Patrimonio mondiale Unesco della via Francigena e dei luoghi etruschi, esaminerà il ddl in materia di consenso informato in ambito scolastico, la ddl di autorizzazione di spesa in favore della Fondazione Museo nazionale della fotografia.

La Ambiente, assieme alla Trasporti, inizierà l’esame degli emendamenti al decreto-legge per garantire la continuità nella realizzazione d’infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo. La Trasporti, con la Attività produttive dibatterà sugli emendamenti al ddl sull’intelligenza artificiale. La Attività Produttive esaminerà gli atti UE sulla decarbonizzazione delle flotte aziendali e sul piano d’azione industriale per il settore automobilistico europeo.

La Affari Sociali svolgerà delle audizioni e dibatterà sul ddl per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria, esaminerà la pdl per il finanziamento, l’organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale e di delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all’assistenza sanitaria complementare, le pdl in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero in Paesi che non appartengono all’Unione europea (UE) e non aderiscono all’Associazione europea di libero scambio (EFTA), e la pdl sulle terapie digitali.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per ascoltare le comunicazioni del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone sulla sicurezza sul lavoro e per esaminare il decreto-legge in materia di responsabilità erariale e la pdl per la determinazione del valore dell’immobile espropriato. Da mercoledì esaminerà il ddl costituzionale sull’ordinamento giurisdizionale e la Corte disciplinare, il decreto-legge Irpef e il decreto-legge alluvioni e Campi Flegrei. Come di consueto giovedì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali dibatterà sul ddl per l’elezione del sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, sul ddl per la semplificazione delle attività economiche, sul ddl sul conflitto di interesse Commissione antimafia, sul per l’adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali e, con la Giustizia dibatterà sul ddl sulle funzioni della Corte dei conti e responsabilità amministrativa.

La Giustizia dibatterà sul ddl per la determinazione del valore dell’immobile espropriato, sul ddl in materia di successioni, sul ddl relativo al procedimento sommario per la realizzazione del credito, sul ddl sull’Albo dei grafologi, sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Pier Paolo Pasolini, sul ddl successioni, sui ddl in materia di attribuzione del cognome ai figli, e sul ddl in materia di consulenti tecnici d’ufficio. Proseguirà il ciclo di audizioni e si confronterà sul ddl per il contrasto alla violenza sulle donne. Con la Sanità, dibatterà sui ddl sulla morte volontaria medicalmente assistita.

La Affari Esteri esaminerà la proposta di ratifica dell’accordo tra Italia, Germania e Svizzera sulla sicurezza dell’approvvigionamento gas, la proposta di ratifica del Protocollo di modifica Accordo Italia-Svizzera sull’imposizione sui lavoratori frontalieri e sullo schema di decreto ministeriale per la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate del Governo federale della Repubblica di Somalia. La Politiche dell’Ue esaminerà l’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Finanze dibatterà sulla risoluzione per l’assoggettamento al pagamento IMU degli immobili del terzo settore adibiti a strutture socioassistenziali.

La Cultura, con la Sanità, svolgerà delle audizioni sui ddl per la formazione specialistica dei medici e con l’Ambiente dibatterà sul ddl si delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica. A seguire svolgerà delle audizioni sul ddl relativo all’indirizzo musicale nelle scuole, esaminerà diversi schemi di decreto ministeriale per la rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024 per diverse Regioni, il ddl sugli alunni con alto potenziale cognitivo, il ddl sulle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti, il ddl in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, il ddl sulla formazione universitaria all’estero nelle discipline STEM e al rientro dei beneficiari, il ddl per l’istituzione del Ministero per il cinema, gli audiovisivi e il digitale, il ddl per la riforma del settore cinematografico e audiovisivo e il ddl sulla formazione e reclutamento degli insegnanti.

La Ambiente ascolterà l’Amministratore delegato di Enel Green Power nell’ambito dell’Affare assegnato sulla promozione delle energie rinnovabili e l’aumento della loro quota nel mix energetico, esaminerà il decreto alluvioni e Campi Flegrei, la proposta di nomina del Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale, la proposta di nomina di un componente del collegio dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) e il ddl sulla sicurezza delle attività subacquee.

La Industria svolgerà e dibatterà sull’atto Ue per il sostegno nel settore dei prodotti vitivinicoli e vitivinicoli aromatizzati, esaminerà il disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese, i ddl sulla produzione e vendita del pane, ddl in materia di tartufi, i ddl per la valorizzazione della transumanza e il ddl per la riduzione dello spreco alimentare.

La Affari Sociali esaminerà il ddl sulla retribuzione dei lavoratori, i ddl sulla salute mentale, i ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico, i ddl relativi ai disturbi del comportamento alimentare, il ddl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, il ddl sulla sicurezza del lavoro nelle scuole e per la tutela delle vittime amianto, i ddl sulla prevenzione e cura dell’obesità, i ddl per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante e i ddl per la tutela delle persone affette da epilessia.

