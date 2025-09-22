La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà la pdl per l’istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi, il decreto-legge per il commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, il decreto-legge in materia di giustizia; si confronterà sul Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2024 e sull’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2025 (entrambi già approvati dal Senato), sulle mozioni per il finanziamento del settore del cinema e dell’audiovisivo e sulla mozione per il trasferimento delle risorse statali agli Enti locali. Come di consueto, domani alle 11.00 svolgerà le interpellanze e le interrogazioni, mercoledì alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata (question time) e venerdì alle 9.30 le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà delle audizioni sulle pdl per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia locale ed esaminerà il ddl per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e il ddl di modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. A seguire, dibatterà sul ddl in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle Pubbliche amministrazioni e sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica sulle modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia.

La Giustizia si confronterà sul decreto giustizia. Con la Trasporti, dibatterà sullo schema di decreto legislativo relativo alle disposizioni sanzionatorie per la violazione degli obblighi in materia di diffusione e fornitura di carburanti sostenibili per l’aviazione. La Esteri esaminerà diverse proposte di trattati e accordi internazionali. La Difesa proseguirà il ciclo di audizioni sull’indagine conoscitiva sull’efficienza operativa e la resilienza psico-fisica del personale militare. Giovedì alle 8.30 ascolterà il Segretario Generale della Difesa Consigliere Fabio Mattei sulle linee generali dell’incarico ricoperto.

La Bilancio si confronterà sullo schema di decreto legislativo in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. La Finanze esaminerà lo schema di decreto legislativo sulle disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai Testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione e lo schema di Dlgs sull’imposta sul valore aggiunto.

La Cultura esaminerà e svolgerà delle audizioni sul ddl in materia di consenso informato in ambito scolastico e, con la Lavoro, svolgerà delle audizioni sulla pdl per la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e in materia di ricercatori a tempo determinato, esaminerà la pdl in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive e lo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento relativo a contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi.

La Ambiente si confronterà sulle pdl per l’istituzione del Parco nazionale del Conero, lo schema di Dpcm per il conferimento dell’incarico di Commissario straordinario per le opere riguardanti la caserma «Boscariello» di Napoli e il comando dei vigili del fuoco di Barletta, Andria e Trani, sulla proposta di nomina della dottoressa Emanuela Zappone a presidente dell’Ente parco nazionale del Circeo e sulla delega al Governo per l’aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia. La Trasporti esaminerà il ddl in materia di sicurezza delle attività subacquee, le risoluzioni sulla guida autonoma e diverse proposte per la presidenza di diversi sistemi portuali (Mare Adriatico settentrionale, Mari Tirreno meridionale e Ionio, e Mare di Sardegna).

La Attività Produttive, con la rispettiva del Senato, svolgerà delle audizioni sullo schema di decreto legislativo sul Codice degli incentivi. Esaminerà le pdl per l’istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici, le risoluzioni comunità energetiche e svolgerà diverse audizioni sulla possibile chiusura del posto di teleconduzione di Terni. La Lavoro esaminerà la pdl, proposta dal CNEL, per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro e le pdl per il congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità.

La Affari Sociali esaminerà le risoluzioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, le pdl per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l’assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti e la proposta di nomina del dottor Edoardo Garrone a presidente dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova. La Politiche dell’Ue svolgerà delle audizioni inerenti al settore giornalistico sulla Legge di delegazione europea 2025.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per esaminare il ddl sulla retribuzione dei lavoratori e il ddl sulla responsabilità degli avvocati. A seguire potrebbe esaminare il decreto-legge Terra dei fuochi, il ddl in materia di successioni e il ddl sulla produzione e vendita del pane. Come di consueto giovedì mattina svolgerà le Interrogazioni e alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà delle audizioni sui ddl per il contrasto all’antisemitismo, si confronterà sul ddl per l’elezione del sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, sul ddl per la semplificazione delle attività economiche, e, con la Giustizia, sul ddl sulle funzioni della Corte dei conti e la responsabilità amministrativa.

La Giustizia si confronterà sul decreto per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, bonifica della Terra dei fuochi e assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. Esaminerà lo schema di decreto del Presidente della Repubblica sulle modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, il ddl sulle disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, il ddl sulla comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ddl sulle indagini informatiche, il ddl in materia di furto d’auto, il ddl sul procedimento sommario per la realizzazione del credito, il ddl per l’introduzione della figura dello psicologo forense e altre risorse per il contrasto alla violenza contro le donne e il ddl in materia di successioni. Con l’Ambiente, dibatterà sullo schema di decreto legislativo relativo alle disposizioni sanzionatorie per la violazione degli obblighi in materia di diffusione e fornitura di carburanti sostenibili per l’aviazione e, con la Affari Sociali, riprenderà il confronto sui ddl relativi alla morte medicalmente assistita.

La Esteri e Difesa dibatterà, assieme alla Politiche dell’Ue, sull’affare assegnato sulle ingerenze straniere nei processi democratici degli Stati membri dell’Unione europea e nei Paesi candidati, su diverse proposte di ratifiche di trattati internazionali, sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma per l’acquisizione di una nuova classe di unità navale tipo AGS (Auxiliary General Survey) per un totale di numero 2 unità Joint Maritime Multi Mission System e il relativo sostegno tecnico-logistico decennale, e sullo schema di Dm di approvazione del programma pluriennale denominato Nuova Scuola Elicotteri Viterbo – Segmento operativo. La Politiche dell’Ue esaminerà la relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2025 e l’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Bilancio si confronterà sullo schema di decreto legislativo in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. La Finanze dibatterà sul ddl per la rateizzazione di carichi fiscali, sullo schema di decreto legislativo in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, sullo schema di Dlgs sulle disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione, sullo schema di Dlgs sull’imposta sul valore aggiunto e sullo schema di Dlgs in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

La Cultura esaminerà diverse ratifiche di trattati internazionali, proseguirà le audizioni sulle condizioni e prospettive delle Fondazioni lirico-sinfoniche, si confronterà e sul decreto-legge per la riforma dell’esame di Stato, sul ddl sul Festivalfilosofia e sul ddl sull’accesso alla docenza universitaria. La Ambiente esaminerà il ddl per la cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, i ddl per la tutela dei minori nella dimensione digitale, svolgerà diverse proposte per la presidenza di alcuni sistemi portuali (Mare Adriatico settentrionale, Mari Tirreno meridionale e Ionio, e Mare di Sardegna) e lo schema di Dpcm di conferimento dell’incarico di Commissario straordinario per le opere riguardanti la caserma «Boscariello» di Napoli e il comando dei vigili del fuoco di Barletta, Andria e Trani.

La Industria proseguirà le audizioni e l’esame della proposta di Legge annuale su mercato e concorrenza 2025 il cui termine per la presentazione degli emendamenti scadrà lunedì 29 settembre 2025. Dibatterà sulla legge annuale sulle PMI, sul ddl per la produzione e vendita del pane e sul Codice degli incentivi. La Affari Sociali esaminerà la proposta di nomina del dottor Edoardo Garrone a presidente dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova, il ddl sulle terapie complementari, il ddl per l’istituzione della giornata nazionale prevenzione melanoma, i ddl in materia di tutela della salute mentale, i ddl sui disturbi del comportamento alimentare.

