La Giornata Parlamentare. Giovedì le comunicazioni di Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi domani alle 10.00 per l’esame del decreto-legge sul salario giusto e delibererà sull’insindacabilità nell’ambito di un procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi. Discuterà sulla relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di Flavio Tosi, sulle mozioni sul settore dei giochi pubblici, sulla revisione integrale del Patto di stabilità e crescita e gli investimenti europei e nazionali in armamenti e sulla riduzione del costo dell’energia e politiche a sostegno della crescita.

Mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata (question time), giovedì alle 9.00 ascolterà le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2026 e venerdì alle 9.30 svolgerà le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali inizierà l’esame del DL sui rimpatri volontari assistiti e svolgerà audizioni sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

La Giustizia svolgerà audizioni ed esaminerà le pdl e il ddl sulle circoscrizioni giudiziarie, discuterà sul ddl e sulla pdl sul legittimo impedimento del difenso e sul ddl e la pdl per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista.

La Affari Esteri con la Difesa e con la Affari Esteri e Difesa del Senato ascolterà le comunicazioni del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2026. Con la Difesa svolgerà audizioni sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2026. Infine, proseguirà l’indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni e ascolterà l’Ambasciatore della Repubblica di Cuba in Italia, Jorge Luis Cepero Aguilar.

La Difesa discuterà sulla proposta nomina dell’ammiraglio di squadra (ris.) Giuseppe De Giorgi a presidente della Lega navale italiana e sulla proposta nomina del generale di divisione dell’Arma dei carabinieri Paolo Aceto a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.

La Bilancio con la Politiche dell’Ue della Camera e con la Politiche dell’Ue e la Bilancio del Senato svolgerà audizioni sulle proposte della Commissione europea relative al Quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea per il periodo 2028-2034.

La Finanze esaminerà il ddl sulla cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare.

La Cultura esaminerà le proposte di nomina del professor Venerando Marano a presidente dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), nonché dei professori Giovanna Cassese, Matteo Lorito, Francesco Priolo e Aurelio Tommasetti a componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e con la Cultura del Senato svolgerà l’audizione del professor Venerando Marano e dei professori Giovanna Cassese, Matteo Lorito, Francesco Priolo e Aurelio Tommasetti nell’ambito dell’esame congiunto delle proposte di nomina rispettivamente a presidente e a componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Discuterà sullo schema di DM per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno 2026 e sul ddl sulla revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

La Ambiente discuterà sul DL sul piano casa ed esaminerà il ddl sull’area marina protetta “Isola di Capri”. Svolgerà audizioni sulla pdl sui consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue ed esaminerà le risoluzioni sui contratti fiume.

La Trasporti svolgerà audizioni sul ddl sulla governance portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale.

La Attività Produttive svolgerà audizioni nell’ambito delle indagini conoscitive sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica, sull’impatto dell’ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori produttivi e sul settore tessile. Riprenderà l’esame del ddl sulla riforma delle amministrazioni straordinarie, del ddl sulla tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici e dello schema di Dlgs sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno.

La Lavoro concluderà l’esame del DL sul salario giusto. La Affari Sociali proseguirà l’indagine conoscitiva sull’attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull’erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni, esaminerà lo schema di DM per l’adozione di un programma pluriennale di screening su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l’individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia e il ddl sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Infine, discuterà sul ddl per la salute e la sicurezza nelle piscine.

La Agricoltura svolgerà audizioni sulle pdl sugli equidi e il loro riconoscimento come animali di affezione, esaminerà lo schema di Dlgs sulla coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell’utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica e riprenderà l’esame del ddl sull’agricoltura.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi martedì alle ore 16.30 per esaminare i ddl sull’assistenza sanitaria per i cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero non residenti in UE o Paesi EFTA e la ratifica di diversi accordi internazionali. Discuterà sul decreto-legge sui prezzi dei carburanti, sul ddl per la riforma dell’ordinamento forense, sul ddl sul fine vita e sul ddl sulle indagini informatiche.

Giovedì, come di consueto, alle 10.00 svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà audizioni sugli schemi di intese preliminari per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riferiti alle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, riprenderà l’esame del ddl sui LEP e del ddl sulla tutela delle vittime di reato. Discuterà sul ddl sulla protezione civile e sul ddl sul trasferimento di immobili tra pubbliche amministrazioni.

La Giustizia svolgerà audizioni e discuterà sul ddl sulle professioni pedagogiche ed educative. Esaminerà il ddl sulla detenzione domiciliare dei tossicodipendenti e alcoldipendenti, il ddl sulla riforma degli ordinamenti professionali, il ddl sulla riforma dell’ordinamento forense, il ddl sull’allontanamento del minore, lo schema di DM sul mantenimento del titolo di avvocato specialista e il ddl per il gratuito patrocinio in favore delle famiglie vittime di femminicidio. Dibatterà sul ddl sulla libertà dell’imputato durante l’udienza e sul ddl sui detenuti sottoposti a regime speciale in aree insulari. Svolgerà audizioni sui ddl sui beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con la Sanità esaminerà i ddl sul fine vita e con la Finanze esaminerà lo schema di Dlgs sulla riforma delle sanzioni previste dal TUF. Infine, svolgerà audizioni sui ddl sulla violenza sessuale.

La Affari Esteri e Difesa esaminerà lo schema di DM sullo sviluppo e messa in operazioni di un satellite geostazionario avanzato per telecomunicazioni e ascolterà la Direttrice Generale per gli affari politici e di sicurezza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Cecilia Piccioni, sulla libertà religiosa delle minoranze cristiane nel mondo.

La Politiche dell’Ue esaminerà la relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2026 e per il 2025 e dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Bilancio si confronterà sullo schema di Dlgs sulla coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell’utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, sullo schema di Dlgs sui tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale e sullo schema di Dlgs sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno.

La Finanze inizierà l’esame del DL sul prezzo dei carburanti e discuterà sul ddl sull’imposta di registro e di altri tributi indiretti.

La Cultura discuterà sulle proposte di nomina del Presidente e dei componenti del consiglio direttivo dell’ANVUR, sulle proposte di nomina di consigliere delegato e componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per il dramma antico e sulle proposte di nomina del Presidente, dell’Ad e del CdA di Sport e Salute S.p.A.. Esaminerà lo schema di DM sulla rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna e per gli anni 2025-2027, con riferimento alle regioni Lazio e Veneto, con la Sanità discuterà sui ddl sulla formazione specialistica medici. Dibatterà sul ddl sul monumento nazionale ai Caduti di Marcinelle a Manoppello, sul ddl sulla valorizzazione delle abbazie e degli insediamenti benedettini medievali, sui ddl sull’educazione sentimentale e affettiva nelle scuole e sul ddl sulla Vespa Piaggio.

La Ambiente riprenderà l’indagine conoscitiva sullo sviluppo dell’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, esaminerà il ddl sulla proroga del termine per la riforma della circolazione stradale e dibatterà e svolgerà audizioni, ascoltando il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, sui ddl sulla riforma della RAI. Si confronterà sui ddl sulla giornata riciclo della carta, sui ddl sulle macchine per la pesca tradizionali, sullo schema di Dlgs sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno e sul documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci. Svolgerà audizioni sul ddl sull’efficientamento dell’illuminazione pubblica e degli edifici pubblici, sui ddl sulle isole minori e sulle risoluzioni sui contratti fiume.

La Industria svolgerà audizioni ed esaminerà lo schema di Dlgs sul settore florovivaistico e l’affare assegnato sulle aree di crisi industriale complessa in Italia. Infine, proseguirà l’esame del ddl sulle reti delle città madri del made in Italy, del ddl sul registro nazionale dei pizzaioli, del ddl sullo spreco alimentare e del ddl sull’attività di acconciatore ed estetista. Infine, ascolterà il dottor Giovanni Filippini, Direttore generale della salute animale del Ministero della salute e Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), in merito alle nuove emergenze relative alla diffusione della malattia.

La Affari Sociali esaminerà il ddl per il potenziamento della medicina di genere del SSN, il ddl sulla delega farmaceutica, il ddl sul potenziamento dell’assistenza sanitaria e i ddl sull’inserimento lavorativo di persone con il disturbo dello spettro autistico. Dibatterà sui ddl sulla salute mentale, sui ddl sulla sostituzione mitocondriale e sui ddl sull’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia. Si confronterà sul ddl sul registro dei dispositivi medici e sullo schema di DM sull’adozione di un programma pluriennale di screening su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l’individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia.

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