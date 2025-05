L’agenda delle attività di Camera e Senato per la settimana in corso, con gli impegni delle commissioni parlamentari.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà la richiesta di conclusione dell’esame del ddl di delega al Governo in materia d’intelligenza artificiale, le mozioni sul monitoraggio e lo stato di attuazione del PNRR, le mozioni per fronteggiare la crisi del settore della moda, la proposta di legge per la prevenzione e la cura dell’obesità, la pdl per l’istituzione della Giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari, la pdl sull’acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell’integrità fisica del soggetto interessato, nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse e diverse proposte di ratifiche di trattati internazionali.

Da mercoledì si confronterà sul decreto-legge in materia di assicurazione dei rischi catastrofali. Come di consueto domani alle 11.00 svolgerà le interpellanze e interrogazioni e mercoledì alle 14.45 le interrogazioni a risposta immediata (question time). Infine, venerdì alle 11.00 svolgerà la cerimonia di celebrazione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali, con la Giustizia, si confronterà sul decreto in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario. Esaminerà, poi, il decreto in materia di sicurezza pubblica, il decreto sulle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025 e il decreto per il contrasto dell’immigrazione irregolare. La Giustizia esaminerà pdl in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio.

La Affari Esteri ascolterà i rappresentanti di Save the Children Italia e di Human Rights Watch sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni, svolgerà delle audizioni sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell’Artico, esaminerà la proposta di istituzione della Giornata nazionale in memoria dei 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra e periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un’unità della Marina tedesca nell’Oceano Atlantico il 2 luglio 1940; ascolterà i rappresentanti della Camera di Commercio italiana in Cina sulle dinamiche del commercio internazionale e d’interesse nazionale.

La Difesa ascolterà il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Gen. Luca Goretti sulle linee generali dell’incarico ricoperto e la Presidente della Società italiana di diabetologia (SID) Professoressa Raffaella Buzzetti nell’ambito della discussione della risoluzione in materia di accesso nei gruppi sportivi delle Forze armate di soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1 che siano idonei all’esercizio delle attività sportive agonistiche. La Finanze esaminerà lo schema di decreto legislativo su adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie.

La Cultura svolgerà delle audizioni sulla pdl per la promozione della musica popolare amatoriale, alcune della pdl in materia di tutela del diritto d’autore relativo alle fotografie, esaminerà lo schema di decreto legislativo sulla disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, e dibatterà sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles. La Ambiente dibatterà sul decreto in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

La Trasporti si confronterà sulla proposta di nomina dell’avvocato Matteo Paroli a Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale. La Attività Produttive, con la Trasporti, proseguirà il ciclo di audizioni sul ddl governativo sull’intelligenza artificiale. Svolgerà delle audizioni sugli Atti Ue sul piano d’azione industriale per il settore automobilistico europeo e sulla decarbonizzazione delle flotte aziendali. La Lavoro esaminerà le pdl per la riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e la rivalutazione dei limiti d’importo per l’erogazione rateale del medesimo trattamento.

La Affari Sociali svolgerà delle audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui Centri di oncofertilità, esaminerà le pdl sulle terapie digitali e il ddl, già approvato dal Senato, per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria. La Agricoltura ascolterà i rappresentanti di Utilitalia in merito all’attività di trattamento dei fanghi di depurazione da acque reflue per il loro utilizzo in agricoltura come fertilizzanti e delibererà un’indagine conoscitiva sulle prospettive del settore vitivinicolo. La Politiche dell’Ue dibatterà sulla legge di delegazione europea 2024.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per la discussione sul decreto-legge relativo alle disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni, il cosiddetto decreto Pa. A seguire dibatterà sul decreto-legge in materia di cittadinanza. Come di consueto giovedì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali, con la Affari Sociali dibatterà sul decreto Pa. A seguire si confronterà sul ddl di modifica allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, sul decreto cittadinanza, sul decreto per la gestione delle esequie del Santo Padre, sul ddl per la semplificazione delle attività economiche, sul ddl relativo all’ordinamento giurisdizionale e alla Corte disciplinare, sul ddl d’istituzione della Giornata in memoria delle vittime degli stupri di guerra 1943-44, sul ddl per l’elezione del sindaco al primo turno nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e sul ddl in materia di approvazione di disegni di legge e omogeneità dei decreti-legge.

La Giustizia proseguirà il ciclo di audizioni e si confronterà sul ddl per il contrasto alla violenza sulle donne. A seguire, dibatterà sui ddl relativi ai reati contro gli animali, sul ddl in materia di successioni, sui ddl in materia di attribuzione del cognome ai figli, sul ddl sulla responsabilità degli avvocati, sul ddl in materia di oralità e contraddittorio nel giudizio penale di appello, sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Pier Paolo Pasolini, sul ddl sull’Albo dei grafologi, sul ddl per il processo telematico e sui ddl relativi ai consulenti tecnici d’ufficio. Svolgerà, poi, delle audizioni sul ddl in materia di affidamento condiviso. Esaminerà la pdl per la determinazione del valore dell’immobile espropriato e riprenderà le audizioni sul ddl sul procedimento sommario per la realizzazione del credito.

La Affari Esteri, con la Politiche dell’Ue, ascolterà Beniamino Irdi, Senior Fellow-Scowcroft Center for Strategy and Security Atlantic Council, e Fabrizio Luciolli, Presidente del Comitato Atlantico Italiano, sull’affare assegnato sulle ingerenze straniere nei processi democratici degli Stati membri dell’Ue e nei Paesi candidati. Dibatterà su diverse proposte di ratifiche di trattati internazionali o protocolli e sullo schema di dm di approvazione del programma pluriennale per la progressiva implementazione di suite operative “Multi-Missione Multi-Sensore” (MMMS) su piattaforma condivisa Gulfstream G550 “Green” base JAMMS.

La Politiche dell’Ue svolgerà delle audizioni sull’Atto Ue sullo status di protezione del lupo (Canis lupus) ed esaminerà, poi, l’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. Con la Affari Sociali ascolterà la Direttrice generale della Direzione generale salute e sicurezza alimentare della Commissione Ue dottoressa Sandra Gallina sulle politiche di competenza della Direzione, anche con riferimento alle nuove regole del farmaco. La Finanze esaminerà lo schema di decreto legislativo su adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie, il decreto sugli acconti IRPEF 2025, il ddl per il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle e l’Atto Ue per la rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

La Cultura dibatterà sul decreto Pnrr e sullo schema di d.lgs sulle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. La Ambiente si confronterà e ascolterà l’avvocato Matteo Paroli nell’ambito della proposta di una sua nomina a Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale, ed esaminerà il ddl sulla legge quadro in materia di interporti. La Industria esaminerà l’Atto Ue sullo status di protezione del lupo (Canis lupus), il ddl, già approvato dalla Camera, sulla space economy, l’Atto Ue per il sostegno nel settore dei prodotti vitivinicoli e vitivinicoli aromatizzati, il ddl sui tartufi, i ddl per la valorizzazione della transumanza e i ddl per la riduzione dello spreco alimentare.

La Affari Sociali esaminerà il dlgs sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, il ddl sui permessi per lavoratori affetti da malattia oncologica, invalidante e cronica, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl sulla sicurezza del lavoro e tutela vittime amianto e tumori professionali, i ddl per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, i ddl sulla salute mentale, i ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, i ddl sul salario minimo, il ddl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, i ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico e i ddl relativi ai disturbi del comportamento alimentare.

