La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera dei deputati tornerà a riunirsi oggi alle 10.00 per l’esame del decreto, già approvato dal Senato, sull’emissione e la circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech, e delle mozioni sulle iniziative volte a ripristinare l’istituto opzione donna. Domani dibatterà sulle mozioni in materia energetica nel quadro del raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica, con particolare riferimento all’energia nucleare, sulle mozioni relative al Piano RepowerEU e ai relativi investimenti in campo energetico nell’ambito del PNRR, e sul decreto per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Come di consueto mercoledì alle 15.00 discuterà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali, assieme alla Lavoro, svolgerà diverse audizioni ed esaminerà il decreto per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni pubbliche il cui termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per le 18.00 di giovedì. La Giustizia dibatterà sulle pdl per la perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano. Con la Affari sociali, si confronterà, in sede di comitato ristretto, sulle pdl per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e sulle misure rieducative dei minori.

La Esteri, con la rispettiva del Senato, ascolterà il Presidente della Knesset israeliana Amir Ohana. Martedì ascolterà l’Ambasciatore della Repubblica di Corea Seong-ho Lee nell’ambito della discussione della risoluzione sulle attività militari della Corea del Nord mentre mercoledì sarà la volta dell’Incaricato d’affari ad interim dell’Ambasciata del Giappone Tsukasa Hirota. A seguire svolgerà delle audizioni sulla recente evoluzione della situazione politico-istituzionale in Tunisia. La Difesa dibatterà sulla nomina dell’Ammiraglio ispettore Pietro Covino a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. La Finanze proseguirà il ciclo di audizioni sulla delega al Governo per la riforma fiscale; con la Affari Sociali esaminerà il decreto per il sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

La Cultura svolgerà delle audizioni sulla pdl per l’istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, esaminerà le pdl per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l’introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica sull’unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici, le pdl sull’ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale, e svolgerà delle audizioni sulla risoluzione per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (challenge) nelle reti sociali telematiche. Infine, proseguirà le audizioni sull’impatto della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica sui settori di competenza della Commissione.

La Ambiente, assieme alla Trasporti, concluderà l’esame del decreto per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia. La Trasporti esaminerà lo schema di decreto legislativo sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e la relazione al Parlamento sui contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti. La Attività Produttive svolgerà delle audizioni sulle risoluzioni sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti e alcune sullo schema del piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027.

La Lavoro dibatterà sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica sull’accesso agli impieghi nelle Pa e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica sulle modifiche allo statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. La Affari Sociali dibatterà sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2; esaminerà poi la pdl sulla definizione di un programma diagnostico per l’individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. La Agricoltura dibatterà sulla pdl per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e sulla pdl per la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura contadina. Infine, la Politiche dell’Ue svolgerà delle audizioni sull’Atto Ue per ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi oggi alle 11.10 per l’esame di diverse proposte di ratifiche di trattati internazionali, tra cui quella tra Italia e Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, quella tra Italia e Senegal sull’assistenza giudiziaria in materia penale, l’adesione dell’Italia alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, quella tra Italia e Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive e quella sulla cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Libano.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il ddl per l’istituzione della giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza, il ddl relativo alla legge quadro sull’ordinamento della Polizia locale, il ddl per la compartecipazione dello Stato alle spese per i minori in comunità o istituti, il ddl d’istituzione di una Commissione di verifica degli statuti dei partiti politici, il ddl per il ripristino della festività nazionale del 4 novembre, il ddl per l’istituzione del Garante per la protezione dati personali e diritti umani, la proposta d’istituzione della Commissione d’inchiesta sulla scomparsa di Orlandi e Gregori, il ddl relativo all’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci, il ddl per la modifica dell’articolo 117 della Costituzione sulla tutela della salute, il ddl per l’elezione diretta dei presidenti delle Province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci e il ddl per l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione in materia di disciplina dei partiti. La Giustizia dibatterà sul ddl per l’elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, sul ddl per il danneggiamento di beni culturali e artistici, sul ddl relativo alla geografia giudiziaria, sul ddl sulla circonvenzione di persone anziane e sul ddl relativi alla diffamazione a mezzo stampa. Infine, esaminerà poi il ddl per il contrasto alla violenza domestica e di genere.

La Esteri e Difesa dibatterà sulla nomina dell’Ammiraglio ispettore Pietro Covino a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. La Politiche dell’Ue proseguirà il confronto sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Finanze esaminerà l’Atto Ue sui bonifici istantanei in euro. La Cultura esaminerà lo schema di decreto ministeriale sull’autonomia didattica degli atenei, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica sull’unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici, e si confronterà sul contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico. Alle 13.30 di domani ascolterà il Ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica.

La Ambiente e Trasporti assieme all’Industria svolgerà diverse audizioni sul decreto siccità; a seguire esaminerà il ddl per la prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica. La Industria e Agricoltura svolgerà delle audizioni sul Piano strategico di sviluppo del turismo 2023-2027, dibatterà sul ddl relativo all’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio e sul ddl per la revisione del sistema d’incentivi alle imprese. La Affari Sociali e Lavoro esaminerà il decreto per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro e ascolterà i rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti e della Corte dei Conti nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR.