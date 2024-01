La Giornata Parlamentare dell’8 gennaio 2024

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi alle 11.00 di domani per esaminare il cosiddetto decreto Piano Mattei per lo sviluppo in Stati del Continente africano che è già stato approvato dal Senato. A seguire dibatterà sulla proposta di legge relativa agli illeciti agro-alimentari, sulla pdl in materia di prescrizione e sulle mozioni sulla disciplina della responsabilità professionale degli operatori sanitari e per il superamento delle criticità connesse alla carenza di organico del personale. Mercoledì alle 10.00 ascolterà le Comunicazioni del Ministro della Difesa Guido Crosetto in materia di proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina. Come di consueto mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata e venerdì alle 9.30 le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali, con la Esteri, svolgerà delle audizioni e si confronterà sulla ratifica del Protocollo tra Italia e Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria; con la Affari Sociali dibatterà sullo schema di decreto legislativo recante istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. La Giustizia svolgerà delle audizioni ed esaminerà lo schema di decreto legislativo sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, lo schema di decreto legislativo sulla riforma ordinamentale della Magistratura; con la Difesa, si confronterà sullo schema di decreto legislativo sul funzionamento del Consiglio della Magistratura militare e sull’ordinamento giudiziario militare.

La Esteri ascolterà gli esponenti del Dipartimento di Stato e del National Security Council degli Stati Uniti ed esaminerà la ratifica del Protocollo alla Convenzione del 1979 e le modifiche al Protocollo del 1999 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione. La Difesa dibatterà sullo schema di Dm di approvazione del programma pluriennale relativo all’approvvigionamento di sistemi d’arma High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) e relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestre dell’Esercito italiano e sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale relativo all’acquisizione di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto con capacità ISR e cinetiche.

La Finanze, assieme alla Lavoro, esaminerà le pdl per la partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa; a seguire esaminerà il decreto sulle agevolazioni fiscali. La Cultura, con l’Agricoltura, si confronterà sulla risoluzione per includere il pane di Altamura nell’inventario e nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. A seguire esaminerà la pdl sull’incremento delle aliquote dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell’attività sportiva, la pdl per la partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive e di delega al Governo per l’introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive, le pdl per l’istituzione di un fondo per il concorso dello Stato al finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione e la pdl per la tutela e la promozione della lingua italiana.

La Ambiente esaminerà lo schema di decreto legislativo sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi. La Trasporti esaminerà gli emendamenti al ddl per la revisione del Codice della strada ed esaminerà la legge quadro in materia di interporti. Si confronterà, poi sullo schema di decreto legislativo relativo al codice delle comunicazioni elettroniche. La Attività Produttive discuterà, in sede di comitato ristretto, sulle pdl in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.

La Lavoro proseguirà le audizioni sulle pdl per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso, svolgerà delle audizioni sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro e riprenderà il confronto sulla pdl per la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Infine, esaminerà la pdl per la riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e ascolterà i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell’ambito dell’esame del disegno di legge governativo in materia di lavoro.

La Affari Sociali svolgerà delle audizioni sulle risoluzioni per la promozione e sostegno dell’allattamento al seno, proseguirà il ciclo di audizioni sulla situazione della medicina dell’emergenza-urgenza e dei pronto soccorso ed esaminerà la risoluzione sulle problematiche connesse alla cosiddetta transizione reumatologica. Si confronterà, poi, sulla pdl per l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica e sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 17.00 per le comunicazioni del Presidente Ignazio La Russa sul calendario dei lavori.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà delle audizioni ed esaminerà il ddl costituzionale per l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri. A seguire dibatterà sul ddl per la tutela delle vittime di reati e sul ddl in materia di conversione in legge dei decreti-legge. La Giustizia esaminerà il ddl di modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al Codice dell’ordinamento militare, lo schema di decreto legislativo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, lo schema di decreto legislativo sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, lo schema di decreto legislativo per la riforma ordinamentale della magistratura, il ddl di modifica al Codice civile in materia di cognome e svolgerà delle audizioni sul ddl relativo ai criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale.

La Esteri e Difesa si confronterà sul ddl per il controllo import export dei materiali di armamento, sul decreto per la proroga alla cessione di materiali militari all’Ucraina, sullo schema di Dm di approvazione del programma pluriennale relativo all’approvvigionamento di sistemi d’arma High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) e relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestre dell’Esercito italiano e sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale relativo all’acquisizione di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto con capacità ISR e cinetiche. La Politiche dell’Ue dibatterà sulla legge di delegazione europea e sull’Atto Ue sui servizi di sicurezza gestiti. La Finanze esaminerà lo schema di decreto legislativo in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale e il ddl sulle agevolazioni fiscali alle start-up.

La Cultura esaminerà il ddl sulla valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, il ddl sulla sicurezza del personale scolastico, il ddl per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e i ddl sull’accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia. La Ambiente e Lavori Pubblici esaminerà lo schema di decreto legislativo sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, lo schema di decreto legislativo relativo al Codice delle comunicazioni elettroniche, lo schema di decreto legislativo sui servizi di media audiovisivi, il ddl sulla rigenerazione urbana, il ddl sull’edilizia residenziale pubblica e il ddl sull’ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo, provvedimento su cui ascolterà l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La Affari Sociali svolgerà delle audizioni sullo schema di decreto legislativo recante istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e alcune sul ddl per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative. A seguire esaminerà la risoluzione sul piano di ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, i ddl per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico e si confronterà sul documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR.