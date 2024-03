La Giornata Parlamentare del 4 marzo 2024

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nella giornata di oggi l’Assemblea della Camera voterà, a partire dalle 14.00, sul decreto per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, sulla ratifica dell’Italia al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, sull’Accordo di partenariato e cooperazione tra l’Ue e i suoi Stati membri e Singapore, sull’accordo tra Italia e San Marino per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca nonché la destinazione dei beni confiscati, sull’accordo sulla partecipazione della Croazia allo Spazio economico europeo e sulla modifica alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra Italia e il Principato di Monaco.

Martedì si confronterà sulla deliberazione del Cdm in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2024, sulla pdl per l’introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica e sulla pdl di delega per la revisione del codice della strada. Come di consueto martedì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata e venerdì alle 9.30 le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali svolgerà delle audizioni sul ddl, già approvato dal Senato, sull’autonomia differenziata. A seguire dibatterà sulla pdl per la revoca delle onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. La Giustizia esaminerà lo schema di decreto legislativo per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e lo schema di decreto legislativo per la riforma ordinamentale della Magistratura.

La Esteri, con la Difesa, si confronterà sulla deliberazione del Cdm in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2024. Esaminerà lo schema di decreto ministeriale di individuazione, per l’anno 2024, delle priorità tematiche per l’attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici, l’intesa tra Italia e paesi dell’Ue per garantire le condizioni necessarie per l’esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi membri dell’Ue nelle elezioni per il Parlamento europeo e la pdl di ratifica dell’accordo tra Italia e Ufficio europeo per il sostegno all’asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma. Infine, incontrerà una delegazione di rappresentanti dell’Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est (Rojava).

La Difesa dibatterà sulla pdl sui termini per la liquidazione e l’erogazione del trattamento di fine servizio del personale militare e sulla pdl per la concessione della medaglia d’oro al valor militare alla memoria dei caduti italiani di Nassiriya. La Bilancio esaminerà la proposta di istituzione di un’indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure edi programmazione economica e finanziaria e di bilancio, in relazione alla riforma della governance economica europea. La Cultura proseguirà le audizioni sulle pdl per l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. Dibatterà sulle pdl per l’istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado e sulla risoluzione per garantire la tutela del diritto d’autore nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale e sulla risoluzione in materia di educazione alimentare.

La Ambiente esaminerà il decreto per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, le pdl per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità, le pdl sulla gestione autonoma del servizio idrico integrato e, con la Attività Produttive, si confronterà sull’istituzione di un’indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione.

La Attività Produttive ascolterà i rappresentanti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) sui risultati delle aste per il Servizio a tutele graduali dell’elettricità e mercoledì alle 13.30 audirà il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin sulla situazione energetica del Paese alla luce dei recenti sviluppi della situazione geopolitica internazionale. La Lavoro proseguirà le audizioni sul rapporto tra IA e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro. Esaminerà le pdl per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, le pdl per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso e ascolterà i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell’ambito dell’esame dell’Atti Ue sulla mobilità delle competenze e dei talenti.

La Affari Sociali svolgerà delle audizioni sullo schema di decreto legislativo per la definizione della condizione di disabilità, esaminerà lo schema di decreto legislativo sulle politiche in favore delle persone anziane e dibatterà sulla pdl sulle politiche sociali e di enti del Terzo settore. La Agricoltura si confronterà sulla pdl di disciplina dell’ippicoltura. La Politiche dell’Ue esaminerà l’Atto Ue sulla nascita di un organismo etico interistituzionale e ascolterà Enzo Moavero Milanesi nell’ambito dell’esame della relazione annuale della Commissione europea sull’applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali nel 2022.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 12.20 per le comunicazioni del Governo sulle missioni e gli impegni operativi internazionali da avviare nel 2024 e per l’esame del decreto-legge in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il ddl costituzionale sul premierato e il decreto sulle consultazioni elettorali dell’anno 2024. La Giustizia dibatterà sullo schema di decreto legislativo sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, sull’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “il Forteto”, sul ddl per il contrasto alla surrogazione di maternità, sul ddl sulle intercettazioni tra l’indagato e il proprio difensore, sul ddl per il sequestro di strumenti elettronici, sul ddl per l’introduzione della circostanza aggravante dello sciacallaggio e sul ddl per la determinazione del valore dell’immobile espropriato. Infine, svolgerà delle audizioni sui ddl sul reato di diffamazione a mezzo stampa.

La Esteri e Difesa dibatterà su diversi schemi di decreto ministeriale di rinnovo di alcuni programmi pluriennali della difesa e in particolare sul programma “Potenziamento delle capacità ISR delle Unità navali”, relativo all’acquisizione di sistemi di Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe leggeri e tattici imbarcabili sulle Unità della Marina Militare” e sul programma “Full Flight Simulator (FFS) rappresentativo dell’elicottero multiruolo HH169 per l’Arma dei Carabinieri”. Infine, dibatterà sulla risoluzione sulla situazione politica in Venezuela in vista delle elezioni presidenziali del 2024.

La Politiche dell’Ue dibatterà sull’Atto Ue sui servizi di sicurezza gestiti e sull’Ue sul quadro di sostegno per il trasporto intermodale di merci. La Finanze ascolterà il Comandante generale della Guardia di Finanza e il Direttore generale del Dipartimento delle Finanze sull’affare assegnato sugli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l’attività delle Agenzie fiscali per gli anni 2024-2026.

La Cultura esaminerà il ddl per il sostegno alla realizzazione del Pistoia Blues Festival e del Festival Internazionale Time in Jazz, il ddl sulla valutazione del comportamento degli studenti, il ddl per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, il ddl sulle professioni pedagogiche ed educative e il ddl per la promozione delle manifestazioni in abiti storici. Con la Affari Sociali, svolgerà delle audizioni sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica sule procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.

La Ambiente e Lavori Pubblici domani alle 14.00 riprenderà l’audizione dei rappresentanti di TIM sul futuro della rete nazionale e sul piano di sviluppo aziendale. Dibatterà sullo schema di decreto legislativo sui servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, sul ddl per il sostegno dei parchi regionali, sul ddl di modifica alla legge quadro sulle aree protette, sul decreto sulle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e ascolterà degli esperti nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare.

La Affari Sociali dibatterà sullo schema di decreto legislativo sulle politiche in favore delle persone anziane, sullo schema di decreto legislativo per la definizione della condizione di disabilità, sull’Atto Ue per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni o a sostanze tossiche, sul ddl relativo ai disturbi del comportamento alimentare, sul ddl per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e sui ddl per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico.