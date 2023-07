La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi oggi alle 12.00 per il voto di fiducia e l’approvazione definitiva del decreto in materia di organizzazione delle Pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025. Domani, dalle 9.00, ascolterà le comunicazioni del Governo in ordine alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, a partire dalle 15.00, discuterà sul decreto per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure d’infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Mercoledì invece dibatterà sul Conto consuntivo della Camera dei deputati per l’anno finanziario 2022 e sul Progetto di bilancio per l’anno finanziario 2023, e sulla mozione sulla strage di Bologna, con particolare riferimento al processo di desecretazione degli atti; a seguire celebrerà la commemorazione dell’anniversario. Come di consueto mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali dibatterà sulla pdl, già approvata dal Senato, per l’inserimento in costituzione dell’attività sportiva e sugli schemi di decreto legislativo sulle condizioni d’ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati e sulla programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. La Esteri, con la Politiche dell’Ue, esaminerà la risoluzione sull’allargamento dell’Unione europea ai Balcani Occidentali. Dibatterà, poi, sulla risoluzione sull’adesione della Moldova all’Unione europea e sulla risoluzione per isolare il governo di Lukashenko e sostenere l’opposizione democratica bielorussa. La Difesa si confronterà sullo schema di decreto legislativo per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare. La Finanze esaminerà lo schema di decreto legislativo per l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento.

La Cultura svolgerà delle audizioni sulla pdl per la partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive nonché di delega al Governo per l’introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive e riprenderà quelle sull’impatto della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica sui settori di competenza della Commissione. Mercoledì dibatterà sulla proposta di nomina di Marco Mezzaroma a presidente del Consiglio di amministrazione della società Sport e salute. Giovedì esaminerà la risoluzione per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (challenge) nelle reti sociali telematiche, la risoluzione per l’istituzione del vincolo monumentale per la tutela delle mura della città di Treviso, la pdl per il finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi d’istruzione, la pdl sulle manifestazioni di rievocazione storica e la pdl per il riconoscimento dell’interesse storico, culturale e ambientale dell’area della Magna Grecia.

La Ambiente mercoledì alle 8.15 ascolterà il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin sugli esiti della riunione del Consiglio Ambiente dell’Unione europea del 20 giugno 2023. A seguire ascolterà i rappresentanti di Confagricoltura, Copagri, Coldiretti, Coordinamento FREE e Legambiente sull’Atto Ue che istituisce un quadro di certificazione dell’Unione per gli assorbimenti di carbonio e riprenderà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia. La Trasporti proseguirà le audizioni sulle prospettive della mobilità verso il 2030, dalla continuità territoriale all’effettività del diritto alla mobilità extraurbana e dibatterà sulla legge quadro in materia di interporti.

La Attività Produttive esaminerà la pdl sulla disciplina dell’attività di toelettatura degli animali di affezione, proseguirà le audizioni sulle risoluzioni sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti e le audizioni sulle pdl sul turismo accessibile e sulla partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. La Lavoro svolgerà delle audizioni sulle pdl per la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

La Affari Sociali esaminerà le pdl per l’assistenza sanitaria per le persone senza dimora, le pdl per l’istituzione del servizio di psicologia di base nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, le pdl per la prevenzione e la cura dell’obesità, per pdl per l’istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone (body shaming), la risoluzione per l’accessibilità ai servizi sanitari per le persone con disabilità e, con la Agricoltura, dibatterà sulla pdl sul divieto di produzione e d’immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. Infine, riprenderà le audizioni sul piano europeo di lotta contro il cancro. L’Agricoltura esaminerà le pdl per lo sviluppo del settore apistico, la pdl per la castanicoltura e la pdl sulla fauna carnivora e selvatica.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 15.00 per ascoltare l’informativa del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci sulle recenti emergenze derivanti da eventi calamitosi eccezionali e le comunicazioni del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. A seguire dibatterà sul decreto in materia di organizzazione delle Pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025, se approvato dalla Camera, e sulla delega fiscale. Come di consueto giovedì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il ddl per la modifica dell’articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e dell’articolo 117 della Costituzione e in materia di legislazione esclusiva dello Stato, i ddl per l’elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci, il ddl per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, il ddl per la modifica dell’articolo 117 della Costituzione sulla tutela della salute e gli e schemi di decreto legislativo sulle condizioni d’ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati e sulla programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. Riprenderà le audizioni sui ddl relativi a statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici e delega al Governo per la piena attuazione dell’art. 49 della Costituzione.

La Giustizia svolgerà delle audizioni sul ddl relativo a legittimo impedimento del difensore, discuterà dell’indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni e del ddl in materia di sequestro di strumenti elettronici. Esaminerà il ddl sulla sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci, il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle intercettazioni, il ddl per l’elezione componenti del Consiglio superiore della magistratura, il ddl relativo alla geografia giudiziaria, i ddl sulla diffamazione a mezzo stampa e lite temeraria, il ddl sulla delinquenza minorile, il ddl sul legittimo impedimento del difensore, il ddl sul reato di tortura e il ddl sulle spese della giustizia per il recupero dei crediti professionali.

La Esteri e Difesa si confronterà sullo schema di decreto legislativo per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare. La Politiche dell’Ue dibatterà sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Finanze esaminerà il ddl sulla competitività dei capitali. La Cultura dibatterà sulla proposta di nomina di Marco Mezzaroma a presidente del Consiglio di amministrazione della società Sport e salute, sull’affare assegnato sulla situazione in cui versano le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO) e dibatterà sul ddl per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e l’istituzione dei nuovi Giochi della gioventù, e sul ddl per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe.

La Industria e Agricoltura svolgerà delle audizioni sull’atto Ue per approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, esaminerà il ddl per la revisione del sistema d’incentivi alle imprese, il ddl sulla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, il ddl sul contrasto al bracconaggio ittico e il ddl sulla produzione e vendita del pane. La Affari Sociali e Lavoro esaminerà il ddl per il riordino del sistema emergenza-urgenza, il ddl per l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sull’emergenza da SARS-CoV-2 e il ddl per la diagnosi e prevenzione del diabete tipo 1 e della celiachia.