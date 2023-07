La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà la pdl di delega al Governo per l’esercizio del diritto di voto in un Comune diverso da quello di residenza, in caso d’impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura, la pdl sull’ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, la proposta di legge sulle celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, la pdl di ratifica dell’accordo per la modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) (previo esame e votazione della questione sospensiva presentata), le mozioni sulle iniziative a favore dell’adeguatezza dei trattamenti previdenziali con particolare riferimento all’importo delle pensioni minime e la pdl per l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

A seguire dibatterà sulla proposta di legge relativa alla perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano, sulla pdl di modifica del codice della proprietà industriale, sulla pdl per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti e sulle mozioni sull’emergenza abitativa. Come di consueto martedì alle 11.00 svolgerà le interpellanze e interrogazioni, mercoledì alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata e venerdì alle 9.30 le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali, con la Bilancio, esaminerà il decreto per gli Enti territoriali per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. Con la Lavoro esaminerà e svolgerà delle audizioni sul decreto per l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025 il cui termine per la presentazione degli emendamenti scadrà venerdì alle 12.00. La Giustizia svolgerà delle audizioni sulle pdl di modifica al Codice penale in materia di prescrizione del reato. Esaminerà le pdl sugli illeciti agro-alimentari, le pdl sull’occupazione arbitraria d’immobili e le pdl sui reati contro gli animali. Con la Affari Sociali, dibatterà sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità il Forteto e sulle pdl per la prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

La Esteri esaminerà la risoluzione sull’impegno dell’Italia a favore del disarmo nucleare, la pdl d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause e sulle responsabilità dell’incidente avvenuto presso Freginals, in Spagna, il 20 marzo 2016 nel quale morirono sette studentesse italiane e diverse ratifiche di trattati internazionali. Infine, ascolterà l’esponente dell’opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya. La Difesa proseguirà le audizioni sulla risoluzione sul programma Soldato sicuro, ascolterà l’Amministratore delegato della IVECO Defence Vehicles Ing. Claudio Catalano sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa e audirà i rappresentanti sindacali del Corpo Forestale dello Stato sulle tematiche relative all’impiego del personale transitato nell’Arma dei Carabinieri.

La Bilancio esaminerà la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La Finanze discuterà sulla delega al Governo per la riforma fiscale. La Cultura esaminerà la pdl per l’istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche e la pdl per la tutela della sicurezza del personale scolastico. Mercoledì alle 13.30, assieme alla Lavoro, ascolterà il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo sulla riforma dello sport. A seguire, dibatterà sulla pdl per l’introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche, sulla pdl per l’introduzione dell’insegnamento di scienze giuridiche, economiche e del lavoro nel primo biennio dei corsi delle scuole secondarie di secondo grado e l’attribuzione del coordinamento dell’insegnamento dell’educazione alimentare nei corsi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione; svolgerà delle audizioni sulle pdl per l’introduzione dell’insegnamento del diritto del lavoro e della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie.

La Ambiente ascolterà, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia, i rappresentanti di Confindustria meccanica varia (Anima), Assoclima e Assotermica ed esaminerà la pdl per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale. La Trasporti svolgerà delle audizioni sulle prospettive della mobilità “Verso il 2030, dalla continuità territoriale all’effettività del diritto alla mobilità extraurbana” e dibatterà sulla legge quadro in materia di interporti. La Attività Produttive proseguirà le audizioni sulle risoluzioni sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti e svolgerà delle audizioni sulle pdl sul turismo accessibile e sulla partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.

La Affari Sociali esaminerà la pdl per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, le pdl per l’assistenza sanitaria per le persone senza dimora e le risoluzioni sulle politiche del farmaco. Dibatterà sulle pdl per l’istituzione del servizio di psicologia di base nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e svolgerà delle audizioni sul Piano europeo di lotta contro il cancro. Esaminerà le pdl per la prevenzione e la lotta contro il virus dell’immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale e sulla pdl per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. Infine, la Politiche dell’Ue proseguirà il ciclo di audizioni sull’Atto Ue sulla politica di ciberdifesa dell’UE e dibatterà sulla relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi solamente mercoledì alle 15.00 per l’informativa del Ministro del turismo Daniela Santanché sui fatti connessi al servizio mandato in onda dalla trasmissione Report e successivi articoli di stampa.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il ddl per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, le pdl per l’elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci, il ddl per la modifica dell’articolo 117 della Costituzione sulla tutela della salute e dibatterà sulla proposta d’indagine conoscitiva riguardante le conseguenze delle tecnologie di Intelligenza Artificiale sulla sicurezza nazionale, nonché sulla trasparenza dei processi decisionali ed elettorali e sulla proposta d’indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche di incontri.

La Giustizia svolgerà delle audizioni sul ddl sulla delinquenza minorile, ascolterà il Direttore della Polizia Postale Ivano Gabrielli e l’avvocato Riccardo Lanzo nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul tema della diffamazione anche in relazione ai nuovi strumenti tecnologici di comunicazione e concluderà il dibattito preliminare sull’indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni. Esaminerà il ddl sul reato di tortura, il ddl sul legittimo impedimento del difensore, il ddl sulle spese della giustizia per il recupero dei crediti professionali il ddl relativo alla sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci, il ddl sulla diffamazione a mezzo stampa, i ddl sulla geografia giudiziaria, i ddl sulla lite temeraria, e svolgerà delle audizioni sul ddl per l’elezione di componenti del Consiglio superiore della magistratura.

La Esteri e Difesa svolgerà delle audizioni sull’affare assegnato relativo alla centralità del Mediterraneo nelle priorità politiche, economiche, sociali e di sicurezza dell’Italia nel quadro dell’appartenenza all’Unione europea e alla NATO, esaminerà l’atto Ue sul sostegno alla produzione di munizioni e sul medesimo tema ascolterà il Presidente della Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (Aiad) Giuseppe Cossiga. La Bilancio esaminerà il decreto per il sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi. La Finanze ascolterà proseguirà le audizioni sul disegno di legge sugli interventi a sostegno della competitività dei capitali. La Cultura svolgerà delle audizioni sul ddl relativo al fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante e alcune sull’affare assegnato relativo ai compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in streaming. A seguire svolgerà delle audizioni sullo schema di decreto legislativo sulla riforma dello sport e alcune del ddl per la promozione dei cammini come itinerari culturali; infine, dibatterà sul ddl per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e l’istituzione dei nuovi Giochi della gioventù.

La Ambiente e Lavori Pubblici ascolterà i rappresentanti di TIM sul futuro della rete nazionale e sul piano di sviluppo aziendale. Proseguirà le audizioni sui contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana per il periodo regolatorio 2022-2026 – Parte servizi e Parte investimenti e ascolterà i rappresentanti di Utilitalia, Assoambiente, Confindustria, Cisambiente e Consorzio Italiano Compostatori (CIC) sulla risoluzione sull’adeguamento del programma nazionale di gestione dei rifiuti. La Industria e Agricoltura esaminerà il ddl per la revisione del sistema d’incentivi alle imprese, gli atti Ue sull’approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e, assieme alla Affari Sociali e Lavoro, si confronterà sul ddl sul divieto di produzione e d’immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. La Affari Sociali e Lavoro esaminerà il ddl per l’istituzione della giornata nazionale per la prevenzione veterinaria.