La Giornata Parlamentare del 29 maggio 2023: pdl di professioni pedagogiche ed educative, caro affitti per gli studenti

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera dei deputati esaminerà ​​​la pdl sull’ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e l’istituzione dei relativi albi professionali, diverse ratifiche di accordi internazionali tra cui il Protocollo addizionale alla Carta europea dell’autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali e le Convenzioni sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, e sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Dibatterà poi la mozione sulle iniziative volte al superamento delle criticità relative al fenomeno del caro affitti per gli studenti fuori sede. Domani alle 11.00 svolgerà le interpellanze e interrogazioni e mercoledì alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali, assieme alla Lavoro, esaminerà il decreto per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni pubbliche e, con la Bilancio, il decreto in materia di amministrazione di Enti pubblici, di termini legislativi e d’iniziative di solidarietà sociale. La Giustizia svolgerà delle audizioni sulle pdl relative all’abuso d’ufficio e al traffico d’influenze illecite, esaminerà le pdl per la perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano, l’Atto Ue sul contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, la pdl sul reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche, la pdl sull’assunzione d’informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere, le pdl sull’occupazione arbitraria d’immobili e le pdl sui reati contro gli animali.

La Esteri, con la Difesa e la rispettiva del Senato, svolgerà delle audizioni sulla deliberazione del Cdm in merito alla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. La Difesa ascolterà l’Amministratore delegato e Direttore Generale di Fincantieri Pierroberto Folgiero sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi d’interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa, e il professor David Della Morte Canosci, Docente di medicina interna all’Università di Roma-Tor Vergata, nell’ambito della discussione della risoluzione sul programma “Soldato sicuro”. La Finanze si confronterà sugli emendamenti alla delega al Governo per la riforma fiscale e svolgerà delle audizioni sulla cessione dei crediti fiscali relativi a interventi edilizi su edifici siti nei territori dell’area Flegrea interessati da movimenti bradisismici.

La Cultura esaminerà lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno 2023, la pdl per la partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l’introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive, svolgerà delle audizioni sull’impatto della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica sui settori di competenza della Commissione, alcune sulle pdl per la tutela della sicurezza del personale scolastico, sulla pdl per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della fruizione e dell’accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e il riconoscimento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative e alcune sulla pdl per l’istituzione della settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

La Ambiente svolgerà delle audizioni, assieme alla Attività Produttive, sulla normativa Ue sugli imballaggi e i rifiuti d’imballaggio. Ascolterà i rappresentanti dell’ISPRA sulle tematiche riguardanti i sistemi informativi concernenti le bonifiche dei siti contaminati ed esaminerà la pdl sulla gestione delle emergenze di rilievo nazionale. Infine, ascolterà il Commissario unico per la bonifica delle discariche Giuseppe Vadalà sullo stato delle procedure d’infrazione in materia di discariche e proseguirà le audizioni sull’impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia. La Trasporti svolgerà delle audizioni sulle proposte di legge in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e di limiti di velocità. Esaminerà, poi, i contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti. Si confronterà sull’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby prince e sulle risoluzioni per il conseguimento della patente di guida.

La Attività Produttive, con la Lavoro, svolgerà delle audizioni sulle risoluzioni sui siti produttivi e i livelli occupazionali della DEMA. Esaminerà la pdl di modifica del codice della proprietà industriale, la pdl sul turismo accessibile e per la partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative e la risoluzione sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti. La Affari Sociali, con la Giustizia, esaminerà in sede di comitato ristretto la pdl per la prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e le misure rieducative dei minori, la risoluzione sulla revisione della normativa in materia di operatori sociosanitari e la pdl per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

La Agricoltura svolgerà delle audizioni sulle pdl relative ai costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e di delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari e alcune sul Piano d’azione dell’UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente. Esaminerà poi le pdl per lo sviluppo del settore apistico e le pdl sulla castanicoltura. A seguire svolgerà delle audizioni sulle pdl per la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura contadina, ascolterà il Direttore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) Fabio Vitale in merito alle attività in corso di svolgimento da parte dell’Agenzia e dibatterà sulla pdl per gli interventi per il settore ittico. Infine, la Politiche dell’Ue svolgerà delle audizioni sull’Atto Ue relativo alla politica di ciberdifesa dell’UE.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per l’esame del decreto per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche e di diverse ratifiche di trattati internazionali. Come di consueto nella mattinata giovedì svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà diverse audizioni e dibatterà sui ddl per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. A seguire esaminerà il ddl per riconoscimento dell’italiano come lingua ufficiale della Repubblica, il ddl per l’istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per il Parlamento europeo, il ddl per la modifica dell’articolo 117 della Costituzione sulla tutela della salute, il ddl per l’elezione diretta dei presidenti delle Province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci, il ddl per l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione in materia di disciplina dei partiti, il ddl per la detenzione delle armi da fuoco e il rilascio del porto d’armi, il ddl sulla legge quadro sull’ordinamento della Polizia locale, il ddl per l’istituzione della giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza, il ddl per la compartecipazione dello Stato alle spese per i minori in comunità o istituti, il ddl d’istituzione di una Commissione di verifica degli statuti dei partiti politici, il ddl per il ripristino della festività nazionale del 4 novembre, il ddl per l’istituzione del Garante per la protezione dati personali e diritti umani, il ddl relativo all’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci e la proposta d’istituzione della Commissione d’inchiesta sulla scomparsa di Orlandi e Gregori.

La Giustizia svolgerà delle audizioni sul ddl per l’elezione componenti del Consiglio superiore della magistratura e alcune sui ddl per il danneggiamento di beni culturali e artistici. Esaminerà il ddl relativo alla sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci, il ddl per il contrasto alla delinquenza minorile e lo schema di decreto legislativo relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online. Con la Ambiente e Lavoro, dibatterà sui ddl per la prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica. La Esteri e Difesa incontrerà una delegazione della Commissione per l’energia, le risorse naturali, il commercio e l’industria del Parlamento della Regione del Kurdistan iracheno. La Politiche dell’Ue proseguirà il confronto sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Finanze esaminerà il disegno di legge sugli interventi a sostegno della competitività dei capitali. La Cultura svolgerà delle audizioni nell’ambito dell’affare assegnato sui compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in streaming. Svolgerà delle audizioni su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica. Esaminerà il ddl per l’istituzione del Museo della Shoah a Roma e alcune sull’impatto dell’intelligenza artificiale nei settori di competenza della Commissione, anche con riferimento al servizio ChatGPT. La Ambiente e Trasporti assieme all’Industria esaminerà il decreto siccità. Dibatterà poi sullo schema di decreto legislativo relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online. La Industria e Agricoltura svolgerà delle audizioni sul ddl per la revisione del sistema d’incentivi alle imprese e, con la Politiche dell’Ue, ascolterà il Vicedirettore Generale della Direzione Generale del Commercio della Commissione europea Leopoldo Rubinacci. La Affari Sociali e Lavoro esaminerà il decreto per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.