La Giornata Parlamentare del 26 aprile 2023: Piano RepowerEU, sperimentazione FinTech,

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera dei deputati tornerà a riunirsi oggi alle 11.00 per l’esame della mozione sulle iniziative in relazione al Piano RepowerEU e ai relativi investimenti in campo energetico nell’ambito del PNRR, e della pdl di ratifica di diversi accordi tra Italia e Confederazione svizzera sui lavoratori transfrontalieri. A seguire si confronterà sulle mozioni relative al dimensionamento scolastico, nel quadro d’interventi per la valorizzazione e il potenziamento del sistema d’istruzione, sulle mozioni per contrastare il fenomeno della siccità e sulle mozioni sulle iniziative in materia energetica nel quadro del raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica, con particolare riferimento all’energia nucleare.

Domani alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata e oggi alle 16.30, ascolterà l’informativa urgente del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto in relazione all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riferimento alla revisione del sistema di governance. Giovedì avvierà l’esame del Documento di economia e finanza 2023 (DEF) e dell’annessa Relazione al Parlamento e voterà per l’elezione di due componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, di due del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti e di due del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Infine, venerdì alle 9.30 svolgerà le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali esaminerà il decreto, approvato la settimana scorsa dal Senato, sui flussi d’ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare, il cosiddetto decreto Cutro, e proseguirà il ciclo di audizioni sull’attività di rappresentanza d’interessi. Infine, svolgerà delle audizioni sulla pdl relativa ai conflitti d’interessi e di delega al Governo per l’adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché per il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. La Giustizia svolgerà delle audizioni sulle pdl per la perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano e, con la Affari Sociali, proseguirà il confronto, in sede di comitato ristretto, sulle pdl per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Infine, dibatterà sulle pdl per la tutela dell’inviolabilità del domicilio da occupazione arbitraria.

La Esteri esaminerà le risoluzioni sulla situazione nel Nagorno-Karabakh, ascolterà Francesco Anghelone, docente di Storia delle relazioni internazionali presso l’Università La Sapienza, sulla recente evoluzione della situazione politico-istituzionale in Tunisia e audirà i rappresentanti della Rete parlamentare globale istituita nell’ambito dell’organizzazione non governativa United for Ukraine. Giovedì esaminerà la risoluzione sulle attività militari della Corea del Nord, la pdl di ratifica dell’Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea, i suoi Stati membri e l’Ucraina e alle 14.15, con la rispettiva del Senato, ascolterà il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani sugli esiti del Consiglio affari esteri dell’Unione europea del 24 aprile 2023. La Difesa dibatterà sull’indagine conoscitiva sulle condizioni di lavoro e di vita dei volontari in ferma prefissata dopo la sospensione del servizio di leva obbligatorio e l’ingresso delle donne nelle Forze Armate.

La Bilancio concluderà l’esame sul Documento di economia e finanza (Def). Giovedì alle 8.30, assieme alla rispettiva del Senato, ascolterà la sottosegretaria per l’economia e le finanze Lucia Albano in merito alla relazione sul bilancio di genere riferita all’esercizio finanziario 2021. La Finanze, assieme alla Affari Sociali, esaminerà il decreto per il sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. A seguire dibatterà sulla delega al Governo per la riforma fiscale.

La Cultura, con la Lavoro, dibatterà sulla risoluzione in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, ascolterà il Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali Pasquale Stanzione sulla risoluzione per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (challenge) nelle reti sociali telematiche, proseguirà le audizioni sull’impatto della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica sui settori di competenza della Commissione ed esaminerà lo schema di decreto ministeriale sull’autonomia didattica degli atenei. Giovedì alle 13.00 ascolterà la Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone nell’ambito dell’esame delle proposte di legge per l’introduzione dell’insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie.

La Ambiente, assieme alla Trasporti, esaminerà il decreto per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Ascolterà i rappresentanti di Alleanza Cooperative italiane, Istituto nazionale urbanistica e Iren Smart solution nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia e quelli del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) sulle tematiche riguardanti la tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque. La Trasporti esaminerà lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della Direttiva UE sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e la relazione al Parlamento sui contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti.

La Attività Produttive, assieme alla Lavoro, esaminerà la risoluzione per salvaguardare i siti produttivi e i livelli occupazionali della DEMA Spa. Dibatterà sullo schema del piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027 e svolgerà delle audizioni sulle risoluzioni sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti. La Lavoro proseguirà le audizioni sulle proposte di legge sulla giusta retribuzione e salario minimo. La Affari Sociali esaminerà la risoluzione sulle politiche del farmaco e la risoluzione sulla revisione della normativa in materia di operatori sociosanitari. Dibatterà poi sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica, e sulla pdl per la definizione di un programma diagnostico per l’individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi alle 12.00 per l’esame del decreto relativo alle emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. A seguire ascolterà l’informativa urgente del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto in relazione all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riferimento alla revisione del sistema di governance. Giovedì avvierà l’esame del Documento di economia e finanza 2023 (DEF) e dell’annessa Relazione al Parlamento.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali dibatterà sul ddl per la modifica dell’articolo 117 della Costituzione sulla tutela della salute, sul ddl per l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione in materia di disciplina dei partiti, sul ddl per l’elezione diretta dei presidenti delle Province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci, sulla proposta d’istituzione della Commissione d’inchiesta sulla scomparsa di Orlandi e Gregori, sul ddl per la compartecipazione dello Stato alle spese per i minori in comunità o istituti, sul ddl di istituzione di una Commissione di verifica degli statuti dei partiti politici, sul ddl per il ripristino della festività nazionale del 4 novembre, sul ddl per l’istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani, sul ddl relativo all’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci e sul ddl per l’inserimento in costituzione dell’attività sportiva.

La Giustizia proseguirà le audizioni sui ddl relativi alla diffamazione a mezzo stampa, esaminerà il ddl per la procedibilità d’ufficio e arresto in flagranza, il ddl per la sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci, il ddl sulla circonvenzione di persone anziane e il ddl per il danneggiamento di beni culturali e artistici; infine, proseguirà le audizioni sul tema delle intercettazioni. La Esteri e Difesa esaminerà diverse proposte di trattati internazionali. La Politiche dell’Ue proseguirà il confronto sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Bilancio concluderà l’esame sul Documento di economia e finanza (Def). La Finanze esaminerà l’Atto Ue sui bonifici istantanei in euro.

La Cultura svolgerà delle audizioni sulla situazione delle istituzioni concertistico-orchestrali, esaminerà lo schema di decreto ministeriale sull’autonomia didattica degli atenei, i ddl per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe, il ddl per le celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, il ddl per l’istituzione del Museo della Shoah a Roma e i ddl per il sostegno alle associazioni musicali amatoriali. La Ambiente e Trasporti si confronterà sul ddl, già approvato dalla Camera, per la prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

La Industria e Agricoltura proseguirà il ciclo sulla situazione della bufala in Campania, esaminerà il Piano strategico di sviluppo del turismo 2023-2027, il ddl relativo all’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio, il ddl per il contrasto del bracconaggio ittico, il ddl relativo agli organismi prodotti con tecniche di editing genomico e il ddl per la produzione e vendita del pane. La Affari Sociali e Lavoro ascolterà i rappresentanti di CONSIP sulla ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, dibatterà sul ddl per l’istituzione della Giornata per la prevenzione veterinaria, sul ddl per l’istituzione della giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale, sul ddl per il ristoro dei medici lesi dalla SARS-CoV-2 e a seguire proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute.