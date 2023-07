La Giornata Parlamentare del 24 luglio 2023: pdl per il contrasto del cyberbullismo, criticità nei collegamenti aerei con Catania

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi oggi alle 12.00 per l’approvazione del decreto per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Da domani esaminerà la pdl per la perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano, la pdl per la prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, la pdl per l’introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti nonché nei percorsi d’istruzione e formazione professionale, diverse ratifiche di trattati internazionali e la pdl sui poteri del Procuratore della Repubblica in materia di assunzione d’informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.

A seguire dibatterà sul conto consuntivo della Camera dei deputati per l’anno finanziario 2022 e il progetto di bilancio per l’anno finanziario 2023, sul decreto sull’organizzazione delle Pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025, sulla pdl per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, sulle mozioni per la prevenzione e alla cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, sulla proposta di legge sul salario minimo, sulla mozione sulla strage di Bologna con particolare riferimento al processo di desecretazione degli atti e sulla pdl per l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto. Come di consueto martedì alle 9.30 svolgerà le interpellanze e interrogazioni e mercoledì alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali, con la Lavoro, esaminerà il decreto per l’organizzazione delle Pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025. A seguire dibatterà sulla pdl, già approvata dal Senato, per l’inserimento in costituzione dell’attività sportiva e sullo schema di decreto legislativo sulle condizioni d’ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. La Giustizia esaminerà le pdl sull’occupazione arbitraria d’immobili. La Esteri, con la Politiche dell’Ue, esaminerà la risoluzione sull’allargamento dell’Unione europea ai Balcani Occidentali. Dibatterà, poi, sulla pdl sulla destinazione agli uffici diplomatici e consolari di una quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all’estero. La Difesa svolgerà delle audizioni sulle condizioni di lavoro e di vita dei volontari in ferma prefissata dopo la sospensione del servizio di leva obbligatorio e l’ingresso delle donne nelle Forze Armate. La Bilancio esaminerà la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) aggiornata al 31 maggio 2023.

La Cultura si confronterà sulle pdl per la tutela della sicurezza del personale scolastico, sulla pdl per l’istituzione del Museo della Shoah in Roma e sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento per l’anno 2023 relativo a contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi. Esaminerà le pdl per il finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione, le pdl sulle manifestazioni di rievocazione storica, la risoluzione per le celebrazioni per gli 80 anni dalla nascita della Democrazia Cristiana e la risoluzione per l’istituzione del vincolo monumentale per la tutela delle mura di Treviso e di Porto Ercole. La Trasporti esaminerà le risoluzioni sul conseguimento della patente di guida, proseguirà le audizioni sulle prospettive della mobilità verso il 2030 dalla continuità territoriale all’effettività del diritto alla mobilità extraurbana e dibatterà sulla legge quadro in materia di interporti. La Attività Produttive ascolterà Roberta Nesto, sindaco del Comune di Cavallino-Treporti (VE) e coordinatore del G20 Spiagge, in merito alle questioni connesse ai flussi turistici stagionali delle località turistico-balneari e proseguirà le audizioni sulle pdl sul turismo accessibile e sulla partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.

La Lavoro esaminerà le pdl per il salario minimo. La Affari Sociali esaminerà lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza per l’anno 2023, la pdl per l’assistenza sanitaria per le persone senza dimora, le pdl per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, le pdl per l’istituzione del servizio di psicologia di base nell’ambito del Ssn, la pdl per la prevenzione e la cura dell’obesità e la pdl per l’istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone (body shaming). L’Agricoltura svolgerà delle audizioni sulle pdl in materia di fauna carnivora e selvatica e proseguirà quelle sulla pdl relativa all’ippicoltura. Esaminerà le pdl per lo sviluppo del settore apistico e le pdl per la castanicoltura. La Politiche dell’Ue si confronterà sul decreto, approvato dal Senato, per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure d’infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 12.30 per l’esame della mozione sulla candidatura di Roma come città ospite di Expo 2030, della mozione sui profili critici nell’ambito del processo di attuazione dell’autonomia differenziata, della mozione sulle criticità nei collegamenti aerei con Catania e la Sicilia, della mozione sulle misure per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, della mozione sulla direttiva UE sull’efficientamento energetico degli edifici, sulla mozione sull’introduzione di unsalario minimo garantito per i lavoratori italiani, sulla mozione sugli impatti della normativa europea in materia di transizione energetica, sulla mozione sul sostegno alle politiche abitative e di edilizia agevolata e sulla mozione sul riconoscimento dell’Holodomor come genocidio ai danni del popolo ucraino. Mercoledì discuterà la mozione di sfiducia individuale al Ministro del turismo Daniela Santanchè, esaminerà il rendiconto 2022 e l’assestamento 2023, e il decreto per l’approvazione del decreto per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Come di consueto giovedì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il ddl per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, i ddl per l’elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci, il ddl per la modifica dell’articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e dell’articolo 117 della Costituzione e in materia di legislazione esclusiva dello Stato e il ddl per la modifica dell’articolo 117 della Costituzione sulla tutela della salute. La Giustizia esaminerà il ddl sulla sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci, il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle intercettazioni, il ddl per l’elezione componenti del Consiglio superiore della magistratura, il ddl relativo alla geografia giudiziaria, i ddl sulla diffamazione a mezzo stampa e lite temeraria, il ddl sulla delinquenza minorile, il ddl sul legittimo impedimento del difensore, il ddl sul reato di tortura e il ddl sulle spese della giustizia per il recupero dei crediti professionali. Infine, proseguirà l’indagine conoscitiva sul tema della diffamazione anche in relazione ai nuovi strumenti tecnologici di comunicazione ascoltando il Presidente dell’AGCOM.

La Esteri e Difesa esaminerà la proposta di ratifica dell’accordo tra Italia e Costa Rica per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica. La Politiche dell’Ue dibatterà sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea e ascolterà il Ministro Plenipotenziario Laura Carpini, Capo Unità per le Politiche e la Sicurezza dello Spazio cibernetico – Direzione Generale per gli Affari Politici di Sicurezza del MAECI, in merito all’esame congiunto degli Atti Ue sui servizi di sicurezza gestiti e per il rilevamento delle minacce e degli incidenti di cybersicurezza. La Bilancio si confronterà sul Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2022 e le disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2023. La Finanze esaminerà la delega fiscale.

La Cultura si confronterà sull’affare assegnato sulla situazione in cui versano le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO), sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento per l’anno 2023 relativo a contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, svolgerà, con la Affari Sociali e Lavoro, delle audizioni sulla disabilità e dibatterà sul ddl per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù e sul ddl per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe. La Industria e Agricoltura esaminerà il ddl per la revisione del sistema d’incentivi alle imprese, il ddl sulla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, il ddl sul contrasto al bracconaggio ittico e il ddl sulla produzione e vendita del pane. La Affari Sociali e Lavoro esaminerà il ddl per l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sull’emergenza da SARS-CoV-2 e il ddl per la diagnosi e prevenzione diabete tipo 1 e celiachia.